Лекари без граници (Médecins Sans Frontières)
Осн. 1971 г.
Мир
(За пионерската хуманитарна дейност на организацията на няколко континента)
Лекари без граници (на френски: Médecins Sans Frontières, MSF) е международна независима медицинска хуманитарна организация. Тя осигурява спешна помощ на хора, засегнати от въоръжени конфликти, епидемии, липса на здравни грижи, както и на засегнатите при природни или предизвикани от човека бедствия.
Организацията е основана на 22 декември 1971 г. в Париж от малка група френски лекари, водени от Бернар Кушнер. Идеята се ражда година по-рано по време на гражданската война в Нигерия (Биафра), когато лекарите са разочаровани от намесата на правителствата в хуманитарната помощ и от невъзможността да говорят открито за жестокостите, на които са свидетели. Основният принцип, заложен тогава, е валиден и днес - всички хора имат право на медицинско обслужване и тази необходимост е по-важна от националните граници.
Седалището на организацията е в Женева, Швейцария. Тя е изградена като международна асоциация от 19 бюра по света и 5 оперативни центъра, разположени в Белгия, Франция, Холандия, Испания и Швейцария, които решават директно кога, къде и каква помощ е необходима. Дейността й е безпристрастна и неутрална - MSF не взема страна във въоръжени конфликти и осигурява помощ единствено въз основа на нуждите, независимо от раса, религия или политически пристрастия.
Ключът към възможността да действа независимо е нейното финансиране. Около 90% от цялото финансиране идва от частни източници, а не от правителства. През 2008 г. организацията има вече 3,7 милиона донори по целия свят, което й позволява да реагира изключително бързо при кризи.
На 15 октомври 1999 г. Норвежкият Нобелов комитет определя, че Нобеловата награда за мир за 1999 г. се присъжда на Лекари без граници. Официалният мотив е: „в признание за пионерската хуманитарна работа на организацията на няколко континента“. В прессъобщението се подчертава, че още от основаването си в началото на 70-те години организацията се придържа към фундаменталния принцип, че всички жертви на природни и човешки катастрофи имат право на професионална помощ възможно най-бързо и ефективно.
Наградата е не само за медицина, но и за другия стълб на MSF - свидетелстването (témoignage). Лекарите не само лекуват, но и говорят публично за това, което виждат. През 90-те години това е особено видимо в конфликти като тези в Руанда, Сомалия, Косово и Чечня, където организацията често протестира пред ООН от името на общности, които не са официално представени.
Вместо да използва паричната премия за празненства, Лекари без граници стартират през ноември 1999 г. Кампанията за достъп до основни лекарства. Целта ѝ е да увеличи достъпа до жизненоважни лекарства в развиващите се страни, като помогне за драстичното намаляване на цената за лечение на ХИВ/СПИН и стимулира изследванията на лекарства за малария и пренебрегвани болести като сънна болест и черна треска. През 1999 г. организацията става и съосновател на Инициативата за лекарства за пренебрегвани болести (DNDi), която разработва лекарства не според печалбата, а според нуждата.
Днес MSF остава модел за модерна хуманитарна помощ - идва първа, остава последна и работи под обстрел, там, където здравната система се е срутила. Нейни екипи са действали при земетресението в Манагуа през 1972 г., при бежанската криза след режима на Червените кхмери, по време на Ливанската гражданска война, в Косово, Хаити, Кашмир и при всички големи епидемии от холера, морбили и ебола.
Съставил: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
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