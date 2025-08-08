БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА / ПРИТЧИ

Превод: Gemini 2.5 Pro Think
Редактор: Павел Николов
ДО ТУК ОТ БАРТ ЪРМАН
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ": „ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА"
ДО ТУК
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ
„БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ" В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
Историческите и пророческите книги на Еврейското свещено писание си приличат в много аспекти, отнасящи се до Бога, историята, Завета, разбирането за това какво означава да си израилтянин и как Бог постъпва с онези, които не се подчиняват на Неговата воля. Но както вече отбелязахме, Еврейското писание е удивително многостранна книга с множество гледни точки по горепосочените и много други въпроси. Това многообразие е особено отчетливо изразено в два типа книги: нравоучителните книги и апокалиптичната литература. По свой начин – по свой отличителен маниер – тези книги могат да се разглеждат като библейска алтернатива на доминиращата парадигма, която откриваме в Тората и в Пророците, както в ранните, така и в късните. Започваме с разглеждането на книгите, класифицирани като нравоучителни: „Притчи“, „Йов“ и „Еклисиаст“.
Увод към поучителните книги
За начало искам да дам работно определение на книгите, които са известни като поучителни. Това са книги, съсредоточени върху разбирането за света и как да се живее най-добре в него; книги, които се основават повече на осмислени разсъждения за живота, отколкото на божествения произход на Израил.
За да разберем смисъла на тези книги, ще бъде полезно да обобщим някои характерни особености на историческата и пророческата литература в Еврейското писание. Тези особености се отнасят до голяма степен за книги като „Изход“, „Иисус Навин“, втората книга „Самуил“, книгата „Амос“ и книгата „Езекиил“ – всъщност за почти всички книги, споменати до тук (дори в ограничена степен за поезията и за повечето кратки разкази). Това са някои от основните теми на тази литература:
• Действията на Бога спрямо света като цяло и спрямо Неговия народ;
• Историята на Израил и избрания народ;
• Заветът или заветите, които Бог сключил със своя народ;
• Тората и законите, които предал чрез Моисей;
• Откровението, което Бог разкрил само на избрани;
• Националният въпрос – въпрос, който засяга само народа на Израил;
• Крайните цели са цели за целия народ на Израил, дори ако отделните личности също са важни в рамките на този колектив
Ще видим, че книгата „Притчи Соломонови“, книгата „Йов“ и „Еклисиаст“ се различават значително една от друга, но има нещо, което ги обединява – в тях на практика не се засягат въпросите, описани в историческите и пророческите книги. Тези книги нямат отношение към историческата хронология на Божиите деяния (с всичките праотци на Израил, Изхода, съдиите и царете), към историята на народа на Израил, към Завета, който Бог сключил с него, към Тората и всичко останало. Тези книги имат различна насоченост и различна същност, които се състоят в следното (това е широко обобщение, но би трябвало да ви даде представа как подобна литература се отличава от останалата):
• Универсални нужди, желания и човешки живот, а не национални. Тук нацията Израил – нейната история, нейното управление, нейните постижения, нейните грешки и нейните наказания – не е на фокус; вместо това интересът е към това какво означава да си човек към хората като цяло, а не само към народа на Израил.
• Наблюдение вместо откровение: авторът изучава внимателно света, за да разбере как е устроен, а не придобива това знание чрез дадено му божествено откровение;
• Индивидуален подход вместо общ: писанията са съсредоточени по-скоро върху отделния човек, отколкото върху цялата общност (как вие, като личност, разбирате смисъла на живота?);
• Обхващане на всички култури, не само израилската (законите са намерили отражение в много култури, както древни, така и съвременни, и в много случаи тези закони са много сходни помежду си; в тях няма нищо специфично израилско, освен факта, че дори тези книги признават властта на Яхве, но по същество в тях се говори много малко за Израил).
