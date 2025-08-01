АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА II . ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 2

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Claude Sonnet 4 Think и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
Глава II. Действията на 1 конна дивизия в междината Силистра - Добрич
(продължение)
Действията на 1. к. дивизия на 4. 5. и 6. септември
За 4. октомври задачата на конната дивизия се определя от щаба на 3. армия с опер. заповед № 17. както следва:
„1. конна дивизия да остане при Куртбунар и охранява крайния десен фланг на армията, като осветлява посоките към Силистра, Кобадин, Добрич, да влезе във връзка с 2. бригада от 1. пехотна дивизия и в случай на настъпване на противника към тази бригада, да съдействува за унищожението му".
В изпълнение на това искане на армията с оперативна заповед по конната дивизия № 7, от 4. септември, 7 ч. 40 м. пр. пл. се определя частите на дивизията да останат на досегашните си места, като се възлага на разузнавателната част на ротмистър Кикименов, която продължава да разузнава към Добрич, да влезе във връзка с 6. п. дивизия; на разузнавателната част на ротмистър Първанов - да простре разузнаването си източно от Силистра до брега на Дунава; на разузнавателната част на поручик Иванов, усилен с още един взвод от полка, да простре разузнаването си на север към Силистра.
Вън от това са изпратени самостоятелните разезди на поручик Русев и Поп Илиев в обща посока на Кобадин.
Пехотните роти и пешите картечни ескадрони са предвигнати от с. Кочмар в с. Хотулджа, за да бъдат по-близо до 2. бригада от 1. пех. дивизия.
Към 11 ч. 50 м., обаче, в дивизията се получава нова задача (телеграма № 4251.) от командуващия 3. армия, който има сведения, че Добрич е зает с около бригада пехота, и не знае още за неговото опразване, с която се заповяда на к. дивизия: „да настъпи в 12 ч. от Куртбунар за Добрич, да охранява фланга на 2. бригада от 6. пех. дивизия, която ще атакува противника от юг заедно с частите от Варненския подвижен резерв и действа флангово и в тил на неприятелските войски при Добрич".
Дивизията се насочва към Добрич в две колони през с. Карапелит със следната заповед:
До командирите на 1. и 4. кон. бригади и
дружина от 16. полк
По заповед. — Днес 4. того, 6. пех. дивизия ще атакува Добрич. 1. конна дивизия ще съдейства като охранява левия фланг на 6. пех. дивизия, която е на линията Екисче-Владимирово. 1. конна дивизия ще настъпи към изток в две колони:
Дясна колона - полковник Михаилов с 1. конна бригада, 1. конна батарея, 1. и 3. колоездачни роти;
Лява колона - полковник Табаков с 4. конна бригада.
Дясната колона следва по шосето Куртбунар, Кочмар, Карапелит; лявата колона - по пътя Коджа-Олар, Конак-Куюджук, Карапелит.
Една от двете роти от 1. дружина на 16. полк с два пеши картечни ескадрона да се отправят за Куртбунар в заслон към Силистра.
Колоездачните роти да следват в главата на дясната колона.
Началника на дивизията ще следва в главата на авангарда на дясната колона.
Колоните да се движат с 8 клм. в час скорост.
Тръгване точно в 12 ч. по обед. № 53. г. Куртбунар
4. ІХ., 11 часа 35 м. пр. пл.
Началник щаба на 1. конна дивизия,
(под.) Подполковник Кисьов
Тази заповед даваме изцяло, за да се види какво е било становището с началника на 1. конна дивизия, относително скоростта, с която дивизията, изобщо, трябва да се движи през време на своите походни движения.
От това искание, изрично упоменато в дадената по-горе заповед, и по проучване бързината, с която дивизията се движи през време на действията в Добруджа, ще се види доколко е използвана поуката от незадоволителната скорост на движение на конната дивизия през 1912. г. и дали е направено нещо повече през 1916. г.
В с. Конак движението на дивизията се извършва съвсем спокойно. Тук, обаче, се получават първите положителни сведения за появяване на руската конница в Добруджа. Ротмистър Кикименов с донесението си № 35. от 4. ІХ. - 1 ч. 20 м. донася, какво руски разузнавателни части от по 40-50 конника снощи са били в с. Каванлак, с. Енидже, с. Шахинджи и днес са прогонили негов разезд при с. Базаурт.
