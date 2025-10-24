НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ФИЗИКА / РОБЪРТ РИЧАРДСЪН

Робърт Ричардсън (Robert Richardson)
26 юни 1937 г. - 19 февруари 2013 г.
Физика (заедно с Дейвид Лий и Дъглас Ошъроф)
(За откриването на свръхфлуидността при хелий-3)
Живот и образование
Робърт Колеман Ричардсън е американски физик, роден във Вашингтон на 26 юни 1937 г. През 1958 г. завършва Virginia Polytechnic Institute, а през 1965 г. защитава докторат по физика в Duke University. Непосредствено след това той започва работа в Корнелския университет, където прекарва почти цялата си научна кариера.
Нобеловата награда за физика (1996 г.)
През 1996 г. Робърт Ричардсън, заедно с Дейвид М. Лий и Дъглас Д. Ошъроф, получава Нобеловата награда по физика „за откриването на свръхфлуидността на хелий-3“ – изключително постижение в областта на физиката на ниските температури.
През 1972 г. тримата учени откриват, че при температури под 2,6 милиКелвина изотопът хелий-3 преминава в ново състояние на материята – свръхфлуид. В това състояние той тече без никакво триене, преминава през микроскопични отвори и се изкачва по стените на съда.
Откритието показва, че при почти абсолютната нула могат да възникнат квантовомеханични явления в макроскопичен мащаб. В случая със свръхфлуидния хелий-3 основният механизъм е спаряване на фермиони (аналогично на свръхпроводимостта), при което атомите действат колективно като единна квантова вълна.
Сравнение с хелий-4
Хелий-4, чиято свръхфлуидност е открита по-рано и обяснена от Лев Ландау, се състои от атоми бозони. При охлаждане под 2.17 K те кондензират в едно и също квантово състояние, образувайки Бозе-Айнщайнова кондензация. За разлика от това, при фермионния хелий-3 двойките атоми се държат като композитни бозони.
В резултат от това свръхфлуидността на хелий-3 настъпва при много по-ниски температури и проявява няколко различни фази (например A и B фази), всяка с уникални квантови симетрии.
Научно значение
Изследванията на Ричардсън и колегите му разкриват нова област във физиката: квантови течности от фермиони. Те дават ключова основа за разбиране на свръхпроводимостта, квантовите фазови преходи и някои процеси във Вселената.
Работата на Ричардсън има значение не само за теоретичната физика, но и за приложни области като криогениката, физиката на кондензираната материя и разработването на квантови технологии.
Личност и наследство
Робърт Ричардсън е описван като тих, скромен и изключително прецизен учен, изцяло отдаден на експеримента. Той насърчава академичната етика и високите стандарти в научните изследвания. Умира през 2013 г. в Итака, щата Ню Йорк, оставяйки след себе си фундаментален принос към науката за ниските температури.
