АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА
Подготовка на атаката на неприятелската позиция с. Топрахисар - с. Урлукьой
Нощта срещу 9. октомври минава спокойно. Също и деня. Това дава възможност на частите да отдъхнат по-спокойно.
Към 4 ч. сл. пл. в щаба на дивизията пристигат Н. Ц. В. Престолонаследника с командуващия III армия генерал Тошев.
Командуващият армията запитва при какви условия конната дивизия може да премине в настъпление, за да заеме к. 74 и к. 70. Началникът на конната дивизия посочва необходимостта от засилване с пехота и артилерия, особено гаубична, каквато в участъка на дивизията няма.
По-късно, вечерта (9 ч. сл. пл.), с телеграма № 6349 командуващият армията съобщава, че на следния ден в разпореждане на началника на конната дивизия ще пристигнат: 2 гаубични, 15 с/м и 3 полски с. с. германски батареи. Батареите да са готови да открият огън на 11 октомври. С пристигането на тези части конната дивизия да атакува и отхвърли противника от к. 74, к. 70, гдето да се затвърди.
Командирът на 5-а конна бригада, полковник Марков, получава друго бойно назначение на южния фронт и излиза от състава на дивизията. На негово място началник на средния участък е назначен полковник Мачев, а на левия участък — командирът на 16-и п. полк полковник Иванов.
Привечер в щаба на дивизията пристигна Мекленбургският херцог Адолф Фридрих.
Нощта срещу 10 октомври премина с доста оживена стрелба, особено на десния участък — при с. Татладжа.
В подготовка на предстоящата проектирана атака се правят прегрупирания на частите в състава на участъците. Средният и десният участъци, които ще имат задача да настъпътя към к. 74. и к. 70. са засилени с пехота. В средния участък, при с. Первели, е назначен полковник Иванов, а полковник Мачев е върнат в левия участък.
Конната дивизия към този ден е усилена с 8 дружини (2 - от 16. пех. полк, 2 - от 6. пех. маршеви, 1 от 7. пех. полк, 1 от 35. п. полк, 2 роти от 8. п. полк, 2 роти добруджанци доброволци, 2 погран. роти, 1 портова рота, 1 германска рота и 6 ½ батареи с 25 оръдия (2/14, 6/5, 5/15, 3/12, 1 конна, 1 германска и 1 не с. с. арт. взвод; 2/14, 3/12 и 1 конна батарея имат по едно оръдие повредено през време на боевете).
Другите германски батареи не са още пристигнали в участъка на дивизията.
В 1 ч. сл. пл. пристигат в щаба на дивизията Н. Ц. В. Престолонаследникът с генерал Тапфен, началник щаба на фелдмаршал Макензен. От негово име съобщават, че нови руски части са стоварени в Кюстенджа и че атаката за 11 того се отлага за по-късно.
Нощта и деня 11 октомври минават сравнително спокойно. От време на време стрелбата се оживява.
От състава на дивизията излизат германската рота и 2-те роти на 38. пех. турски полк. Пристигат: 3/16 пехотна дружина, 2 гаубични и една 10 ½ см. далекобойна германска батареи.
През нощта срещу 12 октомври от началника на десния участък се получава донесение, че противникът се готви да атакува междината между с. Первели и с. Малък Татладжак.
Понеже тази междина е сравнително слабо заета и ако противникът успее да проникне оттук в линиите на конната дивизия, би попаднал на батареите южно от с. Первели, както и на германските батареи, които се устройват тук, веднага (4 ч. пр. пл.) се насочват в тази междина Л. Гв. конен полк и 3/6 маршева дружина. Противникът, обаче, срещнат с огън, не предприема нищо по-сериозно.
През деня – артилерийска дейност. Забелязана колиона от 3 батареи с обоз, която е излязла от Топрахисар и се е спряла при к. 90. с. и. от селото.
Към 1 ч. сл. пл. на к. 134 (Чатал Юк), южно от с. Казичи, в една среща, на която присъствува Н. Ц. В. Престолонаследникът, началник щаба на фелдмаршал Макензен, генерал Тапфен, началникът на конната дивизия, с началник щаба си, началникът на артилерията, полковник Беренд и др., генерал Тапфен съобщава плана за предстоящата атака на позициите на противника. В този първоначален план на конната дивизия се определя посока за атака к. 74, к. 70 и задача да отреже и унищожи противника южно от Тузленското блато; вляво от нея ще действуват германски части в посока на с. Топрахисар, Карли-кьой; - в непосредствено съседство с конната дивизия ще действува германската бригада Боде.