От всичките поучителни книги на Еврейското писание една – книгата „Притчи“ – може да се счита за образец на така нареченото „позитивно писание“. Това е най-типичният вид писание както за юдаизма, така и за останалите култури. Позитивното писание има за цел да изобрази общия ред в света и да обясни как хората да живеят в съответствие с него. В книгата „Йов“ и в „Еклесиаст“ акцентът е противоположен и те могат да бъдат причислени към „скептичното писание“. Това са книги, в които се оплаква липсата на ред в света или невъзможността той да бъде разбран и които имат за цел да обяснят как да се справим най-добре с трудностите в живота в светлината на тази невъзможност.
ПРИТЧИ
Започваме с разглеждането на един от примерите за позитивно писание в Еврейската библия – книгата „Притчи". Притчите съдържат голям брой мъдри изказвания, които трябва да изразят разбирането за законите на света, придобито чрез опит и зрялост; недвусмислено се посочва, че ако хората живеят правилно, животът им ще бъде достоен, щастлив и проспериращ.
Основен характер на книгата „Притчи“ и догадките в нея
Според определението, „притча“ (както в книгата „Притчи“, така и навсякъде другаде) е лаконично и задълбочено изказване, което съдържа в себе си определена представа за света и/или за начина на съществуване в него. Всички сме запознати с множество притчи (пословици) от нашето съвремие: „Капка по капка – вир става“, „По-добре врабче в ръката, отколкото орел в небето“, „Желязото се кове, докато е горещо“.
Съществува цяла поредица от догадки, скрити в много от притчите. От една страна, в тях е описан правилният начин на живот. По-добре е да си мъдър, отколкото глупав; богат, а не беден; уважаван, а не презрян; щастлив, а не нещастен; праведник, а не грешник. Освен това притчите включват обикновено опростен поглед върху причините и следствията. Те предполагат, че светът се подчинява на определен ред и е необходимо да знаеш какво точно трябва да правиш според този ред, за да водиш щастлив, благополучен и успешен живот и да избегнеш неуспехите, бедността и отчаянието.
Всичко това не означава, че в книгата „Притчи“ Бог е изключен от формулата на мирозданието. В крайна сметка тази сбирка от мъдри изказвания е част от Библията и Бог несъмнено присъства в нея, макар и често дистанцирано. На първо място в книгата е посочено, че „начало на мъдростта е страхът Господен“ (1:7). Следователно този бисер на мъдростта трябва да се възприема в контекста на придържането към пътя на Яхве.
Тъй като по своята същност притчите са общи тезиси за устройството на света, в тях не се наблюдава хронологична последователност. Как изобщо можем да предположим кога точно са написани тези изречения?
27. Който усърдно търси доброто, търси и благоволение, а който търси злото, то ще дойде и върху него.
28. Който уповава на богатството си, ще падне, а праведните ще цъфтят като зелен лист.
29. Който смущава своя дом, ще наследи вятър; и безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.
30. Плодът на праведния е дърво на живот; и който е мъдър, придобива души.
31. Ето, и на праведния се въздава на земята - колко повече на нечестивия и на грешния!
11:27–31
Това би могло да бъде написано буквално във всеки период от историята. Същевременно има няколко притчи, които се отнасят за царе – и вероятно авторът е имал предвид царете на Израил и/или Юдея. Може да се направи поне заключението, че началото на написването на притчите е положено най-рано през периода на монархията.
Наистина, някои притчи се приписват на конкретни автори и следователно можем да посочим приблизителна дата на съставянето им въз основа на тези данни. Понякога за автор на тези книги е определян цар Соломон – както е посочено в 1:1, „Притчи на Соломон, син на Давид, цар Израилев“ (виж също 10:1 и 25:1). За Соломон като известен автор на притчи пише в Третата книга на царете (4:29–34), където девтерономичният историк в своята песен, възхваляваща великата мъдрост на Соломон пише: „Той изрече три хиляди притчи, а песните му бяха хиляда и пет“. Съвременните учени са склонни да предполагат, че възхваляването на Соломон като „най-мъдрия от всички хора“ е било традиция по онова време и затова авторството на притчите му е било приписано, въпреки че по-голямата част, ако не и цялата книга, трябва да се датира към по-късен период от историята на Израил. Така или иначе, в книгата има указания и за други предполагаеми автори: една част от книгата се приписва на „мъдрите“ (22:17, 24:23), както и на Агур, син на Якей (30:1), и на цар Лемуил (31:1). Нямаме никаква представа кои са били тези хора. И нямаме представа кой все пак е написал всичките останали притчи в книгата.