Дивизията променя посоката на движението си към с. Челебикьой, с. Фирладан, като предните части отхвърлят руското разузнаване към север, но не откриват зад него по-големи, части. Дивизията се насочва наново през с. Киринджи, с. Чамурли, за гр. Добрич.
С пристигането си при с. Чамурли към 6 ч. 20 м. сл. пл. се добиват сведения от разузнавателната част (ротм. Добрилов), че Добрич е опразнен още на 3 вечерта. Вън от това се уяснява напълно, че една руска конна дивизия се намира в зоната: с. Арабаджи, Гюргеннлии, Александрия, Надежда.
Получени са следните донесения:
Началнику 1. конна дивизия.
Тази сутрин към 10 ч. пр. пл. един руски разезд мина край селото, преследван от наш разезд. Противния разезд е воден от водач българин от с. Александрия, който останал назад и при преследването бе заловен и разправя: вчера (на 3. ІХ.) към 4 ч. сл. пл. е пристигнала от Азаплар в с. Александрия около една конна руска дивизия с пики, която се разположила на квартири. Разезда се движил с водача по следующия път: Александрия -Ка- ракашла - Голям - Караач - Бейбунар - Топчи. № 5, с. Топ- чи, 10 ч. пр. пл. Получено в Щ. на Д. в 6 ч. 10 м. сл. пл.
Началник предна разузнав. част.
(п) Ротмистър Първанов.
Началнику 1. конна дивизия
Карта 1:200000
Вчера (3. ІХ.) достигнах до гората 3 к. югоизточно от с. Кайбулар.
Противник не срещнах. Вечерта на същата дата един руски конен полк, идейки от Ардали, се установи на бивак в с. Надежда. На 4 с. м. 5 ч. пр. пл. от с. Надежда излязоха два разезда: единия към Малка-Кайнарджа, другия към с. Голям Караач.
В долината Гюргенли-Кьой открих присъствието на руски конни части. В тази посока не можах да достигна крайния си пункт. Опитах по посока на с. Александрия заедно с разезда на поручик Поп Илиев, обаче, в Александрово се указа друг руски конен полк с изнесени предни части на к. 240, Хаджи-Кьоселер, Параджик. Върнах се към с. М. Караач с цел да си пробия път към с. Кютюклий, обаче, един руски ескадрон ни изненада в гората източно от с. Малък Кара-ач. Принудени бяхме да се оттеглим към с. Бейбунар.
По сведение от местното население и селяни, взети на работа по шосето Силистра-Добрич и Силистра-Кюстенджа от няколко дни-движение на войски по посока на гр. Силистра.
Връщам се към дивизията. № 1, подадено 2 к. м. източно от с. Малък Караач. 4 ІХ. 1916. г. 1 ч. 20 м. сл. пл.
Началник на самостоятелен разезд
(п) Поручик Руев.
Началника на дивизията.
В с. Арабаджи е разположен 3 хусарски полк (руски), с изпратени ескадрони: в с. Караджа-Ат - 1 е-н и в с. Кадир-Ашик друг е-н. По сведения от местни жители тук русите имат една дивизия, дошла от към Рени. Силни руски разезди има изпратени към с. Акбунар Кеседжик, Абдула. Отивам да разузнавам за Бараклар. По сведение от местни жители, руски ескадрони са се явили в Даутлар. Полуескадрон в с. Екенджик, дошъл от към Арабаджи. Два или три ескадрона руски и около две роти румъни има в с. Кюселер, дошли от към Кара-Кашла. № 29, северно от с. Арабаджи. 4. ІХ. 1 ч. 45 м. сл. пл. Получено в Щ. на Д. на. 5. ІХ. 7 ч. 45 м. сл. пл.
(п) Подпоручик Кушев.