Понеже: 1) направлението за настъпление на конната дивизия има посока екцентрична с тази на съседните германски части, от което би се появила празнина между конната дивизия и бригадата Боде; 2) противникът южно от блатото не може да има сили, унищожението на които да бъде от някакво по-голямо значение; 3) освен това, конната дивизия би попаднала в положение по-късно, при настъплението си на север да се източва през една тяснина, началникът на конната дивизия изказва мнение да се даде посока за настъпление на дивизията право на север к. 74. с. Карликьой, к. 82., като след пробива на неприятелската позиция на линията Топрахисар, с. Урлукьой конната дивизия разпростре действията си към изток, в тил на противника при с. Тузла и северно от блатото.
Генерал Тапфен възприема предложения проект. На конната дивизия се дава участъка к. 90. (Ташли-юк) изключително, к. 74. — с. Чатмалар включително.
Срещу противника, по на изток решава се да се действува с по-слаби части, за да се прикове към позициите си. Нощта срещу 13 октомври минава спокойно. През деня по-слаба артилерийска дейност, която се засилва от 8 – 9.30 пр. пл. и от 9.30 – 10.30 сл. пл. Противникът продължава да усъвършенствува окопите си. От време на време картечната и пушечна стрелба се оживяват.
В участъка на дивизията пристига: 2. (Шуменския) тежък артилерийски полк (полковник Ангелов, с 6 гаубични батареи и 3 п. с. с. батареи; 2 конна батарея — поручик Доросиев; излиза 3/1. с. с. батарея от 12 пехотна дивизия).
В щаба на дивизията се получава оперативна заповед на III армия № 36, според която армията се поделя на 2 групи: западна — от Дунава до ж. п. линия — генерал Тошев, източна — от ж. п. линия до морето — генерал Кантраджиев. Общото ръководство поема фелдмаршал Макензен.
След пладне, в събрание, на което присъствуват: началникът на дивизията с началник щаба си, Мекленбургския херцог, полковник Беренд — началник на артилерията в щаба на фелдмаршал Макензен, полковник Ангелов — началник на артилерията в конната дивизия, подполковник Хабихт — началник на германската артилерия в участъка на конната дивизия, се обсъжда начин на действие по подготовката и извършването на атаката.
Положението срещу и на 14 октомври е както и предидущите дни. Стрелбата по фронта се оживява при всяко раздвижване на неприятелски или наши части. От двете страни се извършват прегрупиране и смяна на части. Според наблюденията на привързания балон противникът има в участъка си от к. 93. (Балабанар-тепе) до Тузленското блато — 12 батареи.
В щаба на дивизията пристига командващият източната група, генерал Кантарджиев, придружен от началник-щаба си, подполковник Рачев, и става размяна на мисли по предстоящата атака и начина на действие на усилената конна дивизия, задачата на която, определена според заповедта на командващия източната група № 1 от книжката за донесения, получена сутринта него ден, не е така, както отначало се съзря. Според тази заповед:
„Генерал Либескинд (217. пех. дивизия) и придадената бригада Боде ще настъпи в участъка: Ташла-юк (к. 90), с. Мулчова и Серта-баир, Топрахисар, Абдулах, включително поменатите села.
Генерал Колев, с усилената конна дивизия, да настъпи от к. 90. и Малък Татларжак към к. 70., с. Тузла, като левият фланг бъде по-силен и настъпи през с. Сатмалар; да изпрати по възможност по-силна конна част северно от Тузла-гьол в същата посока, доколкото бригадата Боде това ще позволи, за да може да се пресече пътят на отстъплението на противника край морето.
