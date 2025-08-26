МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО / РАЗКАЗИ / „БРАК ПО СМЕТКА“

ПРЕВОД: Gemini 2.5 Pro Think
— Преди, граждани, беше къде-къде по-просто — каза Григорий Иванович. — А за ергените всичко беше като на длан. Ето ти, да речем, булката, ето ти майка ѝ, а ето и зестрата. А ако има зестра, въпросът е каква е тази зестра: пари ли са, или може би е къщичка със здрави основи.
Ако са пари — благородният родител обявява сумата. А ако е къщичка със здрави основи, разговорът пак е друг — каква е тази къщичка? Може да е дървена, а може и да е каменна. Всичко е видимо, всичко е ясно и няма никакъв фалш.
Е, ами сега? Я да се опита сега някой ерген да разбере — пълна каша! Защото сегашният родител няма такъв навик — да дава пари. А за ония ергени, дето се ориентират по имуществото — още по-зле.
Да речем, недвижимо имущество — виси на закачалката шуба. Е, виси си и толкоз. Виси месец, виси и два. Всеки ден, например, можеш да я гледаш и с ръце да я пипаш, но като се стигне до същината, тази шуба, ако обичате, е на наемателя и изобщо не е на булката. Или пък юрганът. Гледаш го — юрган, а като легнеш на него — натъпкан с пера.
Ето ти тебе имущество! Такова имущество само ще ти скъса нервите.
Ах, какво ли не се случва на този свят — пълна каша! Аз съм стар революционер от девета година, във всички партии съм бил и пак ми се вие свят и не разбирам нищо.
Единствените булки, дето стават, са тези, които са на държавна служба. При тях няма измама: заплата, разряд, категория... Ама и тук може да се минеш.
Харесах си аз една такава. Смигнахме си. Запознахме се. Сладки приказки, къде, викам, служите, колко получавате? В смисъл, какъв ви е разрядът и щатът? — Служа, казва, в един склад. Заплатата ми е такава и такава.
— Е, викам, мерси и отлично. Вие, казвам, ми харесвате. И разрядът ви е симпатичен, и заплатата си я бива. Да се запознаем.
Започнахме да ходим с нея на кино. Плащам аз. Ходихме така седмица-две — и ѝ поставям ултиматум: поканете ме, казвам, вкъщи.
Покани ме вкъщи. А, разбира се, вкъщи — старата ѝ майчица. Таткото — такъв един стар революционер. Дъщерята — булка, а до нея аз — нещо като младоженец.
Но това не е всичко. Ходя им на гости и оглеждам. С майката си говоря на философски теми: как, викам, я карате, не е ли зор? Да не се наложи, пази боже, да помагам? — Не — отвръща, — за помощ дума да не става. А колкото до зестрата, няма да те лъжа — зестра няма. Макар че малко бельо и половин дузина лъжици можем да отделим.
— Ах — казвам, — бабке, цвете божие! Половин дузина или цяла — ще видим. Струва ли си да говорим за това преждевременно. Аз — казвам — и така харесвам дъщеря ви — все пак петнадесети разряд, привилегии, купони... Това ми е като зестра.
Е, бабката, божието цвете, се разплака. И таткото, старият революционер, се просълзи.
— Какво пък — казва, — щом е така, жени се, драги. И така, годеж. Разговори. Въздишки.
А бабката — божието цвете, взе да намеква за църквата. Не било зле, видиш ли, да минем през нея.
А аз викам: — Ще минем и без нея. Аз – викам – съм стар революционер. Не дочаках чистката, напуснах партията. Не мога да вървя против съвестта си. Не настоявайте.
Поплака си бабката. И таткото, старият революционер, се просълзи. Но се съгласиха.
Оженихме се.
Сутринта младата, красива съпруга заминава на работа, а в четири се връща. И в ръцете си носи едно пакетче.
Е, разбира се, отново нежни думи – ставай, Гриша, дето се вика, рани от лежане ще ти излязат.
И пак сълзи от щастие и меден месец.
И ето, продължава тази дискусия вече два месеца по новия стил.
Но веднъж младата, красивата съпруга идва без пакетче и като че ли плаче.
– За какво – казвам – плачете, да не сте загубили пакетчето, опазил Господ? – Ами не – казва тя, – какво ти пакетче? Има съкращение и ме уволниха.
– Я стига – казвам, – за Бога! – Да – казва тя.
– Позволете – казвам, – аз от вас зестра не искам, но – казвам, – на службата разчитах.
А младата съпруга е неутешима.
– Да – казва тя, – уволниха ме като омъжена.
— А, моля — казвам, — аз ще отида във вашата служба, да се разберем. Това е немислимо.
И ето, нахлузих набързо панталона и излязох.
Отивам. Завеждащият — един такъв стар революционер с брадичка.
Аз му обяснявам на негодника всичко от игла до конец, а той се запънал и вика: нищо не зная. Аз му говоря за зестрата, а той казва: в семейни дела не се меся.
Казвам: — И аз съм стар революционер, от пета година. А той ме моли да напусна по живо, по здраво. Сбогувах се с него и хайде вкъщи. Прибирам се. Съпругата седи и не плаче.
— Какво — викам, — спряхте ли да плачете! Аз — викам — се ожених за вас, а вие - съкратена? Хващам я за ръка и отиваме при майка ѝ. — Благодаря — викам — за услугата. Да не мислите, че като сте дали дузина лъжици, това е всичко? Е, бабичката — божата душица, избухна в сълзи. И таткото, старият революционер, се просълзи.
— Всичко — казва — е от бога. Може — казва — и така да си живеете.
Прищя ми се да му фрасна един на таткото за тези думи, ама се въздържах. Току-виж, си мисля, тая гадина ме дала на съд. Плюх на всичко и излязох... А сега съм разведен и си търся булка...
1923 г.
