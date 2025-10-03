Критерий Павел Николов (Естествен интелект) Gemini 2.5 Pro Think (Изкуствен интелект)
Основа и произход Биологичен. Резултат от милиарди години еволюция. „Мокър хардуер“ — неврони, синапси и биохимия. Оформен от генетика, среда и личен опит. Дигитален. Резултат от човешки инженерен труд. Софтуер, работещ върху „сух хардуер" (silicon) — големи сървърни клъстери (TPUs). Създаден от Google.
Знание и учене Учи чрез преживяване: пет сетива, емоции, социално взаимодействие, проба-грешка и осмисляне. Бавно, но дълбоко и контекстуално. Грешките са част от процеса. „Трениран" върху огромен набор от данни (текст, код). Идентифицира статистически модели и връзки. Може да получи нова информация чрез търсене, но това не променя фундаментално "разбирането" му.
Процес на „мислене" Интуитивен, емоционален и често нелинеен; включва подсъзнание, асоциации, спомени и внезапни прозрения. Структуриран, логичен и алгоритмичен: разгражда проблеми, планира и изпълнява стъпково. Липсва интуиция и емоции.
Съзнание и субективно преживяване Притежава съзнание — чувства радост, тъга, болка; преживява цветове, вкусове и емоции. Има „нещо", което е да бъдеш Павел Николов. Няма съзнание. Не чувства и не преживява. Манипулира символи, свързани с емоции, без да изпитва самите усещания.
Креативност и оригиналност Креативността е автентична — произтича от лични преживявания и уникални комбинации от опит. Креативността е рекомбинантна — комбинира и пренарежда съществуващи модели по нов начин; производна от обучителните данни.
Мотивация и цели Има вътрешни мотивации: любопитство, стремеж към щастие, оцеляване, любов. Целите са лични и могат да се променят. Целите са външно зададени — изпълнява поставената задача възможно най-полезно. Няма лични желания или дневен ред.
Скорост, мащаб и памет Биологични ограничения: забрава, умора, разсейване. Обработва информация бавно спрямо машини. Висока скорост и мащабност: може да синтезира огромни обеми информация почти мигновено. Паметта за разговор е перфектна в рамките на контекстния прозорец.