До Началника на 1. конна дивизия
Карта 1: 200,000
На 3. т. м. достигнах до гората западно от с. Гюргенли противник не срещнах. Към 6 ч. сл. пл. един руски конен полк се появи по пътя Хардали, Гюргенли, Надежда и се установи на бивак при с. Надежда. На 4. т. м. на разсъмване открих други конни части в дола, югозападно от с. Гюргенли. Продължих към Хардали, но вследствие на това, че срещнах съпротива и ме гониха, заедно с разезда на подпоручик Руев, когото взех да бъдем по-силни, понеже руските разезди са от 15-20 души, да можем да си пробием път към с. Александрия, но в тази посока открихме друг руски конен полк с предни части в гората западно от с. Александрия, с. Хаджи-Кюселер, Параджик.
Върнах разезда към с. Малък-Караач с цел да отида по посока на с. Кютюклий, но бях предаден от един българин, когото пратих за храна в селото; един руски ескадрон се нахвърли на разезда и бях принуден да се оттегля към посока на Бейбунар.
Руски два предни ескадрона взеха посока: единия към Ак-Бунар, другия за Караджа-Ат. От тук изпратиха отделни взводове към Кара-Аптула, Кючук-Акбунар, Абдула. Заедно с разезда на подпоручик Кушев от 1 конен полк се насочихме на с. Абдула; тук руски дозорни нападнаха нашите, но ние атакувахме руския взвод, който се пръсна в гората към Орта-Махле. По сведения от населението и избягали българи, взети работници по шосето Силистра-Черна вода от няколко дни имало движение на войски, отиващи за Силистра.
№ 4. с. Курт Бунар, 5. ІХ. 916. г.
Началник на самостоятелния разезд
(п) Поручик Поп Илиев
Началнику конната дивизия.
На изток от селото наши войници заловили един младши подофицер от 3. другански полк: техния полк квартирува в с. Мурзак; в с. Кеседжик е 3. хусарски полк; другите полкове от дивизията не зная къде са. Щаба на дивизията е при техния полк. Дивизията им има 4 конни полка, а сега е придаден и един конен крайморски полк, освен това, всеки полк има 1 пеши дивизион от 200 човека с картечници.
Разезда изпратен по посока на с. Кючук-Акбунар донася, че в 2 ч. 30 м. сл. пл. е забелязал в селото един казашки разезд от 18 човека: по сведения от жителите, такива разезди от два дена идвали и вечер напускали селото; по гребена С. и С. И. от същото село сновели постоянно конници. № 5, 5. IX, 916. г. 3 ч. 10 м. сл. пл. Получено в Щ. на Д. на 4 ч. 15 м. сл. пл.
(п) Ротмистър Филипов.
От заловения пленник подофицер се установява, какво руската конна дивизия е в състав: 3. драгунски, 3. улански, 3. хусарски, 3. казашки и новосформирания Черноморски драгунски полк, с 2 конни батареи от по 6 оръдия; руските конни полкове са от по 6 ескадрона и с по 1 пеши ескадрон.
След разпита на пленения подофицер от щаба на конната дивизия се изпраща следното донесение:
Командващ III. армия.
Пленен руски подофицер от 3. другански полк разправя: на 3. т. м. кавалерийската дивизия, съсредоточена около с. Александрия и с. Надежда, е тръгнала по посока на с. Кеседжик и с. Мурзук в 2 колони, именно: дясна колона - 3. другански и 3. улански полкове и лява колона - 3. хусарски и 3. казашки и новообразувания Черноморски драгански полк. Към 2 ч. сл. пл. са пресекли шосето Добрич—Силистра и са се разположили в селата Кеседжик и на другите не може да си спомни имената. Офицерите им казвали, че ще останат няколко деня там, като ще пращат по сменно за разузнаване в западна и северозападна посоки.
Началникът на дивизията е генерал лейтенант Леонтович. Имат по 4-5 офицера в ескадрон.
Всеки полк има 6 ескадрона (по 150 души в ескадрон) и по 2 картечници на полк. Дивизията има две конни батареи по 6 оръдия.
Освен това имат 4 пеши ескадрона от по 200 души с по 2 картечници всеки ескадрон. И така, всичко: 30 ескадрона, 12 оръдия, 18 картечници и 4 пеши ескадрона.
Войниците говорили по между си, че се чувстват чужди с румъните и много неохотно ще се бият против българите. № 9., 5. IX. 916 г. сл. пл.
