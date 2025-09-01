АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 3

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Claude Sonnet 4 Think и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
Глава III. Действията на конната дивизия на десния фланг на III. армия
Придвигване на конната дивизия към с. Геринджек
22 септември
През цялата нощ срещу 22. продължава рядка стрелба между стражевите постове и патрули на дивизията и противника.
Рано сутринта (6 ч. 30 м.) неприятеля, приближил се наново до нашите окопи, започна настъпление по целия фронт, под прикритието на артилерийски огън.
Посрещнат от огъня на конната батарея, картечниците и стрелците и вероятно забелязал насочването на една турска дружина (случайно изостанала назад) към бойния ред на дивизията, противника спира настъплението си и постепенно преминава в отстъпление към с. Aмузача, с. Топрахисар, като към 8 часа боя напълно затихва.
Това действие на противника може да се обясни с желанието да прибере своите ранени и материали, изоставени през нощта на полето, както и да разузнае дали българите не са отстъпили.
На командуващия III. армия, който е държан в течение за неприятелското движение от тази сутрин с № 249, 50, 251., е донесено за окончателното отбиване със следното донесение.
Командующия III. армия.
Противника в същия състав. както вчера, след като настъпи тази заран, към 6 ч. пр. пл. по посока на Мустафа-Ачи, фронтиран веднага от конната дивизия, към 8 ч. се оттегли към Амузача и Топрахисар, преследван с артилерийски огън. Навярно противника е предприел това настъпление с цел да прибере ранените и убитите от вчерашната контраатака на конната дивизия, както и разпръснатите по полето военни материали.
При това положение, дивизията остава на позиция северно от Мустафа-Ачи и с. Азаплар, като изпрати разузнавателни части да поддържат тесен контакт с противника.
Пристигналите снощи турски части от 25. дивизия, една част са към Енгез, а около 5 роти са в участъка на конната дивизия; последните се развърнаха тази заран, обаче, не взеха участие в отбиването на противника.
№ 44. Г. от с. Азаплар, 22. IX. 916. г. 8 ч. 30 м. пр. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал майор Колев.
Конната дивизия преследва с изнесени напред по-леки чести, но за преследване с по-голям размах няма необходимия простор: конната дивизия скоро би попаднала под огъня на неприятелската артилерия от Топрахисар и за лишен път би била спряна пред окопите на противника, южно от селото (между позицията на к. дивизия, северно от с. Мустафа-Ачи и тая на противника, южно от Топрахисар има 10-12 кл.)
Ето някои от донесенията на разузнавателния ескадрон, изпратен в посока Амузача, Топрахисар.
Началнику 1. конна дивизия.
До с. Амузача не забелязах противник. Неприятелски разезди отстъпиха от с. Амузача в посока на Топрахисар и Узунлар. Хребета Балабанар-тепе, северно от Амузача е зает от слаби неприятелски части. Продължавам да разузнавам. Имам един ранен конник. № 2, 22. IX. 916. г. 11 ч. 10 м. пр. пл. от с. Амузача.
Получено в Щ. на Д. същия ден, 12 ч. 40 м. сл. пл.
(п) Подполковник Фтичев.
Началника конната дивизия.
От с. Топрахисар излязоха един конен полк и една дружина пехота и се направляват по пътя за Тузла Селото Топрахисар продължава да бъде заето от пехотна верига, около една дружина, югоизточно.
От село Едил-кьой настъпват по пътя за с. Амузача (?) взвода конница с малка пехотна застава. От с. Топрахисар отстъпват два взвода конница по шосето за Абдуг.
Продължавам да разузнавам. № 4, северно от Амузача, 22. ІХ. 1916. г. 1 ч. 40 м. сл. пл. Получено в 1 на Д. същия ден в 2 ч. 55 м. сл. пл.
(п) Подполковник Фтичев.