Бригадата Боде да се постави в промеждутъка на конната и 217. дивизия и да съгласува настъплението си в една линия с горните две дивизии.“
От дезертирал румънски войник се получават ценни сведения за промени в разположението на противника. За тях се праща в армията следното донесение:
Командващия III армия копие
командващия групата в с. Азаплар
Дезертирал тази сутрин румънски войник на име ... казва, че е от картечната рота на 23. пехотен полк, предал се при с. Малък Татладжак; полкът му — 4-ти батальон — тръгнал преди 3 дена от с. Ивринез на десния техен фланг и на 13-ти след обед отишъл в с. Топрахисар, вечерта си тръгнали и достигнали Голям Татладжак, като полкът е настъпвал нощем, а денем почивал; на новото си място сменил 51. полк и 9. каларашки полк; 23. заедно с 63. полк образуват 19. бригада; 19. бригада и 17. (75) и 76. образували 9. пехотна дивизия, командвана от нов началник, понеже генерал Бесарабеско бил под съд; към левия фланг идвал и 63. полк; за другата бригада от дивизията не се знае дали и тя ще дойде. Досега 9. дивизия била в резерв и не взела участие в последните боеве, тъй като загубите и в боя при с. Первели били много големи. Полкът имал по-рано 21 картечници, сега, обаче, останали 10; всеки полк бил получил по около 15 картечници от Франция още в началото на войната. Говорело се, че на мястото на 19. бригада в с. Ивринез щяла да дойде друга бригада, в която влизал 80. полк. Зад румънските позиции около Первели бил видял руски войници с №№ 200. 115. Вчера 13. бил изтеглен от Муритано 9 стрелкови полк, който заел след това позиция около Топрахисар. Зад Топрахисар нямало пехотни части. № 115. Б., от с. Геринджек, 14. X. 1916 г.
Началник на 1. конна дивизия,
(п) Генерал-майор Колев
Положението срещу и на 15. октомври без промяна.
За да се заблуди противникът за намеренията ни, наредено е да се избягва всяко движение на части денем, да се усилят окопните работи, като се строят и телени мрежи.
От щаба на източната група е поискан проект за действие и разпределението на силите.
Отговорът е изпратен с началник щаба на дивизията, който да даде и необходимите обяснения. Проектът за действие на конната дивизия предвижда да се насочат:
1) В посока: Первели, к. 74, с. Чатмалар — 5 ½ дружини, 3 пеши картечни ескадрона, 2 пех. карт. взвода, 5 гаубични и 3 с. с. п. батареи.
2) В посока: к. 63, к. 70, с. Тузла — 2 дружини, 2 пеши картеч. ескадрона, 1 картечна рота, 2 гаубични батареи.
3) В посока: с. Малък Татладжак, к. 51, с. Тузла — 1 ½ роти, 2 конни и 2 не с. с. оръдия, Л. Гв. и 2. к. п. полкове с 2 конни картечни ескадрона.
4) Зад левия фланг на дивизията — конно ядро от 1., 3., 4., 6. и 9. к. полка с 5 конни картечни ескадрона.
5) Една далекобойна не с. с. батарея ще поддържа атаката в посока на к. 70, с. Чатмалар и к. 63, с. Тузла. Една далекобойна германска батарея наблюдава морето.
6) К. 90 да не се включва във фронта на дивизията, който в такъв случай става много широк.
7) На частите, които ще извършат атаката, да се дадат поне 1 нощ и 1 ден, за да заемат местата си, да се запознаят с местността и се подготвят за атаката.
Привечер пристига майор Илиев с 2 батареи (2/5. и 9/15.), които заедно с 5/5. батарея от състава на дивизията ще образуват придружаваща артилерия на бригадата Боде. Пристигат в щаба на дивизията 304 добруджанци запасни кавалеристи, които се разпределят за попълване на конните полкове. Получават се 1700 карабини с ножове за попълване и превъоръжаване.
Досега карабините на конниците са без ножове.
Получава се и окопен инструмент.
Нощта срещу 16 октомври минава спокойно. Това няколкодневно спокойствие от страна на противника, забулвано от време на време с артилерийски огън, поражда мисълта — във връзка със забелязаното прегрупиране на части — да не би противникът от своя страна да готви нов удар с изненада, като използва прикритието на нощната тъмнина, заради което се дават съответни нареждания за бойната готовност и взаимна подкрепа.
В 11 ч. началникът на конната дивизия с началник щаба са извикани в с. Азаплар — щаба на командващия източната група, гдето в присъствието на генерал Тапфен става размяна на мисли по извършване на атаката. Разглежда се и въпросът за своевременното сменяване на частите от конната дивизия на к. 90 и западно.
