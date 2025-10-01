АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Claude Sonnet 4 Think и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ
Затишие пред буря
25 септември
Още при зори, 5 ч. пр. пл., 1. конна бригада заема с. Первели. Дивизията пристъпва към организирането си на фронта к. 90., с. Первели, в изпълнение заповедта на армията № 5033. от 24. ІХ. 1916. г., 10 ч. 10 м. сл. пл. Задачата на конната дивизия според тази заповед се определя: „да охранява фланга на 25. турска дивизия до морето; да се затвърди здраво с пехотните и колоездачни роти, картечни ескадрони на линията: к. 90., Первели; да организира разузнаването към Топрахисар и с. Тузла. В случай, че турската дивизия бъде контр-атакувана да ѝ се притече на помощ".
1 конна бригада (подполковник Михайлов) получава заповед да заеме и организира линията: к. 90. с. Первели. На к. 90. са разположени: Лейб Гвардейски конен полк, 3 роти от 1/16. п. дружина, 4 п. карт, ескадрона с 1 взвод к. артилерия, а 1. конен полк с 2 роти и 3 к. ескадрона заема с. Первели. (В състава на дивизията от днес влиза и 1 рота от 15. погранична дружина). Разузнавателната част на подполковник Фтичев продължава да разузнава към с. Топрахисар и поддържа връзка с 25. турска дивизия. Друга разузнавателна част е изпратена в посока с. Чатмалар да разузнава на север през с. Урлукьой и на изток към с. Тузла.
Главните сили на дивизията се разполагат: 2. и 5. к. бригади, колоездачните роти, радиотелеграфното отделение - в Геренджик. 4. к. бр. (6. к. п.) - в Татладжа-Мик.
От заловено донесение на корнета Балюти до началника на руската конна дивизия се вижда, какво вчера освен конните части и тяхната артилерия, в с. Первели е имало 1 полк пехота с 1 батарея, които късно през нощта отстъпили за с. Муритано.
За положението през деня се донася в армията следните донесения:
ㅤㅤㅤ
Командуващия III. армия - копие
началника 25. турска дивизия ㅤㅤ
ㅤПо донесение на наши разузнавателни части, изнесени на линията к. 70., 74. и по назад, противника се е окопал на линията Муритано, Карликьой, Чатмалар, к. 51. Окопите му са не добре маскирани и по всяка вероятност - предна позиция. На линията Муритано - Чатмалар се забелязва добре маскиран окоп за батарея. Противника заема тези окопи със слаби части. По назад и по-горе на хребета се очертават добре, на линията Топрахисар - Муритано, 11 окопа с висок профил вероятно блиндажи за поддръжки. № 286 от к. 90. (Ташлъ-юк), 25.ІХ.916. г., 2. ч. 45 м. сл. пл. ㅤㅤ
ㅤНачалник на 1. конна дивизия, ㅤㅤ
ㅤ(п.) Генерал-майор Колев
ㅤㅤ
ㅤКомандуващия III. армия – копие
началника 25. турска дивизия ㅤㅤ
ㅤПрез течение на деня по фронта на дивизията спокойно. Към 4 ч. 15 м. сл. пл. неприятелски групи се събраха от окопите източно от Топрахисар и в колона, в състав около 2 дружини, се изтеглиха по пътя за Мульово. Тази колона към 4 ч. 25 м. сл. пл. се последва от колона обоз. Дивизията се разположи привечер на почивка както следва: авангард 1. конна бригада, 1/16 п. дружина, ½ погранична рота, 1 взвод артилерия - на линията к. 90., с. Первелия; главни сили: щаба на дивизията, 2. и 5. конни бригади, колоездачните роти, радиотелеграфното отделение - в Геринджек; 4. конна бригада (6. конен полк) в Татлъджа-Мик. № 288. от с. Геринджек, 25.ІХ.916. г. 6 ч. 30 м. сл. пл. ㅤㅤ
ㅤНачалник на 1. конна дивизия ㅤ
ㅤㅤ(п.) Генерал-майор Колев.
ㅤㅤㅤ
Този е първия по-спокоен ден след като дивизията е на десния фланг на армията. Между другото, той се използва за уреждане на някои организационни въпроси. Водените боеве, които дивизията изнася до сега и понесените загуби дават да се почувства: слабостта на артилерията по отношение на възлаганите задачи и силата на конната дивизия; недостатъчното число офицери, намаляло чувствително поради претърпените загуби. ㅤㅤㅤ
Началника на дивизията донася за това в армията и моли поне един взвод от 2. конна батарея да бъде придаден към дивизията. За усилване офицерския състав се искат поне по 8 души школници на полк.
Състава на дивизията към този ден в бойци офицери и долни чинове е следния:
Гвардейския полк — офицери 16, долни чинове 503.
1 конен полк — офицери 17, долни чинове 485.
2 конен полк — офицери 16, долни чинове 466.
3 конен полк — офицери 15, долни чинове 435.
4 конен полк — офицери 9, долни чинове 359.
5 конен полк — офицери 17, долни чинове 420.
6 конен полк — офицери 15, долни чинове 461.