С успешно завършения бой при Мустафа-Ачи-Азаплар конната дивизия и този път бляскаво изпълни задачите си по охраната на фланга на армията и с това допринесе твърде много за спокойното затвърдяване на частите на армията на новата линия.
Противникът, от своя страна, разбра какви последици би имало успешното отхвърляне на конната дивизия от фланга на армията и въпреки дадените жертви,(пред фронта на конната дивизия той остави повече от 250 трупа), през последващите дни, особено в боевете през време на първите дни на месец октомври, вкара големи средства срещу конната дивизия и с упорити боеве се мъчи да я разколебае и отхвърли.
Обаче, духът на бойците от състава на конната дивизия е нараснал твърде много; вярата в командването остава непоколебима, а последният решителен успех при Мустафа-Ачи, добит при такива трудни условия, дохожда да възбуди още повече самонадеяността и готовността за самопожертвуване във всички офицери и войници от дивизията.
Към 11 ч. от армията се получава телеграма № 488, с която се съобщава, какво „на войските от Добричкия гарнизон е заповядано да заемат линията: с. Софулар, с. Кочагез, а конната дивизия да преследва противника и заеме селата Амузача и Первели."
Генерал Колев и неговият щаб
След смяната на частите от конната дивизия, в участъка северно от Мустафа-Ачи, от 25. турска пехотна дивизия, конната дивизия се насочва през Азаплар за Геренджик. Движението започва към 4 ч. сл. пл. В авангард на дивизията е 5. конна бригада, полковник Марков (Гвард. и 9. конни полкове).
С наближаване към с. Геринджек, противникът, който заема селото, открива пушечен огън от окрайнината, както и с артилерия южно от Первели.
Заповядано е авангардът да разпростре действието си източно и западно от селото, но понеже в това време се разразява силна буря с проливен дъжд, действията са извънредно затруднени; те замират съвършено с наближаването на нощта, която като че ли пада по-рано, поради лошото време.
Привечер се получават донесения, според които около 5 ½ ескадрона в две групи се насочват от с. Татладжа-Мик към Геринджек; от с. Топрахисар към с. Амузача - една пехотна колона с артилерия.
Дивизията се насочва за нощуване в с. Копучи, а авангарда занощува северно от к. 82. (2 км. с. и. от селото).
23 септември
През нощта вали непрекъснат студен дъжд, който продължава и на 23. Почвата е напоена дълбоко с вода и движението затруднено.
В авангард на дивизията, в посока Геленджик, Первели, е изпратена вместо 5.-2. конна бригада, полковник Мархолев, със задача да разузнае за противника и го изтика в северно от с. Первели. Главните сили на дивизията остават на почивка в с. Копучи. (5. конна бригада, изморена от охранителната служба поради лошото време през нощта, е изпратена на почивка в с. Саръ-Гьол.)
Сутринта са получени следните донесения:
Началника 1. конна дивизия.
От разузнавателните органи на авангарда на дивизията вчера е констатирано:
1) Поручик Еманоилов донася, че в 4 ч. сл. пл. к. 90. е била заета от два спешени взвода, а след малко и от едно пехотно отделение. На запад от Первели видял два е-на, между които са забелязани пики. От Топрахисар са насочени към Амузача около 4 ч.-2 ескадрона, 1 батарея и 1 рота;
2) Подпоручик Пармаков, изпратен по посока Азаплар-Геринджек-Тузла, забелязал: а) източно от с. Геленджик 3 ескадрона, движещи се към Первели; б) западно около 2 кл. от Первели - 2 неприятелски оръдия стрелят по нашите разузнавателни елементи към Геренджик. От към к. 90. се чували също артилерийски изстрели, снарядите на които падали към с. Геринджек; в) от югозапад на Первели - два спешени ескадрона обстреляли разезда, когато се намирал на к. 92.
