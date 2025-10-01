АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА
Атака на укрепената позиция с. Топра-Хисар, с. Урликьой
Скица № 13
19 октомври
Атака и заемане предните неприятелски позиции
Нощта минава съвършено спокойно и се използва за смяна на частите и попълването им с бойни и хранителни припаси, там, гдето то още не е довършено.
Началникът на дивизията, придружен от Мекленбургския херцог Адолф Фридрих и оперативния щаб, се отправя рано сутринта на наблюдателното място (к. 84), 2 ½ км ю. з. от с. Первели.
Сутринта бойното поле е покрито с мъгла, която става причина да се мисли, че атаката може да бъде отменена, обаче, лека-полека тя се вдига и изчезва.
Артилерията започва своята престрелка. С нетърпение се очаква от всички да се видят последиците от артилерийския огън. Престрелката отива с рядък огън, който слабо променя скоростта си след изтичане на определеното време за престрелка. Това дава повод за запитване след известно време до началника на артилерията: кога ще започне стрелбата на поражение?
Отговорът на този последния е, че батареите отдавна стрелят на поражение, пехотата да настъпва и използва артилерийския огън, който може да отслабне, понеже снарядите са малко.
Този отговор причинява известно вълнение в щаба на к. д., защото огънят на нашите батареи (разпръснат на широк фронт) не прави впечатление със своята сила, картината от него далеч не е оная, която се наблюдава към Топра-Хисар, гдето селото скоро е запалено, земята възвряла от изригвания и въздухът затъмнен от чер дим; второ, че снарядите ще се привършат — заявление, което се прави още в началото на боя.
Въпреки предадените заповеди до началниците на участъците пехотата да настъпва, тя продължава да стои в окопите; всеки опит за излизане е свързан със загуби от неприятелския артилерийски и пушечен огън, това показва, че противникът не е достатъчно задушен от нашия артилерийски огън.
Само дружините на майор Савов, които трябва да настъпят между к. 63 и с. Первели в 9 ч. 30 м., смело излизат напред, заемат първите неприятелски окопи и продължават настъплението в същата посока.
Това има за последица, както се и предвижда от по-рано, отстъплението към с. и на противника, южно от к. 63. Едновременно с това, обаче, се забелязва настъплението на гъсти неприятелски вериги от к. 74 и к. 70 към юг. Ротите от резерва са извикани в южната окрайнина на Первели. Нашите части около Первели все още не настъпват.
Началникът на дивизията не може да търпи това неопределено положение: със затягане на действията се губят преимуществата от изненадата. Щабът напуска наблюдателното място и се премества в с. Первели. Оттук се дават нови нареждания за настъпление, а началникът на дивизията, придружен от Мекленбургския херцог, тръгва напред из окопите лично да се осведоми за положението и въздействува с личния си пример и авторитет за по-смели действия.
Забелязва се след това как нашите вериги напускат окопите, изкачат напред и след това скоро залягат на 10–20 крачки пред тях, но движението вече се започва и, макар бавно, продължава да напредва към север.
С изнасянето на частите на конната дивизия напред те почват да страдат от фланговия огън, насочен от югоизток. Бригадата Боде и 217-а дивизия, въпреки огромната артилерийска подготовка пред техния фронт, не настъпват.
За това положение на нещата се донася в щаба на командващия Източната група.
За посрещане контра-атаката на противника, настъпващ от към к. 74 и к. 70. срещу майор Савов, са дадени 2 роти от резерва и е дадена заповед на артилерията да пресрещне и спре неприятелското настъпление.
По нареждането на командуващия Източната група, в боя са вкарани 2 дружини от 11. маршеви полк на левия фланг на конната дивизия. Тези дружини, запазени досега като армейски резерв към к. 92., се подчиняват на началника на конната дивизия и им се дава посока за настъпление с. Карликьой.
Дружините от този полк влизат в действие към 3 ч. сл. пл. Те запълват междината между бригадата Боде и конната дивизия и привличат към себе си огъня на противника, който бие със страничен огън частите на дивизията северно от с. Первели.
Тези последните по-лесно и смело продължават настъплението към к. 74. Противникът започва в безредие да се оттегля в същата посока.
На крайния десен фланг, край морето, действа командирът на Лейбгвардейския конен полк, полковник Бананов, с полка си, 2 ½ роти и 1 взвод от 2. конна батарея. От към 9 ½ часа пр. пл. тази колона достига 1 км южно от к. 39.