1 конна батарея - офицери 2, офиц. кандид. 2, долни чинове 205.
1 колоезд. рота офицери - 1. долни чинове 48.
3 колоезд. рота офицери 2, офиц. кандидати 1. долни чинове 74.
2 погр. рота офицери. 1, долни чинове 264.
1 дружина от 16. пехотен полк с придадените и 8 пеши картечни ескадрони — офицери 12, долни чинове 1212.
Или всичко конната дивизия: бойци офицери 123, офиц. кандидати 3, долни чинове 4932.
От 25-30. септември конната дивизия прекарва един сравнително спокоен период време, през който нейните части продължават да се организират на линията к. 90., с. Первели, а с разузнавателни части и наблюдение следи за промените в разположението на противника.
За владението на к. 74. и к. 70., северно от Первели стават редица сблъсквания между разузнавателните части; противникът напраздно се мъчи да овладее тези възвишености, от които се наблюдава цялата низина към с. Топрахисар, Тузленското блато и морето дават едно чувствително преимущество на нашите части.
При тези сблъсквания, както и за да покровителствува движението на своето разузнаване от Тузла към с. Татладжак, противника вкара в действие артилерията на военни параходи. Тази артилерия обстрелва всяка по-голяма разузнавателна част на конната дивизия, която се мерне около к. к. 70., 51., 39., 63., а също така и селата Татладжак, Первели, Геленджик.
Тази подкрепа, която противника има от своя флот, създава една нова грижа за началника на дивизията и щаба му, понеже, при липсата на подходящи отбранителни средства, фланга на дивизията на място да може да се опре здраво на морето, остава открит и във въздуха; морето се явява като една постоянна опасност срещу сигурността на фланга на дивизията.
За тези свои опасения началника на конната дивизия донася в армията.
През същия този период се нарежда изнасянето на хлебопечението и домакинските служби на дивизията от с. Девня в с. Кара-Омер.
Настоява се наново за снабдяването на конните части с окопен инструмент и с ножове към карабините, нуждата от които се почувства особено силно в боя на 19 и 21. септември и необходимостта от които се почувства в по-силна степен с оглед на новата задача на дивизията: да заеме и брани упорно даден участък от позицията на армията.
Вземат се мерки да се усилят и превозните средства на дивизията, както и да се попълнят бойните припаси.
На 30. септември, в Геленджик, при щаба на дивизията, пристигна фелдмаршал Макензен, придружен по началник щаба си, полковник Тапен, майор Хени, капитан Ланге и др. офицери. От името на Кайзера си лично украсява гърдите на началника на дивизията с първия железен кръст, който се дава в конната дивизия.
Полковник Тапен окачи същия кръст, по заповед на маршала, на гърдите на началник щаба на конната дивизия.
Маршала с жар изказва своето задоволство от действията на конната дивизия. Между другото той каза: „у нас не вярват, че сега конницата може да атакува пехота, вие доказахте обратното.
Нашите големи кавалерийски началници ви завиждат и не вярват това що извършихте".
Говори за вероятното нападение на противника.
Препоръчва, като начин за действие — винаги напред и в страни.
Същия ден се получава от щаба на III. армия телеграма (№ 2998.), с която конната дивизия се предупреждава за предстоящето нападение за следния, или другия ден и се иска да се работи денонощно за укрепяването на позицията и засилването ѝ с телена мрежа.
Бодлива тел и колци в дивизията няма ни един метър и тази заповед остава само като едно неизпълнимо пожелание.
Командващия III. армия съобщава, какво към дивизията се придава една с. с. батарея (5.) от 12. пех. дивизия (Добричкия гарнизон), която батарея ще чака заповед на ст. Гювенлия за присъединяване към дивизията.
Боевете при к. 90 - с. Первели
1 октомври
Скица № 11.
През нощта вали. На разсъмване са насочени 4. и 2. конни полкове да сменят: Лейб Гвардейски конен полк при к. 90. с 4. конен полк и 9. конен полк при с. Первели и к. 74. с 2. конен полк.
Още рано сутринта (7 ч. 40 м.) в щаба на дивизията се получава донесение, което като че ли иде да потвърди, какво предупреждението от армията ще се изпълни.
Командира на 5. конна бригада, подполковник Марков, началник участъка при с. Первели, донася; „От с. Мулчова към с. Муритано настъпват две дружини в походен ред с авангард и охранителни части. От с. Мулчова към с. Урлукьой настъпва една дружина и вероятно една картечна рота. Северно от Урлукьой се намират около 3 ескадрона спешени".
Към 8 ч. пр. пл. вече се зачува артилерийската стрелба към с. Первели. Ново донесение от началника на авангарда при с. Первели потвърдява, какво към к. 74. настъпват 5 строеви и една картечна роти, подкрепени от огъня на една батарея от към с. Муритано. Скоро и частите, настъпили от Мулчова през с. Муритано, се развръщат срещу к. 90. и продължават настъплението си, подкрепени от огъня на неприятелските батареи около Топрахисар.