3) Подпоручик Атанасов, изпратен от мене, когато авангарда се намираше на 2 км. южно от с. Геринджек да разузнае по посоката к. к. 92. и 90. донася, че к. 92. била заета от неприятелски разезд, когото изгонил; от наблюденията от тази точка констатирал: к. 90. се заема от 2 конни взвода. Между к. 90. и Первели няколко конни поста. В 4 ч. 30 м. сл. пл. един конен полк излязъл един клм. източно от Первели, но се спрял.
4) Поручик Керезов донася: към 3 ч. 30 м. сл. около 2 дружини и 1 конен полк настъпили от Топра саръ към Амузача. Цялата местност, североизточно Амузача, почерняла от ромънска пехота, не повече от дружина. Една батарея се намира на позиция 1 км. североизточно от Амузача, като открила огън по ескадрон на 3. конен полк. № 124. от к. 82. 23. IX. 916. г. 8 ч. 4 пр. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 9 ч. 15 м. пр.
Командир 5. конна бригада
(п) Полковник Марков
Началника конната дивизия
Влязох в свръзка с командира на турската бригада, от която две дружини заемат крайния и десен фланг на позиция, 1 ½ км. северно от с. Азаплар. Имат заповед да спрат настъплението на противника на заетата от бригадата позиция.
Организирах охранението на десния фланг на бригадата.
Сведения за противника още нямам. № 5., от с. Яплар, 23. ІХ, 916. г. 6 ч. 30 м. пр. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 10 ч. 15 м. пр. пл.
Началник разузнав. ескадрон от 3. конен полк
(п) Подполковник Фтичев.
За да осигури разузнаването пред фронта на 25. турска дивизия, на к-ра на разузнавателния ескадрон, към Каракьой, е изпратена следната заповед:
Началника раз. ескадрон от 3. конен полк.
Продължавайте разузнаването си и пред фронта на 25. турска дивизия, разположена в Азаплар, Мустафа-Ачи и по на запад, като за целта настъпите към Каран и Амузача. Донасяйте и на началника на 25. п. турска дивизия в Мустафа-Ачи. Дивизията за сега е в Копучи. Авангардът настъпва към Геренджик, гдето вероятно и дивизията ще се премести, ако няма сериозна съпротива от противника. № 262. 23. IX. 916. г. 10 ч. 15 м. пр. пл.
Началник на 1. конна дивизия,
(п) Генерал-майор Колев,
За да се осигури една по-здрава свръзка с началника на 25. турска дивизия и да бъде запознат с положението, праща му се следното съобщение:
Началника на 25. турска дивизия.
1 конна дивизия за сега е разположена: авангард при к, 82. главни сили — Копучи и Сарж-Гьол. Сведения за противника следващите: вчера към 4 ч. сл. пл. колона в състав: 1 дружина, 1 батарея и 1 ескадрон настъпиха от Топрахисар за Амузача, батареята се установила на позиция 4 ½ - 2 клм. северно от Амузача; с. с. Геринджек и Первели, заети от противник. При с. Геринджек вчера забелязани спешни конни части; при с. Первели забелязан около 1 конен полк, между когото имало части и с пики. Неприятелската артилерия обстреля вчера нашите части при Геринджек от към к. 90, и западно от Первели.
При Азаплар има един ескадрон от 3. конен полк, който е натоварен да разузнава в посока с. Кара-кьой, с. Амузача и да донася и на началника на 25. турска дивизия, Телефон има за Мустафа Ачи. Моля да се постави постоянен пост, който да служи за свръзка между 25. турска дивизия и 1. конна дивизия. Да се назначат хора, които да слушат постоянно на телефона. 1. конна дивизия изпраща хора за тоя пост, те ще предават всички съобщения, адресирани до 25. турска дивизия. Моля и 25. турска дивизия да дава известия за себе си. № 264, 23. ІХ. 916. г, 1 ч. 30 м. сл. пл. Изпраща от с. Копучи.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев
Командира на 2. конна бригада, който намира с. Геленджик заето, се задоволява да действува срещу него само с разезди и слаби разузнавателни части. След като става известно това негово поведение, началника на дивизията му изпраща категорична заповед да настъпи с бригадата и заеме селото. Към 8 ч. сл. пл. началника на авангарда донася, че е заел селото Геринджек, преследвал противника към север по посока на Топрахисар и се е разположил с всички мерки за охрана. Според заловен пленник срещу фронта на конната дивизия действувала цялата руска конна дивизия на генерал Леонтович.
