ПОРТРЕТНИ ФОТОГРАФИИ НА ДЖЕЙН СИЙМУР ПО ВРЕМЕ НА СНИМКИТЕ НА „НЯКЪДЕ ВЪВ ВРЕМЕТО“ (1980 г.)

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
„Някъде във времето“ („Somewhere in Time“) е американска романтична фентъзи драма от 1980 г. на „Юнивърсъл Пикчърс“ (Universal Pictures), режисиран от Жано Шварц, с участието на Кристофър Рийв, Джейн Сйймур и Кристофър Плъмър. Лентата е филмова адаптация по романа от 1975 г. „Върни времето назад“ („Bid Time Return“) на Ричард Матисън, който е автор и на сценария.
Рийв играе ролята на Ричард Колиър – драматург, който е обсебен от снимката на млада жена в „Гранд Хотел“ на остров Макино, щат Мичиган. Чрез самохипноза той пренася съзнанието си назад във времето, в далечната 1912 година, за да открие любовта в лицето на актрисата Елиз Маккена (в ролята – Джейн Сиймур). Там обаче той в конфликт с нейния мениджър Уилям Фосет Робинсън (в ролята – Кристофър Плъмър), който се опасява, че една любовна връзка ще провали кариерата ѝ, и е решен на всяка цена да я спре.
Филмът е известен и с музиката си, композирана от Джон Бари, с участието на пианиста Роджър Уилямс. В него на няколко пъти звучи „Вариация № 18“ от „Рапсодия по тема на Паганини“ на Сергей Рахманинов.
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