При настъплението на противника 4. кон. полк не може да смени Л. Гвар. Кон. полк при к. 90., а засилва фронта с 1 смесен ескадрон. При с. Первели 2. конен полк сменя 9. конен полк и този последния остава в поддръжка зад левия фланг към с. Татладжа.
Началника на дивизията с щаба си излиза на наблюдателното място, на 3 км. южно от к. 90. Началник щаба е изпратен на к. 90; свободните конни полкове са извикани в дола при наблюдателното място на началника на дивизията. Тук е привлечен по-късно и 9. конен полк.
Към обед настъплението на противника, който успява да изтласка разузнавателните и изнесени напред части, се обрисува така: западно от линията Муритано, к. 90. 1-2 дружини; източно от тая линия, пак към к. 90,-2 дружини; към к. 74., Первели - 1 дружина. Настъплението на противника е подкрепено от огъня на 2-3 батареи. След заемане на к. 74., противника насочва всичкото си усилие към к. 90.
След пладне, към 1 ч. 30 м., частите на противника срещу к. 90. достигат 800-1000 кр. от позицията на конната дивизия. Въпреки огъня на конната батарея, която има 2 взвода южно и западно от к. 90. и 1 взвод между к. 90. и Первели, въпреки картечния и пушечен огън, въпреки засилване на бойната линия с колоездачните роти и един втори спешен ескадрон на 4. конен полк, настъплението на противника, който вкарва нови части, продължава и почва да обхваща левия фланг. Патроните у някои стрелци и картечници се привършват, положението става опасно.
За да спре неприятелското настъпление и подкрепи спешените части, началника на дивизията заповядва: 1. конен полк, в две линии, да контра-атакува противника.
Атаката на полка е срещната от противника с пушечен, картечен и артилерийски огън. 1. дивизион атакува право на север; от 2. дивизион - 4. ескадрон атакува в северозападна посока и попада под флангов огън; 3. ескадрон остава в разположение на командира на полка.
Поради калната почва, в която конете тънат до колене и голямото разстояние, атаката търпи чувствителни загуби, но постига целта си: противника е разколебан и до вечерта остава прикован към окопите си.
Понеже противникът, след заемането на к.74., проявява слаба настойчивост в настъплението си към с. Первели, което е и по-пригодно за отбрана, от там се изваждат 1 рота (3 взвода) от 1/16. дружина, 2 строеви от картечния ескадрон от 2. конен полк, за да засили междината между к. 90. и селото.
Към 3 часа в участъка на дивизията пристига 1. дружина (38. пехотен полк) от 25. турска дивизия, която е поставена в 2. линия зад к. 90; пристига и 3. с. с. батарея (от 12. пехотна дивизия), на която се посочва позиция ю. з. от к. 90. на мястото на крайния взвод на пешия фланг на конната батарея, който се прехвърля към десния фланговия взвод на същата батарея.
По този начин днес положението е напълно закрепено.
През деня до командуващия III. армия и началника на VI. турски корпус са изпратени следните донесения.
До началника на VI. корпус.
Противника в състав около 3-4 дружини с 2 батареи настъпи към к. 90. и к. 74., северно от с. Первели.
След упорит бой, настъплението му е задържано срещу к. 90., а срещу к. 74. въпреки това, че нашите части се оттеглиха, също бе спрян. Дружината от 38. турски полк пристигна към 2 ч. 30 м. сл. пл. и за сега е в резерв. Положението пред фронта за сега е успокоително. № (не се чете) от к. 90., 1. X. 916 г., 3 ч. 10 м. сл. пл.
Началник 1. конна дивизия.
(п) Генерал-майор Колев.
Командуващ III. армия - копие
н-ците на 25. турска дивизия и Добричките войски.
Противника е спрял на 1000 крачки от позицията на дивизията, след като бе контър-атакуван от 1. конен полк в конен строй. Положението за един момент бе критическо, но след тази конна атака се затвърди и с пристигането на турската дружина и батареята. Направиха се разпореждания за контър-атакуване и отхвърляне на противника тази нощ.
Загубите на 1. конен полк са твърде чувствителни. № 352, от к. 90, 1. Х. 916. г., 7 ч. 30 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия,
(п) Генерал-майор Колев.
В този ден загубите са: убити войници 45, коне 75; ранени - офицери 10, войници 118, коне 102, от които ранени: 4 офицери, войници 68, коне 68 и убити войници: 43. коне 63 са от 1. конен полк.
Между ранените офицери са: полковник Михайлов, контузен, майор Босилков и поручик Блъсков Симеон - от Лейбгвардейски конен полк; ротмистър Балабанов, поручик Йотов Нако, подпоручик Кушев и подпоручик Иванов Хр. от 1. конен полк, подпоручик Нонов от 4. конен полк за свръзка с дивизията, кореспондента Протич, от щаба на дивизията, подпоручик Златев от 1/16. пехотна дружина.
Полковник Мачев заместя полковник Михайлов като командир на 1. конна бригада при к. 90.
2 октомври
През нощта и сутринта вали ситен дъжд и духа студен северен вятър.
В бойната линия на дивизията при к. 90. е вкарана и турската дружина.