За действията на следния ден от армията се получават нареждания (№ 4970. от 23. ІХ. 916. г. 8 ч. 20 м. сл. пл.), според които, понеже срещу войските на Добричкия гарнизон и 25. турска дивизия противника е предприел разузнавателни действия, тези части на 24 да приемат в настъпление (25. дивизия за заемане на Амузача); конната дивизия да действува едновременно с 25. турска дивизия, във фланг и тил на противника, като заеме с. Геринджек и с. Первели.
Бой при с. Амузача и с. Первели
24. септември
Скица № 10.
За действията на конната дивизия през този ден се отдава следната оперативна заповед:
Оперативна заповед
по
1 конна дивизия
№ 19.
ΙΧ. 916. г. 11 ч. сл. пл.
Щаб с. Копучи
Карта 1:200,000
§ 1. Противника в състав 3 дружини, 1 батарея, 4 ескадрона днес в 1 ч. сл. пл. е настъпил от Амузача към Мустафа-Ачи, но е бил отбит от турските войски. Пред фронта на 1. конна дивизия действат части от руската конна дивизия.
§ 2. Вляво от нас действат войските на 25 турска дивизия, които, утре 24. того, ще настъпят към Амузача. Авангардът на дивизията, днес в 7 ч. 30 м. сл. пл., е овладял с. Геринджек.
§ 3. Утре, 24. того, дивизията ще настъпи към север с цел да овладее с. Первели и да съдейства на 25. турска дивизия за овладяването на с. Амузача.
За което:
А). Авангардът на дивизията, полковник Мархолев, с 2. конна бригада да продължи движението си към с. Первели, в 7 ½ ч.
Б). Дивизията да следва в две колони: лява колона майор Петков, 1 дружина от 16. п. полк, с пешите картечни ескадрони и с 1 взвод артилерия, да тръгне утре в 6 ч. пр. пл. от Копучи и да следва левия път за с. Геленджик и от там също левия (пунктирания) за с. Первели.
Дясната колона, под мое началство, 1., 4. и 5. конни бригади, 1. конна батарея, 1. и 3. колоездачни роти и радиотелеграфното отделение, да следват десния път от Копучи за с. Геринджек и Первели. Тръгва в 6 ч. сл. пл.
В). Разузнаване: 1) разузнавателната част на подполковник Фтичев да настъпи в 5 ч. пр. пл. в посока Кара-кьой, Амузача, Топрахисар да разузнава за противника, като осветлява левия фланг на дивизията и фронта на десния фланг на 25. турска дивизия.
Г). Разузнавателен ескадрон от 2. конна бригада да настъпи в 5 ч. пр. пл. в посока Первели, Карликьой, като осветлява зоната к. 90. (Ташли-юк) до морето.
§ 4. Свръзката с 25. турска дивизия да се поддържа: 1) от разузнавателната част на подполковник Фтичев, които за целта да изпрати и специален разезд с добър подофицер при щаба на 25. турска дивизия; 2) по телефона, като грижата за това се възлага на заведующия съобщенията в дивизията.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев
Началник щаба,
от генералния щаб
(п) Подполковник Кисьов.
На началника на 25, турска дивизия е изпратено следното съобщение за предстоящите действия:
Началнику на 25. турска дивизия.
1 конна дивизия утре, 24. того, ще настъпи в 6 ч. пр. пл. през с. Геринджек за Первели, с цел да съдействува на 25. турска дивизия за овладяване на Амузача.