Наредено е разформирането на двете добруджански доброволчески роти и попълването с тях на 16 пехотен и 6 маршеви полкове. Положението срещу и на 17 октомври е спокойно и без промяна. На началника на пехотата в с. Первели, полковник Иванов, командир на 16 пехотен полк (решителната посока за настъпление), на началника на артилерията, на санитарната част и на интенданта се дават подобни упътвания за предстоящата им работа.
Наредено е частите да си приготвят бойни припаси и хляб за три дни, като попълнят неприкосновения си ранец запас. За да се възпрепятства противникът да продължава да усъвършенства окопните постройки, както и да се затрудни наблюдението му, наредено е избрани стрелци да го държат под точния си огън.
Положението на 18 октомври е непроменено, спокойно. От командващия източната група се получава оперативната заповед №1 от 17. X. 1916 г., 4 ч. след пладне, за предстоящата атака.
В тази заповед задачата на усилената конна дивизия се определя:
„А. 1 конна усилена дивизия, генерал Колев. а) От фронта Татладжа — Су — Мик, един километър източно от к. 90, да атакува противника в посока с. Тузла, като с левия си фланг, който трябва да бъде по-силен, атакува неприятеля в посока на с. Чатмалар; б) да помогне на бригадата Боде, като изпрати една конна част северно от Тузла-гьол (североизточна посока) със задача да отсече пътя на отстъплението на противника към морето.“
С оперативна заповед №2, 17 X 1916 г., 4 ч. 50 м. след пладне, от същата група се дават упътвания как да се извърши подготовката и самата атака, според указанията на фелдмаршал Макензен.
Според тази заповед:
1) Атаката ще се извърши на 19. октомври, като:
2) артилерията от 6.50–8 ч. пр. пл. да извърши своята престрелка, а от 8–9.30 м. да премине на поражение;
3) под прикритието на артилерията и през време до гдето тя стреля на поражение, пехотата да се приближи до неприятелската позиция;
4) в 9 ч. 30 м., по сверени часовници, артилерията да пренесе огъня си по главната позиция, в същото време пехотата навлиза в предните неприятелски позиции, преминава ги и достига до неприятелската артилерия, която е между предната и главната му позиции;
5) пехотата, след заемане на предните позиции и през време когато артилерията пренася огъня си от предната на главната позиция, следва безспирно към главната позиция, като не оставя нито минута свободно време на противника;
6) целта за действие през първия ден е най-малко заемането на главната позиция и артилерията;
7) без да се определя денят и часът, всички офицери и войници да бъдат запознати с начина на действие при атаката; часът за атаката да се съобщи на офицерите не по-рано от 18 вечерта;
8) за да не стреля нашата артилерия в нашата пехота да се употребяват бели ракети.
По конната дивизия за предстоящата атака се отдават следните оперативни заповеди: № 27, с която се предава на частите оперативна заповед № 2 по източната група, а след това следната
Оперативна Заповед
по
1. Конна дивизия
Щаб с. Геринджек № 28 18. октомври 1916 г. 10 ч. пр. пл.
Карта 1:200,000
§ 1. Противникът продължава да заема и усилва окопите си южно от к. 74, к. 63, с. Маре-Татладжаку и височините северно от к. 65.
§ 2. Вляво от нас ще действува германската бригада Боде с обща посока към с. Карликьой, още по на запад от която ще настъпва германската дивизия № 217 с обща посока: с. Муритано, с. Топрахисар.
§ 3. На 1. конна дивизия, усилена с пехотни и артилерийски части, е заповядано:
а) да атакува, от фронта к. 65, с. Мик – Татладжаку - с. Первели, един к. м. източно от к. 90., с обща посока към с. Тузла, като с левия си фланг, който трябва да бъде по силен, атакува неприятеля по посока на с. Чатмалар;
б) да помогне на бригадата Боде, като изпрати една конна част северно от Тузла – Гьол (с. и. посока) със задача да отсече пътя на отстъплението на неприятелските части, действуващи край морето.