След разсъмване, под прикритието на падналата мъгла и дъжда, противника незабелязано наближава до 600 кр. от окопите на дивизията, но тук, срещнат с пушечен, картечен и артилерийски огън, е спрян и повърнат назад, като се прикрива в окопите, които предния ден и нощта изкопава на 1000-1500 кр. пред фронта на конната дивизия.
Румъните настъпват срещу меджината между к, 90. и с. Первели, както и срещу селото, но тук техният натиск е по-слаб и по-лесно спрян.
От заловени 2-ма пленници от 8. и 52. пех. румънски полкове се узнава, какво в Мулчова е съсредоточена цялата 5. румънска дивизия в състав 10. бригада от 8. и 9. п. полкове, също 51. и 52. пех. полкове и 6 с. с. батареи. Пехотните полкове са с по 3 дружини, дружините с по 4 роти, по 160 човека, в полк по 4 картечници; 10. бригада е командвана от полковник Танасеску, 8. п. полк полковник Вайческу, 51. п. п. полковник Батез Нол. В боя срещу дивизията предния ден вземат участие 51. и 52. пехотни полкове; 8. и 9. полкове били назад в резерв. (Донесение до командуващия III. армия № 357. от 2. Х. 1916. г. 9 ч. 10 м. пр. пл.).
Тези сведения се препращат в щаба на III. армия, който от своя страна има също сведения, какво противникът съсредоточава части срещу участъка на конната и турската дивизии, поради което заповядва другите дивизии да изпратят напред силни разузнавателни части към противника, за да не му позволят да прехвърля части към изток. (№ 77. от 2. Х. 1916. год.).
За засилване на конната дивизия е изпратена една втора турска дружина (от 56. пех. полк).
По късно в щаба на конната дивизия се узнава от офицера за свръзка при турския корпус, че при турската дивизия са пристигнали 2 дружини от 6. маршеви полк и 2 турски батареи, от които турската дивизия няма за сега нужда, понеже положението по фронта и е спокойно.
Командуващия III. армия се съгласява щото към конната дивизия да се придадат, вместо 2-те турски дружини, 2 дружини от 6. маршеви полк с 1 турска батарея.
На командира на 6. маршеви полк (с. Кара-кьой) е изпратена заповед да се насочи с дружините си в с. (не се чете) и да атакува противника във фланг, западно от кота 90.
След пладне, към 3 ч., положението на турската дивизия се променя: противника настъпва по целия фронт.
Началника на турската дивизия моли за съдействие.
Втората турска дружина (от 56 п. п.), която по първата заповед трябваше да се присъедини към конната дивизия, остава в състава на своята дивизия и се развръща, заедно с турската батарея, в междината между конната и турската дивизии и допринася твърде много за запазване на положението по фронта на турската дивизия.
От 6. маршеви полк, по нова заповед на армията, трябва да се предаде на конната дивизия само 1 дружина, а другата да остане в състава на турската дивизия. Дружината пристига в участъка на конната дивизия късно вечерта.
Този ден в състава на дивизията влиза една рота от Мангалския гарнизон (207 човека, под командата на един подофицер). Ротата е придадена към разузнавателния ескадрон (подполковник Фтичев) при с. Татладжак.
Вечерта за положението пред фронта на дивизията до командуващия 3. армия е изпратено следното донесение:
Командуващия III. армия
копие началнику 25. турска дивизия
Положението пред дивизията остава без чувствителни промени. Ротата от Мангалия влезе в състава на дивизията още тази нощ и остава с разузнавателен ескадрон в Татладжа. Пред Первели противника се оттегли на 2000 кр. Опитва се да настъпи с отделни групи, но отбиван с огън, залягаше наново. На левия фланг, в интервала на 1. конна и 25. турска дивизии се подаде една дружина от 25. турска дивизия, в охрана на фланга на дивизията си.
Дружината от 6. маршеви полк още не е пристигнала при дивизията. Противника замръкна на позицията си. Боя продължава през целия ден.
№ 368. 2. Х. 916. г. 7 ч. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
През този ден убити: войници 2, коне 5; ранени: офицери 2, - ротмистър Жилков от Лейбгвардейския конен полк и поручик Паскалев от 6. конен полк, войници 26, коне 9.
3 октомври
Продължава да вали и духа студен вятър. Окопите се пълнят с вода и кал.
От армията се получава предупреждение, какво противника се готви да атакува през нощта, или през деня.
Частите прекарват нощта в очакване на атаката. Наредено е през нощта 9. к. п., спешен, да смени спешените ескадрони на 3. к. п. при к. 90, а пристигналата дружина от 6. маршеви полк и колоездачните роти изморени и претърпели сериозни загуби също в участъка при к. 90.
Сутринта от началника на 25. турска дивизия се получава следното съобщение:
Командващия III. армия – копие
начальнику 1. конна дивизия.
Очакваното тази нощ нападение на противника не стана. Противникът не ни атакува. Пред фронта на дивизията няма промяна.
