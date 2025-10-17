НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ФИЗИКА / ДЪГЛАС ОШЪРОФ

Дъглас Ошъроф (Douglas Osheroff)
1 август 1945 г.
Физика (заедно с Дейвид Лий и Робърт Ричардсън)
(За откриването на свръхфлуидността при хелий-3)
Дъглас Ошъроф е американски физик, известен с откриването на свръхфлуидността в изотопа хелий-3, което му донася Нобелова награда за физика през 1996 г. Той е видна фигура в областта на физиката на ниските температури и кондензираната материя.
Ошъроф израства в Абърдийн. Баща му е син на еврейски имигранти от Русия, а майка му е дъщеря на словашки имигранти. Проявява ранен интерес към науката, като разглобява и сглобява различни уреди, от електрически влакчета до телефона на родителите си.
Получава бакалавърска степен от Калифорнийския технологичен институт (Caltech) през 1967 г. Именно там се докосва за първи път до физиката на ниските температури по време на лекциите на Ричард Файнман. След това се записва като докторант в университета "Корнел", където се присъединява към Лабораторията за атомна физика и физика на твърдото тяло. Там работи под ръководството на професор Дейвид Лий.
Големият му пробив идва през 1972 г., докато е докторант в "Корнел". Заедно със своите научни ръководители Дейвид Лий и Робърт Ричардсън, Ошъроф изучава свойствата на твърдия изотоп хелий-3 при изключително ниски температури, близки до абсолютната нула (около 0.002 K).
По време на експериментите, докато наблюдават налягането в пробата, тримата забелязват леки, но неочаквани аномалии. Първоначално ги отдават на проблеми с апаратурата, но след внимателна проверка Ошъроф осъзнава, че наблюдават нещо съвсем ново – фазов преход в течния хелий-3.
Откритието е, че при тези екстремни условия хелий-3 преминава в състояние на свръхфлуидност. Свръхфлуидът е квантово състояние на материята, при което течността тече без никакво вътрешно триене (с нулев вискозитет). Подобно явление вече е наблюдавано при по-разпространения изотоп хелий-4, но теоретиците са скептични, че то може да съществува и при хелий-3. Откритието на Ошъроф, Лий и Ричардсън е фундаментално, защото показва нов, много по-сложен тип свръхфлуидност.
През 1996 г. Дъглас Ошъроф, Дейвид Лий и Робърт Ричардсън получават Нобелова награда за физика "за откриването на свръхфлуидността при хелий-3". Признанието идва за работа, която Ошъроф е извършил като млад учен в началото на своята кариера.
Дъглас Ошъроф е известен не само с научните си постижения, но и със своя достъпен и земен характер. Той е страстен преподавател, който обича да демонстрира физични принципи чрез живи експерименти и е голям защитник на фундаменталната наука и любопитството като движеща сила на откритията.
Ранни години и образование
Нобеловото откритие: Свръхфлуидност в Хелий-3
Нобелова награда и признание
Кариера и други приноси
Личност и наследство