Заповядвам
1) Ляв участък — командира на 16. п. полк, полковник Иванов, с 16. пех. полк (1., 2. и 3. друж.) — 3 др. от 16. п. п.; 1 карт. взвод; едно 53 мм оръдие; 2 дружини от 6. маршеви полк (1. и 3.); 1 кар. рота от 6 мар. полк; 1 дружина (1.) от 7. Преслав полк; 1 дружина (2.) от 35. Вратчански полк; една рота (2.) от 6. пионерна дружина рота и 1 карт. взвод от портовата дружина; 1 рота от 15. погр. дружина (3.); пешите картечни ескадрони на 3. и 6. конни полкове (3 ескадрона), а всичко 7 дружини и 2 роти (от които 1/17 и 1/6 от по три роти), 1 пионерна рота, 1 оръдие и 20 картечници. Да настъпи от фронта 1 к. м. източно от к. 90 — с. Первели — к. 63. с цел да завладее неприятелската позиция на к. 74. и 70. и затвърди там, след което да продължи настъплението и с част от войските към с. Тузла, за да пресече пътя на отстъплението на противника, действуващ край морето.
2) Десен участък — командира на 4. конна бригада — полковник Табаков с 1 дружина (2.) от 6. маршеви полк; 2 роти от 8. п. Приморски полк; 1/2. рота с Мангалския гарнизон; 2 оръдия от 2. к. батарея; 2 оръдия 8.7 с/м; 2 картечни ескадрона от 1. и 2. конни полкове; 8 ескадрона от Л. Гвардейския и 6. конни полкове, а всичко: 1 ¾ др., 4 оръдия, 8 картечници и 8 ескадрона — да настъпи от фронта к. 63. с. Мик-Татладжаку к. 65. в обща посока с. Тузла, като поддържа свръзка с левия участък към к. 70.
3) Артилерия в района на дивизията — командира на 2. тежък артилерийски полк полковник Ангелов с 3 батареи от 2. тежък артилерийски полк (1 с. с. 15 с/м. гаубично отделение); едно не с. с. 15 с/м. гаубично отделение от 2. т. арт. полк — 3 батареи; от 2. т. арт. полк две 10 ½ с/м. дълги батареи; 2-ро полско 7.5 с/м. с. с. отделение — 6 батареи; 1 конна 7.5 с/м. батарея, а всичко 32 тежки оръдия и 26 полски, с обща задача да поддържа настъплението на пехотата в определените по-горе бойни зони, като огъня за престрелване на батареите по дадените му обективи и тоя на поражение ще се открие по заповед. Със заемането на първите неприятелски линии от нашата пехота, артилерийския огън да се пренесе по следващите зад тях окопни линии. Със заемането на неприятелската позиция на к. 74. и 70. да се изпрати едно полско артилерийско отделение, като придружаващо, което да заеме и затвърди владението на позицията. Също така едно 1.55 см. гаубично отделение и 10.5 см. германска дълга батарея да настъпят в същата посока и да заемат позиция в същия район, като открият огън по укрепената позиция при с. Урлукьой, с цел да поддържат заедно със полското отделение атаката на тази позиция от бригадата Боде. От оставената артилерия при с. Первели да се изпратят придружаващи батареи в посока на к. 70. и с. Тузла.
4) Войски в мое разпореждане:
а) командира на 2. конна бригада, полковник Мархолев, с 1., 2., 3., 4. и 9. конни полкове — 5 конни полка, 1 конна батарея 5 оръдия. Да се съсредоточат в долината, северно от с. Геринджек.
б) 2 роти от 16. и 6. пех. полкове, 1 колоездачна рота, под командата на старшия ротен командир да се разположи в долината 1 км южно от с. Первели.
§ 4. Да се обърне внимание върху ешелонирането на частите в дълбочина; зад веригите да вървят пионерни команди, снабдени с ножици за рязане на тел, където такава се укаже.
§ 5. Да се обърне особено внимание на свръзката между частите през време на настъплението, а тъй също и на поддържането в изправност на телефонната свръзка между частите и наблюдателния пункт, като се изпращат постоянно надзорници по линиите.
§ 6. Частите да се попълнят с бойни припаси — пехотната и полската артилерия в с. Геринджек, тежката артилерия в с. Мустава-Ачи, а с изчерпването им от тези пунктове в разходните огнестрелни складове при гара Кара-Омер.