Противникът е доближен от 800-1000 крачки. От половин час се води силен бой. Българската дружина от 6. маршеви полк, която вчера замина за конната дивизия се върна с картечната рота. Тя е поставена като дивизионен резерв зад средата на 56. полк. № 85., 3.X.916. г. 7 ч. 20 м, пр. пл,
Началник на 25. турска дивизия
(п.) Полковник Шукри.
По повод исканите от него подкрепления в армията се донася следното:
Командващия III, армия – копие
25. турска дивизия
Началника на 25. турска дивизия с донесение от снощи, 7 ч. 20 м. сл. пл., като донася, че по сведение от щаба на фелдмаршал Макензен, днес срещу него щели да се насочат значителни неприятелски части, моли да му се повърнат двете турски дружини, заедно със турската с. с. батарея.
Боят по фронта се води от разсъмване и двете турски дружини са ангажирани. Да се вадят части от боя е крайно неудобно. При все това ще извадя дружината от 38. полк, ако действително положението пред 25. турска дивизия днес е такова, че е необходимо да се изпрати дружината заедно с турската батарея. Моля екстрено указание по въпроса.
Конете на батареята са изтощени, а калта е непроходима. Батареята изпратих веднага заедно с 1 рота от 38. пех. полк, но кога ще стигне е въпрос. № 371., от позицията при к. 90., 3.Х.916. г. 8 ч. пр. пл.
Началник 1. конна дивизия,
(п.) Генерал-майор Колев
На което донесение от армията се отговаря:
Началника на 1. конна дивизия
371. Турската дружина и турската батарея да останат при конната дивизия. Ако последната има нужда и бъде атакувана, то вие ще му съдействате. За разместване на частите да се изпълняват само заповедите от щаба на армията. № 86., 3.Х.916. г., 10 ч. 25 м. пр. пл. (п.)
Подполковник Давидов.
С проясняване на времето, противникът открива наново силен огън. Неговата артилерия, както и предидущия ден, по указание на наблюдатели от камбанарията в Топракисар и въздухоплаването, систематически търси конното ядро, батареите, както и с точна пристрелка - пехотните окопи. Пехотата, обаче, се задоволява да поддържа един чест непрекъснат огън по нашите окопи.
От заловени нови пленници наново се установява, какво срещу к. 90. действа 36. пех. бригада (51. и 52. п. полкове); срещу с. Первели - 8. п. полк, който с 9. пех. полк образувал 10. бригада от състава на 5. дивизия.
След обяд положението у противника се оживява, огъня му се усили и се започна настъпление по отделни групи, главно срещу междината между к. 90. и Первели, както и срещу тази между конната и турската дивизии.
Към 3 ч. 30 м. сл. пл. се забелязват вериги и колони в състав около 3 дружини, които, от към Мулчова, през Муритано и Карликьой, се насочват първоначално към к. 74., а впоследствие по дола изменят посоката си към к. 90. и „Големите слами" (в средата на междината между к. 90. и Первели).
В тази междина са по голямата част от пешите картечни ескадрони (около 20 картечници). От техния огън противника е спрян.
В междината между левия фланг на конната дивизия и десния на турската, въпреки че е наблюдавана от 1 ескадрон (ротм. Филипов от Л. Гв. конен полк), има една празднина около 500-600 метра, към която противника насочва нови части. Своевременно е изпратена една рота от 1/16. дружина, тъй че когато противника наближава и тук е спрян.
Неприятелският огън добива най-голяма сила към 5 ч. сл. пл. Забелязва се как противника вкарва нови вериги в бойната си част и отделни опити на групи да настъпят напред. Чувствува се, че противника ще се опита на всяка цена да атакува. Заради това, частите са предупредени спокойно да срещат с огън противника. Конното ядро е изнесено напред, готово за всеки случай. Началника на дивизията се готви да атакува на чело и посочва свой заместник в случай на злополука. На някои места противника достига на 200 кр. от нашите окопи, но неговите опити да атакува са задушени от огъня на картечниците, оръдията, пушките и карабините.
Противника се опитва да атакува левофланговата турска дружина (от 56. п. т. полк), но е контър-атакуван и отбит.
От заловен пленник се узнава, какво срещу десния фланг на турската дивизия е действувала през вчерашния ден някаква смесена бригада, съставена от резервните дружини на 12., 24., 52., и 64. п. полкове.
Според К. Кирицеску „На 3. и 4. октомври, (20. и 21. септември с. с.) срещу с. Амузача действува 17. пех. бригада, срещу к. 90. действува 36. бригада, а срещу Первели 10. бригада. Руските войски, освен от конница, се състоят от конна артилерия, стрелци и колоездачи". Неговото твърдение, че при с. Первели сме имали силни телени мрежи е невярно, такива нигде не е имало по фронта на конната дивизия.
Едновременно със засилване на действието на ромъните срещу конната дивизия, към 5 ч. се зачува усилване на огъня и срещу турците. От схванатите разговори по телефона се разбира, какво руски и румънски части атакуват, но с огън били отбити.
През това време се получават нареждания от армията - по взаимно споразумение, да се разменят през нощта турските батареи и дружини от участъка на дивизията с останалата дружина на 6. маршеви полк в състава на турската дивизия.