Разузнавателния ескадрон на подполковник Фтичев ще настъпи в 5 ч. пр. пл. по посока на Кара-кьой, Амузача, Топрахисар да разузнава за противника, осветлява фронта и десния фланг на 25. турска дивизия и левия фланг на 1. конна дивизия. Подполковник Фтичев ще поддържа свръзката между 25. турска дивизия и 1. конна дивизия, като за целта остави и специален подофицерски разезд при щаба на 25. турска дивизия. Разузнавателната част на подполковник Фтичев донася и на 25. турска дивизия и на 1. конна дивизия. За целта може да използва и телефона между двете дивизии. По заповед. № 269., от с. Капучи, 23 . .?
Началник щаба на 1. конна дивизия
(п) Подполковник Кисьов
На другия ден - 24. септември, когато главните сили на дивизията почват да се източват от с. Капучи, началник на дивизията с щаба си, по обикновеному, излиза напред. От к. 82. се вижда какво 2. конна бригада, наместо да продължава движението през и северно от Геринджек, е южно от селото, което е още заето от противника. Противника стреля с артилерийски огън от батареи, разположени северно от селото, гдето се забелязват и вериги.
Командира на бригадата при поисканите обяснения, донася, че през нощта бил на няколко пъти нападан в селото и най-после призори бил изтикан от селото от неприятелска атака на 4 пеши ескадрона и силни конни части. При това положение, за да може по-лесно да се действува върху фланга на противника в Геринджек, за да съдействува и поддържа свръзка с 25. дивизия, посоката на движението на дивизията е изменена през к. 102. за к. 10 (Сирти-баир), а авангарда е насочен на к. 92.
Скоро след това (8 ч. 10 м.), с изнасянето на ядрото на дивизията към с. з. 2. конна бригада заема с. Геленджик и се насочва на к. 92.
До командующия III, армия, копие началнику 25. турска дивизия, се изпраща следното донесение:
Авангарда на дивизията е бил атакуван на няколко пъти през нощта от пехотни и спешени части в с. Геринджек. Тази сутрин, в 5 ч. пр. пл., противника наново атакувал авангарда, като обстрелял селото с артилерийски огън. С поддаване дивизията напред противника отстъпи към Первели. С. Асчилар е заето още от противник. В 8 ч. 45 м. пр. пл. се забеляза колона около 1 конен полк, която настъпи от към Карликьой за Первели. Към същото село в 9 ч. 15 м. пр. пл. настъпи от с. Муритану 1 батарея с две роти. Другата батарея, която обстрелва селото, северно от Первели, продължава и в оня момент стрелбата си по Геринджек. Самостоятелен подофицерски разезд от към к. 65. донася: „Неприятелски конен полк настъпва от Тузла край морето към нас. Десния фланг на турските войски в този момент настъпва към Каракьой. Разездите им са около това село.“
Авангарда на 1. конна дивизия е при к. 90. (Ташлъ-юкъ). № 272. от к. 92., с. Геринджек, 24. ІХ. 917. г., 10 ч. преди пладне.
Началник на 1. конна дивизия
(п.) Генерал-майор Колев.
При по-нататъшното движение на дивизията в подкрепа на 25. турска дивизия в посоката Амузача, Топрахисар, изпъква необходимостта на първо време да се овладее к. 90. (4 км. западно от Первели), отгдето се има обширен изглед и се заема командно положение по отношение прилежащата местност в посоките: Топрахисар, с. Муритану, с. Чатмалар, с. Первели.
Ето защо, когато, след 10 ч. пр. пл., се зачува на запад артилерийска стрелба и се получава от разузнавателния ескадрон донесение, какво от с. Кара-кьой към Амузача се движи една неприятелска конна бригада, конната дивизия се насочва към Амузача, а в заслон към североизток са оставени: 2. конна бригада, със задача да овладее к. 90, а при к. 92. срещу неприятелските части, северно от Геринджек - 2 пехотни роти с 2 пеши картечни ескадрона, 2 конни оръдия. Началник щаба на дивизията е оставен да ръководи действията при с. Геренджик, к. 90.
