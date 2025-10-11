ТОТАЛНО БЕЗУМИЕ: КАРТИНКИ ОТ ФЛАМАНДСКИ СБОРНИК С ПЕСНИ, XVI ВЕК

ИЗТОЧНИК: DISGUSTING MEN
ПРЕВОД: Gemini 2.5 Pro
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
В средата на XVI век в Белгия (тогава регионът се наричал Фламандия) живял един търговец и меценат на име Зегер ван Мал. Той търгувал с платове и бои и натрупал немалък капитал. Но в историята останал благодарение на своята колекция от книги, които събирал с любов през целия си живот. Той събрал общо 229 редки издания, а едно от най-ярките сред тях е един сборник с песни от 1200 страници. Издаден е през 1542 г. и се състои от четири части: Superius, Altus, Tenor, Bass. Но най-забележителното е, че на страниците на сборника цари такава абсурдистка анархия, че я гледаш с възхищение дори 500 години по-късно. Смело, безумно и диво – също като нашия живот.
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.