§ 7. Дивизионните санитарни и ветеринарни лекари да разпоредят откриването на превързочни пунктове в с. Геленджик.
§ 8. Заповед за започване на действията ще се даде допълнително.
§ 9. Аз ще се намирам първоначално на наблюдателния пункт на хребета между к. 90. и с. Геринджек (северната могила), а впоследствие възнамерявам да премина през с. Первели на к. 74.
Началник на 1. конна дивизия.
(п) Генерал-майор Колев.
Началник щаба
от генералния щаб
(п) Полковник Кисьов
Поверителна
Да се съобщи днес 6 ч. вечерта само
на г. г. офицерите.
Оперативна заповед
по
1 конна дивизия
№ 29.
Щаб с. Геринджек,18 октомври 1916 г., 4 ч. сл. пл.
Карта 1:200,000
§ 1. Атаката на неприятелската позиция ще се произведе утре, четвъртък, 19. того пр. пл., според упътванията, дадени в оперативни заповеди №№ 26 и 28.
Частите да заемат изходните си места за атака до 5 ч. 30 м. пр. пл.
Престрелката на артилерията да трае от 6 ч. 30 м. пр. пл. до 8 ч. пр. пл.
Приближаването на пехотата към неприятелските позиции трябва да стане през това време и колкото се може по-близо.
В 9 ч. 30 м. пр. пл., по сверени часовници, артилерията ще пренесе огъня си по дълбочината на неприятелската позиция, веднага след това нашата пехота, без да губи ни най-малко време, трябва да се нахвърли върху противника.
По-нататък действията да се развият, както е указано в оперативната заповед № 26.
Началник на 1. конна дивизия
(п.) Генерал-майор Колев.
Началник щаба
(п.) Подполковник Кисьов
А от своя страна началниците на участъците разпореждат:
Оперативна заповед
по
1 конна бригада
№ 33.
Щаб с. Геринджек, 18 октомври 11 ч. 40 м. пр. пл.
Б) Десен участък — Командира на 4. конна бригада, полковник Табаков; от 6. маршеви полк 1 дружина (2.); от 8. Приморски полк 2 роти; от Мангалския гарнизон 1/2-рота; от 2, конна батарея - 2 оръдия; от 8.7 см. не с.с. батарея - 2 оръдия; пешите картечни ескадрони на 1. и 2. конен полк - 8 картечници; Лейб Гвард. и 1. конни полкове 8 ескадрона; всичко 1 ¾ дружини, 4 оръдия, 8 картечници и 8 ескадрона. За което да настъпи от фронта к. 63. Мик Татладжаку - к. 65. в обща посока с. Тузла, като поддържа връзка с левия участък към к. 70.
а) Ляв подучастък - командира на 2/6. дружина, майор Цеков, от 6. маршеви полк 3 роти; от 8. пех. полк 1 рота; пешите картечни ескадрона на 1. и 2. конни полкове, да настъпи от фронта к. 63. Мик-Татладжаку в обща посока Маре-Татладжаку към к. 39., като поддържа връзка с левия участък към к. 70.
б) Десен подучастък командира на Лейб Гвард. конен полк, полк. Бананов; от 8. пех. полк - 1 рота; от 6. маршеви полк 1 рота; от Мангалския гарнизон 1/2 рота; от Лейб Гвардейски конен полк - 4 ескадрона и 4 картечници; от 2. конна батарея - 2 оръдия. Да настъпи от фронта к. 65., в обща посока Маре-Татладжаку, като по брега на морето охранява фланга, където да насочи 1 рота към провлака, източно от блатото.
в) 6. конен полк, обща поддръжка, да застане в лъчината зад наблюдателния пункт. Не с. с. артилерийски взвод да заеме позиция 2 км източно от с. Геринджек.
Командир на 4. конна бригада
(п) Полковник Табаков.
Оперативна заповед
по
Левия участък на 1. конна дивизия
№ 1
Щаба позицията при с. Первели, 18 октом. 1916 г. 3 ч. сл. пл.