В 11 ч. е даден първия артилерийски изстрел по неприятелските части северно от Геринджек. Неприятелските стрелци се дърпат в североизточна посока, като заемат гребена североизточно от селото, с фронт към югозапад.
Тъй като противника в тази посока бездействува, а към запад артилерийския огън се усилва, като в действие влиза и конната батарея в посока на Топрахисар, една от ротите, заедно с артилерийския взвод, и 1 пеш картечен ескадрон, са насочени в 12 ч. към главните сили на дивизията, а при к. 92. е оставена само 1 рота с 1 п. картечен ескадрон.
Главните сили на конната дивизия се съсредоточават при к. 101. Авангарда на дивизията (6. к. п.) е насочен източно от с. Амузача - към Топрахисар. Батареята заема позиция по на север от к. 101 и открива огън по неприятелските части, които се оттеглят от с. Амузача към Топрахисар, източно от шосето. Частите от 25. дивизия заемат с. Амузача и продължават настъплението си около 1 ½ км. северно от селото. Към 2 ч. 30 м. действието към Топрахисар се приключва.
През това време противника при.с. Первели вкарва в действие 2 батареи и негови гъсти вериги настъпват до 100 кр. от к. 92., гдето са спрени от огъня на нашите пеши части и артилерийски взвод, който заедно с дружината своевременно са по-върнати назад, при засилване настъплението на противника.
От събраните през сутринта сведения може да се установи, какво около Геринджек и Первели, освен частите, които са действували през нощта, срещу 2. конна бригада са забелязани: в 8 ч. 45 м. колона около 1 конен полк с батарея в движение от с. Карликьой за Первели; в 9 ч. 15. м. от с. Муритано към Первели - батарея с 2 роти; един конен полк е забелязан в движение от с. Тузла, в южна посока; неприятелски конни части настъпват от към с. Татладжа и заемат с. Ахчилар и Хайдар-кьой.
Командира на 2. бригада, въпреки че през това време получава няколко нареждания за по-смело действие към к. 90. се задоволява да държи едно очаквателно поведение, под предлог, че к. 90. е заета с пехотни части и артилерия.. Той донася:
Началнику 1. конна дивизия.
Целия хребет около к. 90., е зает с неприятелски пехотни части, които откриха ураганен огън по разездите и правят невъзможно по-нататъшното действие на разузнавателния ескадрон напред. Една неприятелска батарея е разположена на позиция северно от к. 90., около 1 км. разстояние, която обстрелва к. 90. и не позволява приближаването на наши части до нея.
Една неприятелска конна бригада с 2 конни оръдия се движи непосредствено зад гребена по посока от запад към изток. Аз се намирам южно на около 1 клм от к. 90. - № 116., южно от к. 90. 24. IX. 916. г. 3 ч. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 3 ч. 15 м. сл. пл.
Командир на 2. конна бригада.
(п) Полковник Мархолев.
Додето главните сили са още към Амузача, към 2 ч. сл. пл. при началника на дивизията се явяват последователно 2 конни ординарци от някакъв разезд към с. Ахчилар, които докладват, какво „неприятелска конница около 2 бригади настъпва към к., 92. к. 102".
Началника на конната дивизия веднага праща заповеди: конната батарея да промени фронта, за да може да стреля в тази посока, също 1. конна бригада да се насочи в ю. и. посока от к., 92., след нея следват в линия от колони и останалите части на главните сили.
Обаче скоро се уяснява, по доклад на началник щаба на дивизията, какво откъм с. Ахчилар в посока на к. 92. е настъпил един руски конен полк, своевременно развърнат в широко разредени строеве и поради площта, която е заел, вероятно, е станало причина за преувеличеното донесение от разезда. За да се избегнат. нови грешки в тази посока се изпраща 1 ескадрон (майор Смилов) в разузнавателна част.
