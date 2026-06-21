ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: Gemini 3
РЕДАКТИРАЛ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК:
БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ / БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ – 1 / БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ – 2 / И ТОВА СЕРИОЗНО ДЕЛО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОВЕРИ НИКОМУ / СКАЗАНИЕ ЗА СИВИЯ ВЪЛК (ЖЕВОДАНСКОТО ЧУДОВИЩЕ) / НАИСТИНА УМНА ЖЕНА / ИСТИНСКА ПИСАТЕЛКА / ИСТИНСКА ПРИНЦЕСА / ДИВЕРСАНТ № 2 / ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА / ИСТИНСКИЯТ ДЖЕКИЛ ХАЙД / БРАТЯТА И РАЗБОЙНИЦИТЕ / У, ПРОТИВНАТА / ЕДИН ПЕРЕЛМАН ОТ МИНАЛИ ВРЕМЕНА / ДА ПОМНИМ ГЕРОИТЕ / ОЧАРОВАНИЕТО НА ИСЛЯМА / ДА СЕ УДАВИШ В ПУСТИНЯТА / РАЗГАДАВАМЕ ЗАГАДКИТЕ / ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПИТКАТА / КАКВИ ПИСАТЕЛИ ИМАЛО НЯКОГА! / ГЕРОЯТ ПРЕДПОЧЕЛ МАЛКИЯ СВЯТ ПРЕД ГОЛЕМИЯ, НО НЕ НАМЕРИЛ ЩАСТИЕ В НЕГО / ПРЕКРАСНИЯТ МАРКИЗ / ЗАЩО МУ Е НА ЧОВЕКА НЕЩАСТИЕТО / ФАТАЛНА ЖЕНА: РУСИЯ, ДВАДЕСЕТИ ВЕК / С БОТАНИК ОКОЛО СВЕТА / РОМАНОВИ, ПАДНАЛИ В БИТКА / ЗА ГАДНАТА ПРИРОДА НА КАРМАТА / МЛАДИ ГЕНЕРАЛИ / СЪВСЕМ МЛАДИ ГЕНЕРАЛИ / ГЛАВНИ ВОЕННИ ГЕРОИ / ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА БАБА ШАПОКЛЯК / ПИЛЕНЦЕТО И ЛОКОМОТИВЪТ (ЗА ШВАРЦ) / НЕ ОБИЧАМ БОНАПАРТ / ЗАГАДКАТА НА ЧУДОВИЩЕТО / ПЪРВАТА ДЕВИЦА КАВАЛЕРИСТ / ГРАФ НОГИ ЧЕТЕ ВЕСТНИК / НЕСКРОМНОТО ОБАЯНИЕ НА АРИСТОКРАЦИЯТА / ДАМАТА С КУЧЕНЦЕТО ИЛИ МОМИЧЕ С ХАРАКТЕР / ИЗЧЕЗВАНЕ ЗА ДВАМА / ОБРАЗЪТ НА ЕНЕРГИЧНИЯ ГЛУПАК В РУСКАТА ИСТОРИЯ / ЛЮБОВНИКЪТ НА РЕВОЛЮЦИЯТА / ОТГОВОР НА ЕДИН ЧЕСТО ЗАДАВАН ВЪПРОС, ИЛИ ХУБАВО Е ДА СИ БЕЛЕТРИСТ / САТУРН ЕДВА СЕ ВИЖДА / ЯПОНСКИЯТ БОГ / НЕПРИЯТЕН ФАКТ / ЖИВОТЪТ И СМЪРТТА НА ВЕСЕЛИЯ ЧОВЕК / АКО БЯХ ШÒГУН / МЕЧТА ЗА УКРАЙНА / КАК СЕ РАЖДА ИДЕЯТА / ПОЕТЪТ ЦАР / ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е ТЕАТЪР / ОТ АРИСТОКРАТ ДО ДЪНОТО (И ОБРАТНО) / НАЙ-СТРАШНИЯТ ЗЛОДЕЙ / PRO DOSTOYEVSKY
В БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ - БОРИС АКУНИН / „ЖИВОТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХОРА И ЖИВОТНИ. КРАТКИ ИСТОРИИ ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕЩА“
КОЛЕКЦИОНЕРЪТ НА ВЕТРИЛА
Кой за каквото желае, а аз все за двата свята – Големия и Малкия. Прииска ми се да разкажа за един човек.