Правят се съответни нареждания за изваждане на 3. турска дружина и заемане мястото и на първо време от колоездачите. Участъка при к. 90. се разделя на 2 подучастъка – западен – подполковник Топалджиков (к-р на 9. п. п.) и източен – полковник Мачев.
Догде се правят тези и други нареждания, офицерът за връзка при турската дивизия съобщава, в 7 ч. 40 м., че турският 75. п. п., който е на десния фланг на турската дивизия, е отстъпил. Връзката с турската дивизия по телефона след това се губи.
По-късно в щаба на дивизията се получава следната бележка: „Турската дивизия отстъпва. Поради това конната дивизия да отстъпи. Отстъплението да стане бавно, да не отстъпи само к. 90. и с. Первели. При удобен случай дивизията да атакува във фланг. Да се влезе в най-тясна връзка с 25. турска дивизия и при всеки удобен случай да и се съдейства.
Писмена заповед ще последва.
Това е устна заповед, предадена в 9 ч. 45 м. от подпоручик Маджаров.
Ротмистър Николаев“.
Въпреки сериозното положение, в което дивизията изпада: опасност от една нощна атака срещу сравнително слаби части; обход от запад от врязалия се в участъка на турската дивизия противник; обход от изток, гдето флангът на дивизията остава открит под огъня на неприятелския флот, който и през деня обстрелва с. Татладжа, частите от този участък и 2. конна бригада от дивизионния резерв; освен това, знае се още, какво руската конна дивизия се съсредоточава около Топрахисар и Мулчова – въпреки всички тия съображения, още при първото съобщение от армията, се праща следното донесение:
Командващия III. армия
Положението на дивизията е непроменено, тя стои здраво на позициите си при к. 90. и с. Первели. Не е ли възможно положението на 25. турска дивизия да се поправи и да не се отстъпва. Наши надзорници по телефонната линия са срещнали турски патрули при с. Амузача.
№ 383. 3. X. 1916. г., 10 ч. 35 м. сл. пл.
Н-к на 1. конна дивизия
Генерал-майор Колев.
В 10 ч. 45 м. в щаба на дивизията се получи следната заповед:
Началника на 1. конна дивизия
Влезте в най-тясна връзка с 25. турска дивизия и ѝ укажете най-ефикасно съдействие, за да заздрави положението си. По едни сведения турската дивизия се е оттеглила, а според други - тя се държи на позициите си. Проверете горното добре и съобразявайте с това вашето съдействие, като употребите енергично усилие, за да не се открие фланга на армията.
№ 8. от с. Кара Омер 3. Х. 1916. г., 9 ч. 50 м. сл. пл.
Командуващ III. армия.
(п) Генерал лейтенант Тошев.
Няколко минути по-късно се праща в армията друго донесение:
„Дивизията взе сигурни мерки да влезе във връзка с 25. турска дивизия, Гвардейския полк е насочен към Амузача. Дивизията стои здраво на позицията си и не мисли да отстъпва.
№ 384., 3. Χ. 1916. г, 10 ч. 55 м."
На първото донесение на конната дивизия от армията се отговаря:
„Ha № 383. Не трябва да се отстъпва без причина. Дадени ви са инструкции с № 8. Проверете какво е положението пред 25. турска дивизия и съобразявайте с това вашите действия, като употребите енергични усилия, за да не откриете фланга на армията.
№ 11., 4. Χ. 1916. г. 12 ч. 5 м."
Първите донесения от командира на Гвардейския конен полк, полковник Бананов, който изпраща 2 разъезда: пор. Тончев в посока с. Кара-кьой и вахм. Д. Стоянов - с. Амузача гласят: „ескадрона за свръзка и крайната дяснофлангова турска дружина са на местата си на фланга на конната дивизия. Ескадрона за свръзка имал разъезд за свръзка в Кара-кьой; според него турците до 7 ч. сл. пл. били по местата си".
Препращат се в армията с 385. от 4 Х, 1916. г. 1 ч. пр. пл.
По второ едно донесение от командира на полка, въз основа на донесение от началника на разъезда вахмистър Д, Стоянов, се установява какво: „Привечер противникът е успял да отблъсне турските части на позиция северно от Амузача и да проникне в Амузача, гдето е контър атакуван от наши 3 роти на 4. маршеви полк, пристигнали в 6. ч. 30. м. в с. Амузача. Тези три роти изблъскват проникналия в селото противник и се установяват на северната му окрайнина, заедно с 7 турски роти.
Според казване на заловени пленници, заловени от тези наши роти, в ръцете на противника са попаднали 6 или 9 оръдия, от които и някои гаубици. По на запад какво е положението, не е установено. Началника на 25. турска дивизия бил с автомобила си на път между с. Каракьой и Азаплар."
Препратено в армията с № 387., 4. Х. 1916. год. 4 ч. пр. пл.
В боевете на 3. октомври усилената конна дивизия има загуби: убити войници 8, коне 11; безследно изчезнали 5 войника; ранени войници 28, коне 6.
4 октомври
Скица № 12.