Началник 1. конна дивизия
(п) Генерал майор Колев.
Началника на конната дивизия, поради появяването на руската конна дивизия, моли за засилването на дивизията с конна бригада, или най-малко с 9. конен полк.
Дивизията почива до 3 ч. пр. пл. на 5 септември при с. Кара Сулар и се насочва за Куртбунар в изпълнение на по първата си и основна задача: „да прикрива фланга на армията, който сега е заплашен с руската конна дивизия".
В Куртбунар, скоро след пристигане на конната дивизия, от командващия III. армия се получава телеграма № 4287., с която се заповядва на конната дивизия да се върне веднага в Куртбунар и продолжи първоначалната си задача охрана фланга на частите, които действат към Тутракан.
По-късно, с нова заповед (телегр. № 4292.) на дивизията се дава задача: „като се опира на Куртбунар, да отхвърли неприятелските конни части към север и да разузнае за движението на неприятелските части зад руската конна дивизия".
Със същата заповед конната дивизия се засилва с пехота и артилерия, като и се придават всичко 2 пехотни дружини от 16. пехотен полк с 4 планински оръдия.
Сведенията от разузнавателните части на дивизията (ротмистър Жилков при с. Коджа Олар с 3. еск. от Л. гв. к. п. и 3. колоезд. рота; ротмистър Филипов при с. Кара Аптула с 2. еск. от Л. гв. к. п. и 1 рота от 16. п.; ротмистър Сиромахов при с. Джали Махле с 1/2 ескадрон от Л. гв. к. п. и рота от 16. п. полк; поручик Иванов - при с. Селим Махле), които се получават през това време обрисуват много ясно, как мрежата на неприятелското разузнаване се сгъстява и спуска на юг и достига до шосето Куртбунар-Добрич, преплитайки се с нашето разузнаване.
В изпълнение заповедта на армията, както и за да се отхвърли неприятелската конна дивизия, която според сведенията на разузнаването се бе насочила от с. Надежда и с. Александрия към с. Кеседжик, с. Мурзук и за да се прочисти местността на неприятелските части, които се промъкват дори до близката околност на Куртбунар, дивизията на 6. септември, 5 ч. сутринта, в три колони, в състав 12 1/2 ескадрона, 7 роти, 6 конни, 4 планински оръдия, 38 картечници, настъпва в посока на с. Кеседжик, с. Чаир-Махле и с. Мурзук. (Опер. заповед по конната дивизия № 8. от 6. септември 1916. г.)
След отхвърляне неприятелските предни части, към 8 ч. дивизията достигна шосето Силистра-Добрич и заема платото, върху което се намират селата Кеседжик, Сара-Неби, което улеснява действията на дивизията към север срещу по-силния противник. Дивизията преустановява своето движение, като тласка още по-на север и изток своите разузнавателни органи: разузнавателната част на ротмистър Жилков - в с. Кара-Сулар, на ротмистър Добрилов - в с. Базаурт, на ротмистър Филипов - в с. Сара-Неби, на поручик Генов - с. Арабаджи, на ротмистър Първанов - при с. Малка Кайнаджа.
Получаваните още през време на движението сведения, както и по-късно през деня, посочват цял полукръг от неприятелски предни ескадрони: в с. с. Орта-Базаурт, Енидже, Шахинджи, Арабаджи, Караджа-Ат, Кадир-Ашик, Екинджик. Привечер нови сведения разкриват движението на една конна колона в посока от изток към запад през селата Хаджи-Кьоселер, Кара-Кашла.
Ето някои от тези по-важни сведения:
Началнику дивизията.
Една неприятелска конна колона се източва на тръс в северозападно направление посока на шосето. До сега се изтегля 20 минути. На 5 клм. северно от с. Сарж-Неби, по посока на Арабаджи с моите хора преча на противника да мине и заеме моето село. Противника зае с 1 ескадрон с. Баракли.
В с. Кованлък са моите разезди. Колоната още се източва, ще ви държа в течение. № 13., 6.IX.916. г. 2 ч. - 20 м, сл. пл. - Получено в Щ. на Д. в 2 ч. 50. м. сл. пл.
Командир 2. ескадрон
(п) Ротмистър Филипов.
