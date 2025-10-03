НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ХИМИЯ / РИЧАРД СМОЛИ

Ричард Смоли (Richard Smalley)
6 юни 1943 г. - 28 октомври 2005 г.
Химия (заедно с Робърт Кърл и Харолд Крото)
(За откриването на фулерените)
Ричард Смоли (Richard Errett Smalley, 1943 – 2005) е американски химик, един от най-известните учени в областта на нанотехнологиите, носител на Нобеловата награда за химия през 1996 г.
🧪 БИОГРАФИЯ И КАРИЕРА
♦ Ранни години: Роден на 6 юни 1943 г. в Акрон, Охайо, САЩ.
♦ Образование:
- Завършва бакалавърска степен по химия в Мичиганския университет (1965 г.).
- Продължава обучението си в Принстънския университет, където получава докторска степен по химия (1973 г.).
♦ Кариерен път: След докторантурата си работи в Националната лаборатория в Чикаго, а по-късно става професор в Университета „Райс“ в Хюстън, Тексас. Именно там прави най-значимите си открития.
🌐 НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
Фулерени и Нобелова награда
♦ През 1985 г., заедно с колегите си Робърт Кърл (САЩ) и Харолд Крото (Великобритания), откриват нова форма на въглерода – фулерена (C₆₀), известен и като „бакминстърфулерен“ или „футболн топка“ от атоми въглерод.
♦ Фулерените представляват сферични молекули, съставени от 60 (или повече) въглеродни атоми, подредени като шестоъгълници и петоъгълници.
♦ Това откритие разкрива съществуването на ново алотропно състояние на въглерода, различно от графита и диаманта.
♦ За него тримата учени получават Нобелова награда за химия през 1996 г.
Други приноси
♦ Смоли е сред пионерите в нанотехнологиите и популяризира активно тяхното значение за бъдещето на науката, медицината и енергетиката.
♦ Работи върху нанотръби, свързани с фулерена, които имат уникални механични и електрически свойства.
♦ През 1990-те и началото на 2000-те години става един от най-гласовитите защитници на идеята, че нанотехнологиите могат да помогнат за решаването на глобалния енергиен проблем.
🎤 ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
♦ Смоли често говори публично за ролята на науката и технологиите при решаването на световни проблеми.
♦ Особено акцентира върху енергийната криза, заявявайки, че „енергията е единственият най-важен проблем, пред който е изправено човечеството през следващите 50 години“.
♦ Съветник на различни правителствени и научни институции в САЩ.
⚰️ ПОСЛЕДНИ ГОДИНИ И СМЪРТ
♦ През 1999 г. е диагностициран с рак.
♦ Въпреки лечението, продължава да работи активно до последно.
♦ Умира на 28 октомври 2005 г. в Хюстън, на 62-годишна възраст.
🏆 НАСЛЕДСТВО И ЗНАЧЕНИЕ
♦ Ричард Смоли остава в историята като „баща на фулерените“ и един от основателите на съвременната нанотехнология.
♦ В Университета „Райс“ в Хюстън има изследователски център, който носи неговото име.
♦ Неговата работа повлиява върху създаването на нови материали, върху наномедицината, електрониката и енергийните технологии.
Редактор: Павел Николов