Освен Гвардейския полк, изпратен през нощта към Амузача с цел да разузнае за положението и влезе във връзка с 25. турска дивизия, за да ѝ укаже съдействие, на разсъмване за същата цел е изпратено и едно малко пехотно подкрепление в състав: 2 роти от 38. турска дружина с 1 взвод артилерия от турската батарея, придадена към конната дивизия, под началството на старшия адютант майор Соларов.
От получените заранта сведения в дивизията се установява, какво положението на турците не е толкова лошо, отстъпил е само 75. турски полк, който е бил на десния фланг на дивизията, обаче, 59. и 56. турски полкове, разположени по-на ляво, били на местата си. Вън от това, положението е било възстановено и по фронта на 75. турски пех. полк чрез контър-атака на ротите от 4. маршеви полк.
Турската дружина от 56. пех. полк, на левия фланг на конната дивизия, е също на мястото си, но е останала без патрони. Попълването е крайно затруднено, поради забърканото положение на 25. турска дивизия, отгдето трябва да се подвозват патрони; българските патрони не подхождат на турската пушка.
Наредено е да се вземат по 10-15 патрона от хората на 33. турска дружина и се раздадат на тези от 56. дружина.
В течение на боя предния ден румънската артилерия успява да разбие една ракла и да повреди 1 оръдие от 3. батарея на 12. дивизия.
С изпращането на частите към запад, при липса на патрони за турските части, дивизията е чувствително отслабена.
Това отслабване може да стане опасно, поради готвещото се настъпление срещу конната дивизия, за което от армията се получава следното предупреждение.
Началник у 1. конна дивизия
Според заловено сведение на утрешния ден някаква неприятелска колона, навярно кавалерийска, ще се опита да настъпи от с. Тузла към с. Первели и Геленджик, за да атакува. Дадена е заповед началнику гарнизона Мангалия да влезе във ваше подчинение. За това изпратете заповед на началника на гарнизона Мангалия да се изнесе напред с батареята и един взвод прикритие. Освен това, дадена е заповед на нашите хидроплани да заобиколят утре този край.
В случай, че нападението срещу дивизията не се състои, то дивизията, продължавайки да бъде в тясна връзка с 25. турска дивизия, да съдействува на последната.
№ 135. 4. Х. 916. г. 8 ч. 5 м. пр. пл.
След това предупреждение, въпреки че положението на левия фланг на дивизията не е напълно заздравено, дават се най-необходимите нареждания за засилване десния фланг. За тази цел в с. Татладжа се изпраща командира на 4. конна бригада, полковник Табаков, с 6. конен полк, 2/15. погранична рота, с взвод артилерия. Пратена е заповед на началника на Мангалския гарнизон да изпрати в подчинение на полковник Табаков една полурота с един артилерийски взвод.
От заловени пленници се установява, какво смесената бригада от резервните дружини на 12., 24., 52. и 64. полкове действува източно от Топрахисар.
Към 10 ч. пр. пл. се обрисува, че противника през този ден ще иска наистина да насочи своите усилия към десния фланг на дивизията.
Забелязана е пехотна колона в състав около 2 дружини да се насочва на юг от Муритано, през к. 74. срещу интервала на к. 90, и Первели; по на изток от тази колона се движи друга пехотна колона, вероятно бригада, която се насочва към с. Татладжа. Конна колона около бригада, се насочва от Топрахисар към Муритано и друга конна колона в същата големина се забелязва да се насочва от Муритано през к. 74. за към с. Татладжа (донесение до командуващия армията № 395. от 11 ч. 40 м.).
Наредено е конната батарея да се снеме от позиция при к. 90. и да бъде готова за движение към изток. Полковник Мачев да извади от бойната линия конните картечни ескадрони и ги замени, до колкото е възможно, с пеши такива. Гвардейския конен полк, като остави 1 ескадрон за наблюдение на левия фланг, да се прибере при конния резерв на дивизията от гдето малко по-късно е изпратен южно от с. Первели. Майор Соларов с двете роти и артилерийския взвод да се повърне назад и насочи към десния фланг на дивизията.
От армията се получава съобщение, че в разпореждане на началника на конната дивизия се дават: 1 дружина от Добричките войски, 2 роти от 8. приморски полк, насочени-първата от Мустафа-Ачи към Геленджик, а вторите от Кара-кьой за Геленджик (№ 6095. от 1 ч. сл. пл.
Към обед боя се оживява и разгорещява по целия фронт. Противника развива най-силен артилерийски и пушечен огън, под прикритието на който веригите му настъпват.
Началника на левия участък, подполковник Топаджиков, донася по телефона, че положението е много сериозно, противника е на 400 кр. и полка едва ли ще удържи.
Началника на дивизията лично му заповедва: „Ни крачка назад, последния жив човек да падне, но позицията да не се дава". Наредено е полковник Мачев да действува за отбива на тази атака, като използува всички свободни подръжки и сам да отиде при 9. конен полк. На командира на 2. конна бригада: „да се изнесе с бригадата зад участъка на 9. конен полк, за да го поддържа в случай на нужда и запази батареите, които са в този участък".