Противникът, във връзка с предприетото от него контра-настъпление от фронта к. 70. – к. 74., насочва към 3 ч. 45 м. сл. пл. край морето една колона в състав 8 ескадрона, 1 дружина и 1 батарея, срещу колоната на полковник Бананов. Той, след като привлича към себе си 6. конен полк, отбива настъплението на противника, като му отнема и 2 картечници. По-късно той е засилен с 9. конен полк, а на началника на участъка, полковник Табаков, е заповядано да продължи с по-голяма настойчивост настъплението към с. и.
По този начин и с подкрепата на артилерийския огън, към 5 ч. сл. пл. частите на конната дивизия заемат гребена к. 74., к. 70.
За да се даде още по-голям тласък на десния фланг и се заеме до вечерта с. Тузла, е изпратен и полковник Мачев с 2. конен полк да обедини командването на Лейбгвардейския, 6. и 9. конни полкове.
Вечерта и през нощта от командуващия Източната група се получават няколко нареждания, които очертават положението западно от конната дивизия доста неопределено:
№ 102.: – „Преди смръкване да се вземат всички неприятелски предни позиции, като частите се приближат колкото се може по-близо до неприятелската главна позиция, където силно да се окопаят. По този начин артилерията ще може през нощта да заеме втора позиция, от която утре сутринта ще подготви атаката за заемане главната неприятелска позиция" (получено в 5 ч. м, сл. пл.).
№ 106. от 5 ч. сл пл. „Тази вечер непременно да се заемат с. Чатмалар, с. Тузла. Оставете достатъчно части към Тузла, останалите пренесете към Карликьой. В мое разпореждане оставете 6 дружини (3 от 11. маршеви полк и 3 от вашите дружини с артилерия). Тия части да са готови още тая нощ и се разположат 1 км. южно от с. Карликьой".
№ 108. - „217. дивизия в 3 ч. 50 м. зае Топрахисар, до смръкване 217. дивизия ще преследва и ще се установи на линията Мулчова, Узунлар. С всичките си конни части, картечници и полска артилерия още тази вечер да отидете в с. Топрахисар, за да сте готови утре в 5 ч. за влизане в действие.
Изпратете офицер в с. Азаплар да получи заповед за утрешните действия".
№ 111. от 8 ч. 20 м., получено в щаба на дивизията в 8 ч. 50 м.
„Противника, според имащите се сведения, няма да се задържи опорно на позициите си между с. Карликьой и морето. Възможно е тази нощ да отстъпи, като остави в окопите си слаби части за маскиране. Затова лявата ви колона да атакува нощес и заеме с. Чатмалар; 11. п. маршеви полк да държи връзка на запад с бригадата Боде, която е южно от Муритано Маре и тази нощ има заповед да атакува противника, за да заеме с. Муритано-Мик, 11. п. маршеви полк да заеме тази нощ с. Карликьой. За направеното донесете".
От началника на дивизията се правят своевременно съответните нареждания.
По-късно вечерта се разбра, от разговор по телефона, какво 217. дивизия не е заела с. Топрахисар и с това се отменява отиването на конницата там, а също и нощната атака на с. с. Муритано-Мик, Карликьой и Чатмалар.
На 20. X. към 1 ч. 30 м. пр. пл., се получава оперативна заповед № 3. с дата 19. X. 10 ч. сл. пл. от командуващия Източната група, според която конната дивизия има да заеме с дясната си група с. Тузла, с лявата с. Чатмалар, 11. п. маршеви полк, с. Карликьой. Вън от това се иска да се отделят 4 дружини, които да се оставят в разпореждане началника на групата, на 1 ½ км. южно от с. Карликьой.
Тази заповед не разяснява повече положението; заповедта за заемане на Тузла е дадена по-рано, атаката на с. Чатмалар е отменена малко преди това, а сега наново се посочва като цел на дивизията за следния ден, без да се посочват нови по-далечни цели и да се дават по-пълни сведения за положението.
От заловените пленници се узнава, какво атаката за противника е била неочаквана, вследствие на което, въпреки численото си надмощие, той не успява да се задържи.
Според К. Кирицеску срещу конната дивизия на фронта с. Первели, с Татладжа е 19. бригада, в Муритано е 40. бригада, които формират 9. дивизия. Тази дивизия има 2 артилерийски полка, половината от оръдията на които били не скорострелни. Към 9. дивизия били придадени 2 руски гаубични батареи.
Частите на дивизията имат загуби; убити войници 2, ранени: офицери 1 — поручик Билдирев от 9. конен полк, войници 65, изстреляни снаряди 3415.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.