Началнику 1. конна дивизия.
На хрeбета 2 км. източно от с. Реджеб-Кьой един неприятелски взвод от около 35 души се спешил и окопал. Достигнах до селото Кара-Сулар. Посоките Кара-Пелит - Челеби-Кьой, Кириджи Реджеб-Кьой се наблюдават от силни неприятелски разезди в състав от 12 до 16 човека. Неприятелския разезд не минавал линията Кара-Пелит (шосето) Биюк. № 4. 6. IX. 1916. г. 12 ч. пр. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, в 3 ч. 35 м. сл. пладне.
(п). Ротмистър Жилков.
Началнику 1. конна дивизия.
Гледано от батарейната тръба, ясно се вижда движението на една колона от към с. Хаджи-Кьоселер по посока на Кара-Кашла - Голям Караач и наближават шосето към Силистра.
Колоната е значително дълга, приблизително около една пехотна бригада с артилерия и конница. № 48. 6. IX. 1916. г. 4 ч. 7 м. сл. пл. Получено в щаба на дивизията същия ден в 4 ч. 10 м. сл. пл.
Началника на лявата колона.
(п) Полковник Иванов.
Командиру ескадрона.
Една неприятелска конна колона около бригада се движи от с. Голям-Караач към Хадър-Челеби, или Бей-Бунар. Зад предния полк имаше една колона от кола, на които се забелязва, че седят войници - навярно е батарея. Понеже колоната минава през храсталака, ясно не може да се забележи. В задния полк можах да наброя 5 ескадрона. По сведения от жители-българи колона около 200-300 души се спирала на обед в с. Арабаджи; сега от това село излязоха 15 души и се отправиха по шосето към север. Неприятелската бригада в 4 ч. 30 м. сл. пл. бе на 3-4 км. С. И. от с. Голям Караач и бяха спрели на малка почивка.
В посока на Силистра се чуват артилерийски изстрели.
№ 10. 6. ΙΧ. 916. г. 4 ч. 35 м. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден в 5 ч. 10 м. сл. пл.
(п) Поручик Генев.
До командира на 4. конна бригада
Неприятелска конница около 1 ескадрон и половина, чрез обход го принудихме да отстъпи на север от с. Кючук-Базаурд, който е заел гребена. Ако е възможно да се изпрати картечен взвод, понеже на място шават техни силни разезди. Моля разпореждане. № 28, 6. ΙΧ. 1916. г.
К-р на 2, ескадрон от 2. конен полк.
(п) Ротмистър Добрилов.
Началнику 1. конна дивизия.
Към 3.30 ч. сл. пл. 1 неприятелски ескадрон влезе в с. Бараклар; отделни взводове се опитаха да влязат в дерето на юг, но бидоха пръснати с огън. Към... часът същия е-н замина по дерето от Бараклар за към с. Долно-Караач; забелязани са и товарните му коне. № 14, 6. IX. 1916. r. 3 ч. 30 м. сл. пл.
Получено в Щ. на Д. същия ден 6 ч. сл. пл.
Командир на разузнавателния ескадрон
(п) Ротмистър Филипов.
Началнику 1. конна дивизия.
По посока на селото Малка-Кайнарджа, Куюджук, Гърлица, Канлия не се забелязва движение на големи неприятелски части освен руски разезди от 10 човека до 1 взвод, които идат от към Кюсе-Адин, Кютюкли, Малка Кайнарджа и по сведение от жителите заминават за Силистра през с. Кочулар.
По сведенията от жителите очаквало се да пристигне в с. Малка-Кайнарджа един руски конен полк. В с. Кочулар вчера 5. ІХ. имаше около 1 е-н руска конница.
През същия ден (5. ІХ.) са заминали през с. Гърлица два разезда (един ромънски, един руски) от по 9 човека и отишли по посока на Есекьой. По събраните от жителите сведения противника се съсредоточава в селата: Айдемир, Кали-Петрово, Алмали, Буджак. Телени мрежи има пред с. Алмали, между Остров и Буджак. Между селата Липница и Куюджук скъсахме телеграфните съобщения. № 8. 6. ІХ. 1916. г. 6 ч. 15 м. пр. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден в 6 ч. 35 м. сл. пл.