§ 4. На войските в поверения ми участък е заповядано да настъпят от фронта 1 км източно от к. 90. с. Первели к. 63., с цел да завладеят неприятелската позиция на к. 74. и к. 70., където здраво да се затвърдят. След заемането на тия пунктове, с част от войските да се продължи настъплението към с. Тузла, за да се пресече пътя на отстъплението на противника, действащ край морето, за което:
А. Лявата колона - майор Петков - от 16. пех. Ловчански полк 2 дружини (1. и 2.); от 7. пех. Преславски полк - 1 дружина (1.); от 16. пех. Ловчански полк 1 картечна рота - 6 картечници; от 3. конен полк 1 картечен ескадрон - 4 картечници; от 6. конен полк 1 картечен ескадрон - 4 картечници; от 6. пионерна дружина 1/2 рота, всичко — 3 дружини (без една рота), 1/2 рота пионери и 14 картечници, да настъпи от фронта 1 км източно от к 90. с. Первели, включително, и атакува противника на к 74., която да овладее и се затвърди здраво на нея.
Б. Дясна колона - майор Савов - от 35. пех. Врачански полк — 1 дружина (2.); от 6. пех. маршеви полк — 1 дружина (3.); от 15. погранична дружина — 1 рота (2.); от портовата дружина — 1 рота; от 6. маршеви полк — 1 картечна рота — 4 картечници; от 9. конен полк — 1 картечен ескадрон — 3 картечници; от 6. пионерна дружина — 1 картечен взвод — 2 картечници; от 6. пионерна дружина — 1/2 рота, всичко 2 1/2 дружини, 1/2 рота пионери и 9 картечници. Да настъпи от фронта: двете могили югоизточно от с. Первели к. 63. и атакува противника на к. 70., която да овладее и здраво се затвърди.
В. Войски за маневриране - майор Печев, от 16. пех. Ловчански полк — 1 дружина (3.); от 6. пех. маршев полк — 1 дружина (1.); от 16. пех. Ловчански полк — едно 5.3 мм оръдие — 1 оръдие. Всичко 2 дружини (без 1 рота) и 5 мм румънско оръдие. Да застане при югоизточната окрайнина на с. Первели, а при настъпление да се движи зад левия фланг на бойното разположение.
Началник на левия участък
(п) Полковник Иванов
Тъй като в атаката артилерията има едно решаващо участие, поместваме тук и заповедта на началника на артилерията, от която се вижда разпределението и задачите на всяка група и начинът за действие.
Строго поверително
Оперативна заповед
по
Артилерията в 1. конна дивизия
№ 18.
Щаб с. Геринджек,18 ноември 1916 г. 12 ч. пр. п.
Карта 1:200000
§ 1. Съгласно заповедта по усилената конна дивизия от днес повереният ми полк, усилен с батареи от тежък артилерийски полк и с две полски артилерийски отделения, трябва да съдействува за атакуването и завладяването на неприятелските позиции към к. 74. с. Чатмеларъ и к. 63–70, към с. Тузла.
За което заповядвам:
1) 15 см. с. с. гаубично отделение на майор Максимов с една своя батарея да фланкира окопите при к. 74, а с другите две батареи да бие последователно един зад друг окопите до к. 60. и северно от нея, след овладяването на които окопи от нашата пехота цялото отделение да съсредоточи огъня си против окопите около к. 74.
2) Полското с. с. отделение на майор Илиев да съдейства за изпълнение задачите на отделението на майор Максимов, като насочи едната си батарея към к. 75., а другите две – по батареята, северно от к. 74. Главната задача на това отделение ще бъде биене живите цели, които изкачат от окопите, или им идат на помощ в бойната зона, и неприятелските батареи, или картечници, които биха пречили за настъплението на нашата пехота.
3) 15 с/м. не с. с. отделение на майор Стоянов да насочи едната си батарея в окопите, югозападно от к. 63., а другите две батареи – северно от същата кота.
10. 5 с/м. не с. с. дълга батарея на капитан Панов да се насочи за анфилиране целите по посока к. 63.–70. и биене, след завладяване к. 63., на окопите около к. 70.
4) Полското с. с. отделение на подполковник Данев, с едната полска батарея, ще трябва да бие неприятелската батарея северно от с. Татладжаку-Маре, а с другите две батареи да помага на пехотата за овладяване на позициите при к. 63. и биене ония живи цели, които отстъпват или настъпват в тая бойна зона. Също така, важна задача на тия батареи е да бият батареи и картечници, които се открият в сектора на обстрела и които пречат за настъплението на нашата пехота и конница. За същата цел се придава към отделението и втора конна батарея от 4 оръдия.
