МНОГО КРАТКИ ИСТОРИИ / ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С РАЗЯРЕНАТА ТЪЛПА

ИЗТОЧНИК: The Mind Collection
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК:
НАЙ-ДОБРОТО, НА КОЕТО СИ СПОСОБЕН
/ БЕЗ ПАТИЦА
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С РАЗЯРЕНАТА ТЪЛПА
Френският писател Волтер бил известен със своето остроумие. Ето една история от краткия му престой в Англия, взета от книга на Клифтън Фадиман („The Little, Brown Book of Anecdotes“ – бел. ред.).
Волтер живеел като изгнаник в Лондон във времена, когато антифренските настроения бележели своя връх. Един ден, докато се разхождал по улиците, се оказал заобиколен от разярена тълпа. „Обесете го! Обесете французина!“, крещели хората.
Волтер се обърнал спокойно към тълпата със следните думи: „Мъже на Англия! Вие искате да ме убиете, защото съм французин. Нима не съм наказан вече достатъчно с това, че не съм се родил англичанин?“
Тълпата избухнала в бурни овации заради съобразителните му думи и го придружила съвсем невредим до жилището му.
(Следва)
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