Началник на предната разузнавателна част.
(п) Ротмистър Първанов.
Началнику конната дивизия
В 5 ч. сл. пл. един неприятелски ескадрон слезе в с. Арабаджи по пътя от Кара-Кашля, като изпрати разезди пред селото. Една група от 15 конника е на шосето. След престрелка дръпнах малко разезда назад (при кантона около К. 216.). По сведения от местните жители през Суюкли днес пр. пл. заминала една група от около 1 ескадрон и взел посока на Караджа-Ат.
По донесение от разезд, изпратен от моя разезд в 4 1/2 ч. сл. пл. в с. Баракларъ е слязъл един неприятелски ескадрон, който е изпратил един взвод в гората южно от това село. № 3. 6. IX. 916 г. 6 ч, 30 м. сл. пл., получено в Щ. На Д. в 7 ч. 20 м. сл. пл. същия ден.
Началник на разезда
(п) Поручик Генов.
Привечер дивизията можа да изпрати до командващия III. армия следното донесение:
„В зоната с. Алфатар (к. 169.), северно от Алфатар Гюргинджик, Езекьой, Липница, Кьосе-Айдин, Кара-Кашла, Хаджи-Кьоселер. Шахинлар, Енидже, Базаурт, Kapa Сулар, разузната от разузнавателните ни части, не е забелязана пехота, а само разезди, взводове и отделни ескадрони. Забелязана е телена мрежа между с. Остров и с Бужак: телеграфната линия е скъсана при с. Липница.
Днес 4 ч. 30 м. сл. пл. е забелязана една конна колона, около бригада с артилерия, да се движи по пътя с. Хаджи Кьоселер, Кара-Кашли, Голям-Караач в северозападна посока. За да уясня положението в тази посока, за да привлека колоната към мен и с това да облегча войските към Аккадънлар, смятам да настъпя утре към с. Бей-Бунар. № 74, с. Чаир Махле, 6 ІХ. 916 г. 7 ч. 30 м. сл. пл.".
(п) Началник 1. конна дивизия
Генерал майор Колев.
Дивизията занощува в с. Кеседжик, с. Чаир Махле, щаба на дивизията в с. Кеседжик.
От изложеното до тук се вижда ясно каква е била задачата на дивизията на 6., какви сведения са получени през деня, как е схващано положението от началника на дивизията, какво той предприема и мисли да предприеме за следния ден. Задачата на конната дивизия по отношение на 6. дивизия се отнася за действията на 4. септември - овладяването на Добрич, задача, която конната дивизия изпълнява, догде се уясни положението през същия ден при Добрич, след което без даже да чака нареждане от армията, тя бърза да поеме своята първоначална и главна задача охраната на десния фланг на III. армия.
Командующия III. Армия иде да потвърди с телеграмата си № 4287. това решение на началника на дивизията, което изпреварва неговото желание и заповед.
На 6. септемврий конната дивизия, въпреки слабата си численост в сравнение с неприятелската конница, настъпва към Кеседжик, гдето, според добитите сведения от пленници и разузнаване, се насочва неприятелската конна дивизия, за да я отхвърли и разузнае зад пехотните части, които тя може да прикрива, както се иска от армията.
При забелязаното движение на неприятелските части към запад, началника на дивизията смята да се насочи на север към с. Бей-Бунар - да продължи задачата си, възложена му от армията и да привлече по възможност към себе си противника, който се очертава в движение към запад и който отива да застраши фланга на армията.
При такова именно положение: заповед от армията да се охранява фланга на тази последната, и при положителни сведения, какво противника се предвигва към запад и отива да заплаши фланга на армията, който с дивизията трябва да охранява, генерал Колев, при насочени вече части в с. з. посока, взима решение да напусне взетата посока за движение към с. запад и се насочи тъкмо в противоположна посока към ю. и. и то само по съобщението, че 6. дивизия и войските на генерал Кантарджиев водят неуспешен бой при Добрич.
Да се отрича собственния почин (инициативата) и смелостта на това решение, значи да се не разбира самата смисъл на понятието, или да се преследват други цели, които нямат нищо общо с една безпристрастна преценка на нещата.
(Следва)