Някои изследователи смятат, че определил съдбата на световната история. Във всеки случай извършил няколко Големи дела – в исторически и в човешки смисъл. Но през по-голямата част от живота си живял в един съвсем малък свят, зает със също толкова малки дела.
Заинтересувах се от този удивителен китаец, когато заедно с ефемерната Анна Борисова се подготвях да пиша книга за руската Манджурия. Образът му така и не се побра в романа, беше твърде мащабен, затова там се споменава само бегло. Но знаех, че задължително ще се върна към него.
Първо, съвсем накратко, ще очертая фона на събитията.
Китай. Първата третина на XX век. Империята на богдиханите рухнала, разпаднала се на парчета. И всяко парче си имало свой отделен малък богдихан.
Целият североизточен край на Поднебесната се паднал на един силен човек на име Чжан Дзуолин. Прозвището му - „Мукденския тигър“.
Маршал Чжан Дзуолин
Бивш хунхуз (което, просто казано, означава бандит), той преминал на служба в императорската армия, направил там голяма кариера, а когато започнал хаосът, тръгнал бързо нагоре. За известно време дори превзел Пекин, но не успял да се задържи и отстъпил обратно на североизток. Затова пък държал Манджурия здраво, с железен юмрук. Общо взето, обикновен военен диктатор, в историята е пълно с такива.
Пътувал, пътувал и се взривил
През юни 1928 г. маршал Чжан Дзуолин загинал при диверсия, извършена на железопътната линия.
И до днес се спори кой го е премахнал: съветските или японските тайни служби. Диктаторът не се разбирал с никого, досаждал на всички, а районът бил изключително важен, стратегически – ключ към контрола над Китай.
По-вероятно е все пак атентатът да е организиран от японците. Те се надявали да станат главните печеливши от смяната на властта в Манджурия. Техните сметки били свързани с младия наследник на диктатора – Чжан Сюелян. (В китайската история го наричат обикновено „Младия маршал“, за разлика от баща му – „Стария маршал“.)
Лесно е да станеш маршал на двадесет и шест години, ако още в ранното си детство носиш златни еполети
Наследникът израснал точно такъв, какъвто следвало да се очаква: прахосник, плейбой, покерджия, колекционер на спортни автомобили, редовен посетител на дансингите, че на всичкото отгоре и морфинист.
Общо взето, японците не очаквали никакви проблеми с Младия маршал. По това време, следвайки същото ноу хау, те ухажвали друг млад безделник, бившия император Пу И - готвели се да го направят своя коронована кукла.
Но Чжан Сюелян изненадал неприятно японците. Той наистина бил женкар и наркоман, но в никакъв случай слабак. Стратезите на Квантунската армия трябвало да обърнат внимание на увлечението на младежа по авиацията – през двадесетте години страхливците не летели със самолети.
Оказвайки се начело на държавата и армията, Чжан Сюелян се проявил като човек, способен на решителни постъпки.
Преди всичко се отървавал от наркотичната зависимост. Това както и да е, лична работа. Но веднага след това Младият маршал извършил своята Първа постъпка. Скъсал отношенията си с Токио, за което му се наложило да разстреля двама близки съветници, японски агенти. Чжан Сюелян обявил, че неговата основна цел е силен и независим Китай.
Човек би могъл да предположи, че е честолюбец, който си проправя път към върховната власт, но точно тук той извършил своята Втора постъпка: отказал се доброволно от претенциите си за лидерство, за да не раздробява патриотичните сили. През следващите години Младия маршал оставал на втори план, в сянката на Чан Кайши, без да претендира за нищо повече. Това продължило дотогава, докато непримиримата враждебност на генералисимуса към комунистите не се превърнала в основна причина за военните неуспехи на Китай. Японците използвали успешно раздора в лагера на врага: разделяли и владеели.
