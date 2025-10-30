НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ФИЗИОЛОГИЯ ИЛИ МЕДИЦИНА / ПИТЪР ДОЪРТИ

Питър Доърти (Peter Doherty)
15 октомври 1940 г.
Физиология или медицина (заедно с Ролф Цинкернагел)
(За откритията, отнасящи се до спецификата на клетъчно медиираната имунна защита)
Питър Чарлз Доърти е австралийски учен, носител на Нобелова награда за физиология или медицина за 1996 година, заедно с швейцарския имунолог Ролф Цинкернагел. Те са отличени за фундаменталното си откритие, обясняващо как имунната система разпознава клетки, заразени с вируси – откритие, което променя разбирането за клетъчния имунитет и открива път към развитието на съвременни ваксини и имунотерапии.
Питър Доърти е роден на 15 октомври 1940 г. в Бризбейн, Куинсланд, Австралия. Завършва ветеринарна медицина в Университета на Куинсланд през 1962 г., след което защитава докторска степен по ветеринарна патология в Единбургския университет, Шотландия, през 1970 г. В началото на кариерата си работи като ветеринарен патолог, но постепенно насочва интересите си към вирусологията и имунологията.
През 1973 г. Доърти и Цинкернагел, работейки в Австралийския национален университет, доказват, че Т-клетките на имунната система могат да разпознават заразените с вирус клетки само ако тези клетки представят вирусните антигени заедно със собствени молекули на организма – така наречените молекули на главния комплекс за тъканна съвместимост (MHC). Това явление, известно като МНС-рестрикция, обяснява как имунната система различава собствените от чуждите клетки и защо трансплантациите са толкова сложни.
Тяхното откритие има огромно значение за вирусологията, имунологията, трансплантологията и онкоимунологията. То поставя основите на много съвременни изследвания и приложения в медицината, включително създаването на ваксини и имунотерапевтични подходи при ракови и вирусни заболявания.
За своята работа Питър Доърти получава множество отличия, включително членство в Кралското дружество във Великобритания и Австралийската академия на науките, както и най-високото гражданско отличие в Австралия – Companion of the Order of Australia (AC). Освен учен, Доърти е и активен популяризатор на науката, автор на книги като The Beginner's Guide to Winning the Nobel Prize, Pandemics: What Everyone Needs to Know и The Knowledge Wars, в които защитава научния подход и призовава към критично мислене.
Той често изнася лекции и пише по теми, свързани с общественото здраве, изменението на климата и значението на науката в съвременния свят. Днес е изследовател в института, носещ неговото име – Doherty Institute for Infection and Immunity в Мелбърн, който е водещ световен център по вирусология и имунология.
Питър Доърти е женен за Пени Стивънс и има две деца. Известен е със своята скромност, чувство за хумор и отдаденост на науката и обществото.
Съставил: GPT-5
Редактор: Павел Николов