Раздели на книгата „Притчи“ и нейният поетичен характер
Книгата на притчите е разделена на три различни сегмента:
I. Няколко глави за мъдростта и „двете жени“ (гл. 1–9).
Началото на книгата призовава читателя да се стреми към придобиване на мъдрост, като следва предупрежденията на автора. Ето някои от тях:
1. Послушайте, синове, бащината поука и внимавайте да се научите на разум.
2. Понеже ви давам добро учение, не изоставяйте наставлението ми.
4:1, 2
5. Придобий мъдрост, придобий разум; не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми.
6. Не я изоставяй и тя ще те пази. Обичай я - и ще те предпазва.
4:5, 6
8. Въздигай я и тя ще те въздигне; когато я прегърнеш, ще ти донесе слава.
9. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона.
4:8, 9
В тези уводни глави са включени и притчите за „чуждата жена“ и за „добродетелната жена“. В откъса за „чуждата жена“ (7:1–27) се описва младеж, който не следва пътя на мъдростта и е съблазнен от „чужда жена“; читателят е предупреден „да не се лута по нейните пътеки“, защото „мнозина е повалила ранени“ и „домът ѝ е път към преизподнята, който слиза във вътрешните покои на смъртта“.
Исторически по-значима е притчата за женската добродетел (8:1–36). В този случай мъдростта е представена като живо същество – жена, създадена от Бога в самото начало на творението, жена, която е била с Бога още преди създаването на рая и небесния свод и по същество е била негов спътник по време на създаването на Вселената. Така че да познаеш Мъдростта означава да познаеш онази, която е била винаги редом с Бога и косвено е служила като инструмент при създаването на света такъв, какъвто го познаваме.
34. Блажен този човек, който ме слуша, като бди всеки ден при моите порти и чака при стълбовете на вратата ми.
35. Защото който ме намери, намира живот и придобива благоволение от Господа;
36. а който ме пропуска, онеправдава своята душа; всички, които мразят мен, обичат смъртта.
8:34–36
II. Кратки притчи (глави 10–30)
На практика цялата книга се състои от следващи едно след друго изречения; в по-голямата си част това са случайно събрани притчи, които нямат връзка или системна структура. По същество, бидейки универсални творби, те не се нуждаят от контекст.
III. Заключителни притчи, отнасящи се до „двете жени“ (глава 31)
Книгата завършва със съвет, даден от майката на цар Лемуил, и акростих, възпяващ идеалната, добродетелната жена.
Както виждаме от различните притчи, цитирани по-горе, притчите и в трите сегмента са представени под формата на стихове, като присъстват и различните форми на паралелизъм, обсъдени по-рано. Могат да се намерят немалко примери за синонимен паралелизъм:
20. Затова ходи по пътя на добрите и се дръж за пътеките на праведните,
21. защото праведните ще живеят на земята и непорочните ще останат на нея;
22. а беззаконните ще бъдат изтребени от земята и вероломните ще бъдат изкоренени от нея.
2:20–22
Но дори повече, отколкото в Псалтира, притчите изобилстват с примери за антитетичен паралелизъм, тъй като постоянно съпоставят праведност и грях, мъдрост и глупост, богатство и бедност и т. н.:
33. Проклятието на Господа е в дома на нечестивия, а жилището на праведните Той благославя.
34. Ако се присмива на присмивачите, на смирените дава благодат.
35. Мъдрите ще наследят слава, а глупавите – безчестие.