Нашите части с огъня си и вкараните в действие подръжки осуетяват неприятелската атака при к. 90.
Към 1-2 часа положението става опасно при с. Первели и при с. Татладжа.
За отбрана на селото Первели командира на 5. конна бригада разполага само съ 5 пех. взвода, 2 пеши картечни ескадрона и 2 конни спешени ескадрони. Срещу него противника насочва през к. 74. и к. 70. - 4 дружини.
Единствената подкрепа, която може да му се даде това е един взвод от конната батарея, под командата на капитан Векилски. Благодарение на умело използуване на огъня на тези две оръдия, както и съдействието на другите съседни оръдия (взвода при „Сламите“) противника все таки е спрян пред окопите около Первели и не отива в атака.
Към Татладжа се насочва голяма конна колона още пр. пл. и тук подполковник Фтичев разполага само с един ескадрон (4/3. к. п.), 1 картечен взвод, и 2/15. погранична рота.
Ротата е атакувана от руската конница и понася загуби от убити и ранени. Само намесата на взвода от не с. с. батарея от Мангалския гарнизон, който открива огън от позиция южно от Малка Татладжа и, по-късно, пристигането на командира на 4. конна бригада, полковник Табаков, със 6. конен полк и на втория взвод от (не се чете) с. с. батарея (тази батарея е изпратена с волове) закрепват и тук положението, като 6. конен полк се спешва и заема хребета западно от к. 63. и с. Малка-Татладжа.
Към 2 ч. 20 м. сл. пл. полковник Табаков донася, че противника в състав 3 дружини и една батарея се движи между Первели и Голяма-Татладжа. Тия дружини са срещнати с огън от артилерийския взвод, който едва успява да заеме позиция на 500 м. южно от с. Малка-Татладжа и да открие огън. Нови поддръжки няма от где да се изпратят.
Целия фронт на конната дивизия по протежение на 12 км.: 3 км. западно от к. 90., тази височина, с, Первели, к. 63., с. Малка-Татладжа, са под най-силен артилерийски и пушечен огън. Отвсякъде заплахата с атака е сигурна, отвсякъде се искат подкрепления, с каквито дивизията не разполага обещаните от армията части не само че не пристигат, но няма още никакво известие за тяхното наближаване.
Към 3 ч. началника на левия участък, подполковник Топалджиков, донася, какво нови неприятелски колони се насочват от към Муритано към к. 90. и на запад. Тази нова вълна иде да влее пресни сили по целия фронт на противника от Первели до срещу десния фланг на 25. турска дивизия.
Отново огъня на батареите се пренася и към север. С вкарване в действие на части (отделни роти и взводове) изтеглени от по-спокойни участъци, противника и този път е задържан.
Към 5 часа противника прави нов опит да атакува, но пак е спрян и принуден да залегне.
Срещу Первели положението, въпреки едно временно затишие, става все по-опасно. Противникът с кръстосан артилерийски огън от към с. Карли-кьой и от к. 70. и по на юг, обстрелва селото и всички гънки южно и западно от него. От огъня в селото избухват на няколко места големи пожари - горят купите слама, горят къщите, повечето от които са със сламени покриви.
В разпореждане на командира на 5. к. бригада са изпратени и останалите 2 ескадрона от 2. конен полк в пеши строй, които до това време са при „Големите слами“ между к. 90. и с. Первели, гдето на тяхно място е изпратен целия 14 к. полк. Лейб Гвардейски конен полк е привлечен в конен строй, южно от с. Первели, за непосредствената подкрепа на селото.
Като общ резерв на дивизията остават само няколко (5) ескадрона от 2. к. бригада, без картечници, които, освен това, имат частичната задача да служат за непосредствена подкрепа на 9. конен полк и за охрана на двете батерии зад този участък.
Благодарение на силния картечен огън, с който фронта на дивизията е бранен, и упоритостта на бойците, противникът е прикован на 200-300 кр. от окопите на дивизията. Привечер противника не само, че не предприема нови действия, но се отдръпва по назад на 500, 600 м., а някъде и по-далеч.
Едва в 9 ч. в с. Геленджик пристига дружината от 35. п. полк. Две роти са веднага изпратени в с. Первели, гдето противника към 8 ч. сл. пл., под прикритието на тъмнината, се опитва да атакува; другите две роти са оставени в общ резерв на дивизията.
Вечерта пристига в Геленджик една германска рота без патрони и полурота портови моряци от Варна.
Към 11 ч. сл. пл. се получава заповед, с която се съобщава от щаба на армията, че противникът се готви да прави десант при Мангалия, конната дивизия да повика 3-те взвода на пограничната рота (2/15.) и един от взводовете на с. с. батарея от Мангалския гарнизон и да съдействува на гарнизона за отбиване на десанта, в случай че противника се опита да прави такъв.
На Мангалския гарнизон са повърнати посочените части и дивизията поддържа редовна телефонна свръзка.
През деня загуби: убити войници 28, коне 13; ранени 1 офицер, подпоручик Терзиев Хр. от 9. конен плк., войници 111, коне 42.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.