5) 10.5 с/м. с. с. гаубична батарея на поручик Юст ще следи и бие неприятелския военен флот и ще помага за биене целите, които в сектора на обстрела ѝ се откриват и които по-слабо се бият от другите батареи.
§ 2. Престрелката в деня на настъплението ще се води до 8 часа пр. пл. Стрелба на поражение от 8 ч. пр. пл. Огънят ще се открие по моя заповед. Пехотата ще навлезе към 9 ч. 30 м. пр. пл. в предните неприятелски позиции, когато командирите на отделенията да внимават, за да пренасят огъня.
§ 3. Всички командири на отделения да ме държат в известност непрекъснато върху дейността на батареите и положението на боя.
§ 4. Командирите на отделенията лично само и с помощта на спомагателни наблюдатели да следят и откриват неприятелските батареи и картечници, за да ги обстрелват с ефикасен огън. За същата цел, с преместването на нашите вериги напред, наблюдателните пунктове на батарейните командири и на връзките с пехотата да се изнасят напред.
§ 5. Щом нашата пехота стигне до 300 крачки от неприятелските окопи, огъня от батареите да се усилва, а когато пехотата се хвърли на нож, огъня да се пренася на по-задните цели.
§ 6. Със завладяването на първите обективи, полското отделение на майор Илиев да придружава пехотата и заеме позиция непосредствено при к 74. Към същата посока да се насочи и гаубичното с. с. отделение на майор Максимов, като заеме позиция непосредствено на юг, в дола, на к. 70., с директриса: позициите при с. Урлукьой. Целта на преместването позициите на отделенията майор Илиев и майор Максимов е да се съдействува за атакуването и завладяването на укрепените позиции при с. Урлукьой от действащата непосредствено вляво от нас германска бригада Боде. За същата цел ще промени позицията си към к. 74. батареята на поручик Юст.
§ 7. Със завладяването на позициите около к. 63. и преследване противника към к. 70. и с. Тузла, подполковник Данев да изпрати конната батарея за придружаваща към к. 70, а другите две полски батареи за гребена южно от к. 70. (Балдара-Юг баир), гдето да се установят на позиция и бият окопите и неприятеля около к. 33, южно от с. Тузла. Останалата полска батарея да се изпрати, според развитието на боя, към к. 70., или при другите две батареи.
§ 8. 15 с/м. гаубично отделение на майор Стоянов, усилено с 105 с/м. дълга батарея на капитан Панов, щом овладяват неприятелските позиции около к. 63., да променят позициите си в Буюк дере, за да бият окопите около к. 33., южно от с. Тузла. Едновременно с това батареята на капитан Панов да бъде готова за да бие неприятелските параходи, които в тоя сектор се появят в морето.
§ 9. Да се вземат мерки за охраняване на оръдията при стрелбата и всеки батареен командир ще отговаря лично ако повреди оръдията си от неблагоразумно бърза стрелба, или от невземане препоръчаните от началството мерки за запазване материалната част, или неикономическо разходване на бойните припаси.
§ 10. Предниците и запряжките на оръдията, раклите и колата да се приближат за своевременно закачане, понеже в един дух трябва да се свърши със съпротивата на противника. Парковите взводове да се привлекат напред на закрито.
§ 11. Хората да бъдат снабдени със суха храна за два дена, а колата от водния транспорт и бъчонките да подвозват вода от с. Геринджек.
Да се предупредят хората, че вероятно противникът е заразен от холера, затова да не се взимат вещи от окопите му и въобще да се предпазват от заразата.
§ 12. Балонът да се издигне в деня на атаката и свързан с мене да дава сведения и да управлява огъня на оная батарея от групата на майорите Илиев и Максимов, която ще стреля по неприятелски батареи, за което да ми се долага, та да ги туря във връзка.
§ 13. Моят наблюдателен пункт първоначално ще бъде при к. 90, а впоследствие – около к. 74.
Началник на артилерията.
(п) Полковник Ангелов.
С подполковник Боде и командира на 22 ландверен полк е уговорено смяната на частите от конната дивизия на к. 90 и западно да стане на 18 октомври.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.