Въпреки ордените, изглеждал доста несолидно
Тогава Младия маршал извършил своята Трета постъпка, най-важната. Арестувал шефа си, към когото се отнасял с почти синовна почит, и принуди генералисимуса да се помири с комунистите. Това събитие, случило се на 12 декември 1936 година, останало в историята под името „Сианският инцидент“. В резултат от краткотрайния съюз между Мао Дзедун и Чан Кайши китайските комунисти получили глътка въздух и избегнали разгрома. С течение на времето те се засилили дотолкова, че успели да покорят целия Китай. Така сегашната световна геополитическа ситуация, както и предвещаваният от всички бъдещ Век на Китай, са отчасти дело на Младия маршал. (Не е изненадващо, че в съвременната КНР Чжан Сюелян е смятан за национален герой.)
Но най-поразителна от всичко е Четвъртата постъпка на Чжан Сюелян. В исторически смисъл тя нямала голямо значение, но в човешки смисъл е трудно да бъде подценена.
Като издействал от генералисимуса съгласие за съюз с червените, Младия маршал не задържал Чан Кайши като заложник (за което настоявали комунистите), а го пуснал на свобода. Нещо повече – предал му се доброволно, без да иска снизхождение. Предателството, извършено дори в името на една висша цел, не заслужава прошка – такъв бил смисълът на този жест.
За съжаление, Чан Кайши се оказа по-малко великодушен. Не разстрелял изменника (бил твърде популярен), но и не го помилвал. Чжан Сюелян бил поставен под постоянен арест. Докато Чан Кайши се намирал все още в Китай, маршалът останал на континента. После го отвели на Тайван и продължили да го държат затворен. През 1975 г. неспособният да прощава Чан почина, но дори и тогава пленникът не бил амнистиран.
Преди смятах, че рекордьор сред политическите затворници е Рудолф Хес, който лежал зад решетките от 1941 до 1987 г. Но той е далече зад Чжан Сюелян. Него го държали под стража в продължение на 55 години. Едва през 1991 г. затворникът бил пуснат на свобода. След това живял още десет години и починал като столетник. В некролога на тайванския „Тайпе нюз“ отбелязали: „Беше добър човек, но наивен политик“.
Бих искал да зная какво става с обитателя на Големия свят, когато го принудят да се пресели в Малкия свят? Разбирате ли, когато мащабен човек, от рода на Мандела или Ходорковский, бъде вкаран в истински затвор, с решетки, надзиратели и карцери, неговият свят продължава да бъде все пак Голям, защото затворникът се противопоставя на Злото, той се бори.
С Младия маршал постъпили по друг начин. Неговото наказание приличало на изтънчено китайско мъчение.
Затворникът живеел в комфортни условия, с любимата си жена. Понякога дори пускали при него гости. Можел е да чете книги. Усъвършенствал изкуството на калиграфията. Събрал внушителна колекция от ветрила. И така нататък, и така нататък – в продължение на петдесет и пет години.
Тази принудителна идилия ми се струва ужасна.
Както у Шварц: „Живеят си другите – и нищо! Голяма работа – мечка... Не е пор все пак... Щяхме да я решем, да я опитомяваме. Тя щеше да ни танцува понякога...“
На 35 години му подрязали крилата, сложили го в златна клетка и го хранели с подбрано зърно. Пуснали го като деветдесетгодишен притежател на колекция от ветрила.
Много старият Млад маршал със съпругата си. Тяхната любов продължила повече от 70 години. Тя починала през 2000 г., а той – през 2001 г.
Макар че дявол го знае. На снимката Чжан Сюелян изглежда напълно щастлив.
Та си мисля: може би не трябва да го съжаляваме? Ами ако, лишен насила от бремето на Големия свят, е изпитал облекчение и е живял със спокойна съвест: колкото могъл, толкова направил, защо тогава да не се наслади спокойно на тихите радости на Малкия свят?
(Следва)
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