БОРИС АКУНИН / „ЖИВОТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХОРА И ЖИВОТНИ. КРАТКИ ИСТОРИИ ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕЩА“ / РАЗГАДАВАМЕ ЗАГАДКИТЕ

РАЗГАДАВАМЕ ЗАГАДКИТЕ
(продължение)
Господи, на какви ли не версии, опитващи се да обяснят загадката на Изабел Еберхард, съм попадал.
Изследователите и изследователките били силно заинтригувани от интимния аспект в приключенията на храбрата пътешественичка травестит. От спомени е известно, че освен с другите си екстравагантни приумици, тя шокирала съвременниците си и с „непристойно поведение“ – започвала открито любовни връзки с мъже, като предпочитала араби (двоен скандал за лицемерното и расистко колониално общество).
Според една от версиите загадката се решава просто: цялата тайна на Изабел Еберхард се криела в нейното пристрастие към „содомията“, иначе казано - към аналния секс, който бил осъждан строго от европейския морал, но не бил забранен на Изток. Според друга теория Изабел, подобно на Жана д'Арк, страдала от аменорея (липса на менструация), което ѝ помагало както по време на дългите пътувания в мъжка компания, така и при любовните наслади.
Много мразя умниците, които се стремят да сведат тайната на някоя необикновена личност до някаква физиологична аномалия! Изобщо не ме интересува какви са били нещата при Махмуд Саади с менструалния цикъл и сексуалните предпочитания. А на изброените в първата половина на разказа (виж предната публикация – бел. П. Н.) въпроси са намерени ясни отговори.
Момичето израснало в много странен дом. Баща ѝ, Александър Николаевич Трофимовски, бил ерудит, полимат и полиглот. Той не пускал дъщеря си на училище, „за да не я развали цивилизацията“, а я учел на всичко сам. От детството си Изабел освен руски, френски и немски знаела и арабски език. Научила Корана почти наизуст, баща ѝ възпитавал в нея почит към Великата книга. Впоследствие отличното познаване на свещените текстове и езиковите способности се оказали много полезни за пътешественичката.
От ранни години Изабел, единственото момиче сред своите братя, доизносвала техните дрехи и се подстригвала по момчешки. Баща ѝ, обсебен от опасностите, които дебнели младите дами навсякъде, я пускал в града само в мъжки дрехи – така бил по-спокоен. За маскарада допринасяла и нейната фигура с тесен ханш и плоски гърди.
Младата Изабел в костюм на юнга
Влиянието на Трофимовски, един доста ексцентричен човек, върху формирането на личността на Изабел било много силно, затова ще разкажа малко по-подробно за женевския Базаров.
Александър Николаевич поставял над всичко независимостта и свободата на избора, а бурните прояви на чувства презирал. Когато любимият му син Володя се самоубил, Трофимовски изпратил телеграма: „Моят любител на кактуси почина“ (младежът обичал ботаниката). А когато на погребението на майка си Изабел се разридала и започнала да крещи, че иска да умре, баща ѝ се приближил и ѝ подал мълчаливо револвер. От такъв татко, предполагам, човек може да избяга не само в Магреб, ами и на оня свят. Въпреки това по характер Изабел се метнала несъмнено на баща си.
Не е никак за чудене, че успяла да убеди майка си да приеме исляма. В Женева Наталия дьо Мордер слушала за всичко човека, с когото съжителствала, а в Алжир се оказала по същия начин изцяло под влиянието на решителната си дъщеря. А и както е известно, да приемеш исляма не е трудно. Достатъчно е в присъствието на двама свидетели да кажеш: „Няма друг Бог освен Аллах и Мохамед е неговият пророк“.
Рядка снимка на Изабел в „женски“ вид. Въпреки че тук е явно с перука. Обикновено бръснела главата си
Следващата тайна – как Изабел успявала да заблуждава арабите със своя маскарад – се обяснява много лесно. Арабите знаели отлично, че си имат работа с преоблечена девойка. Но според арабския етикет на вежливост човек се приема за такъв, за какъвто се представя. Местните жители дори били поласкани, че бяла жена е научила толкова добре диалекта им и се старае във всичко да следва обичаите, а суфийският шейх приближил до себе си фалшивия Махмуд от уважение към неподправената вяра на удивителната и храбра девойка, към нейните задълбочени познания за исляма. (Между другото, покушението срещу живота на Изабел било предизвикано от това, че фанатиците я смятали, не зная дали справедливо, или не, за любовница на вероучителя.)
И за наводнението всичко е истина. На 21 октомври 1904 година градчето Айн Сефра станало жертва на рядко природно явление. В планините се стопил снегът и по сухото корито на реката, съвсем неочаквано, в ясно време, се устремил мощен поток от кал и ледена вода. Той бил висок два или три метра, носел се с бясна скорост, помитайки всичко по пътя си. В порутената къща, където се намирали Изабел и съпругът ѝ, рухнали гредите. Него го извадили, но нея – не.
А да въвеждам в моя книга персонаж, подобен на Изабел Еберхарт, размислих, защото историята на храбрата, талантлива, абсолютно свободна жена, сякаш случайно попаднала в своето време от бъдещето, е твърде хубава, за да бъде декорирана с измислици.
Потоп в пустинята. Ужасно, но нищо мистично
А французите са заснели игрален филм за нейния живот, но не е станал много добре.
По такъв материал трябва да се снима „документална драма“ – би се получило точно каквото трябва.
(Следва)