3:33–35
ОТСТЪПЛЕНИЕ
Наказване на деца: притчи от други страни
В съвременното общество, където възпитанието на децата има либерален характер, физическото наказание не се насърчава и дори се порицава. В много древни общества обаче нещата са стояли по различен начин. За да разберем колко силно „мъдростта“ на древните народи се различава от морала на съвремието, като същевременно си е съответствала понякога в различните култури, нека разгледаме следните откъси от книгата с притчи в Еврейското свещено писание и асирийската повест „Поученията на писаря Ахикар“, създадена приблизително през VIII–VII в. пр.н.е.
Притчи:
13. Не оставяй юношата без наказание: ако го накажеш с пръчка, той няма да умре;
14. ти ще го накажеш с пръчка и ще спасиш душата му от преизподнята. (Притчи, 23:13–14)
Ахи(а)кар/Акир:
„Сине мой, не се въздържай да наказваш сина си, защото боят за сина е като дъжда, който напоява градината. Синът няма да умре от бой, но ако пренебрегнеш възпитанието му, ще си навлечеш някаква беда.“
Видове притчи
Доста е сложно да се определят разликите между видовете притчи, но такива разлики съществуват и притчите могат да бъдат разделени на следните няколко вида, с уговорката, че това са в известен смисъл повтарящи се и тясно свързани помежду си категории. Между тях не може да се постави ясна граница.
1. Изречения. Някои притчи изразяват общи твърдения за устройството на света, основани на личния опит на автора. Например:
„Мъдрият син радва баща си, а глупавият син е огорчение за майка си“ (10:1).
„2. Безумният не се наслаждава от благоразумието, а само от изявяване на сърцето си.“ (18:2).
„Къща и имот са наследство от родители, а разумна жена – от Господа“ (19:14).
2. Изречения, основани на аналогия. Понякога тези твърдения приемат формата на аналогия, на сравнение между едно нещо с друго:
„Както е златна халка на носа на свиня, така е красивата, но безразсъдна жена..“ (11:22).
„Както куче се връща на бълвоча си, така и глупакът повтаря глупостта си.“ (26:11).
„Непрестанно капене в дъждовен ден и свадлива жена са еднакви.“ (27:15).
3. Изречения, основани на причина и следствие. Понякога изреченията включват причинно-следствена връзка между определено действие или качество и резултата, бил той положителен или отрицателен.
„Праведният се избавя от беда, а вместо него в нея попада нечестивият.“ (11:8).
„Праведността води към живот, а който се стреми към зло, се стреми към своята смърт.“ (11:19).
„Ръката на трудолюбивите ще властва, а ленивите ще бъдат подчинени.“ (12:24).
4. Богобоязливи изречения. Някои от тези притчи твърдят, че причинно-следствената връзка е определена от самия Бог; други просто убеждават да се следва Божията воля.
„Господ не ще допусне да търпи глад душата на праведния, а имането на нечестивите ще отхвърли.“ (10:3).
„Добрият придобива благоволение от Господа, а коварния човек Той ще осъди.“ (12:2).
„Който се присмива на бедния, нанася позор на Създателя му, и който се радва на бедствия, няма да остане ненаказан.“ (17:5).
5. Нормативни изречения. Останалите притчи изразяват в известен смисъл по-ясни указания за това как трябва да се живее, както с намеци, така и с директен текст.
„При многословие не се избягва грях, а който въздържа устните си, е разумен.“ (10:19).
„Милосърдният човек прави добро на душата си, а жестокосърдечният руши плътта си.“ (11:17).
„Благотворителната душа ще бъде наситена, и който пои други, и той сам ще бъде напоен.“ (11:25).
Като цяло тези притчи представляват мъдри изказвания за устройството на света и съвети за правилен живот. Те са лишени от дребни подробности и са ясно формулирани: постъпвай така – и с теб ще се случи това; живей по този начин – и ето на какво тогава можеш да се надяваш. Те се основават на години опит и мъдрост.
Въпреки това на всеки е ясно, че в действителност животът невинаги е толкова прост, схематичен и примитивен. И поне на авторите на така наречената „скептична литература“, както ще видим по-нататък, това е било известно.
(Следва)