За да се приключат действията на този фронт, в посока на к. 90. и с. Первели, на командира на 2. конна бригада е пратена писмена категорична заповед от началника на дивизията, с която му се заповядва да настъпи и заеме к. 90. като към бригадата се придават 2 оръдия от конната батарея и 2 роти от 1/16. дружина; 1. конна бригада е насочена към с. Первели. Останалата конница е групирана ю. з. от к. 92.
За положението се изпраща следното донесение:
Командуващия III. Армия - копие
н-ку 25. турска дивизия.
За да подкрепи 25. турска дивизия в настъплението ѝ към Амузача 1. конна дивизия продължи настъплението си към северозапад (к. 101. южно от Каракьой). Дивизията отхвърли към с.-и. неприятелския конен полк с 2 оръдия, насочил се към с. Каракьой от североизточна посока, а впоследствие с артилерийски огън във фланг и тил на противника отстъпващ от с. Каракьой го накара да отстъпва непрекъснато към Амузача и Топрахисар.
Дивизията в движението си в северозападна посока се прикриваше от към изток, с. Первелия, със заслон отначало рота, а впоследствие цялата 1. дружина от 16. п. полк със взвод артилерия и няколко пеши картечни ескадрони. Противника в тази посока разгъна, към 1 ч. 30 м. сл. пл., около една дружина пехота, която настъпи към с. Геринджек. Обстрелвана във фланг от нашия артилерийски взвод, тази дружина промени посоката си, като се насочи право към запад - позицията на дружината. Обстрелян с ефикасен огън, противника заема и се окопава в дола северно от Геринджек и северо-източно от к. 92.
Към 3 ч. 30 м. сл. пл. конна колона, оценявана на около една бригада, се насочи от с. Татладжа в интервала между Геринджек и Апчилар. Забелязва се оттегляне на пехотна колона 2-3 дружини с артилерия от с. Первели към с. Муритано.
Противника прикрива отстъплението на своите части с огъня на две батареи, разположени с. и. от с. Первели.
Кота 90. е заета от противника с картечници и пехотни части, силите на които началника на авангарда не можа да определи. Дивизията се стреми да овладее к. 90., за да накара противника да напусне с. Первели, където се е окопал. № 273., северно от к. 92., 24.ІХ.916. г., 4 ч. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(под.) Генерал-майор Колев
Този път действието срещу к. 90. се развива бързо, - след няколко артилерийски изстрели и след развръщането на ротите неприятелските части напущат височината и командира на 2. конна бригада можа да донесе, че в 6 ч. сл. пл. е заел висотата.
Последиците от заемането на това възвишение веднага се обрисуват и са по-големи отколкото се очакваха: от към Геринджек и Первели противника почва да се оттегля към север; това е първо, една голяма конна маса, която от с. и. край на Первели се насочва към с. Тузла; пешите части (около 2 дружини), северно от с. Геренджик, също отстъпват към север, движението се прикрива от огъня на 2 батареи.
За силата и положението на неприятелските части към това време се получават следните донесения:
В 6 ч. 50. м. от разузнавателната част към Ахчилар (майор Смилов) — № 15., според което: „при Ахчилар има един конен полк, между с. Геренджик с. Первели, друг конен полк от 6 ескадрона; на източния край на последното село други конни части, силата на които не може да се определи".
Още по-късно от командира на 1/16. дружина се получава донесение № 37.: „неприятелски 8 ескадрона се изтеглиха източно от с. Геринджек. Други 2-3 ескадрона се прибират към с. Первели. От Геринджек пехотните части (вероятно спешена конница) се изтеглиха почти по-голямата част".
Тези донесения идат да потвърдят всички други сведения и наблюдения, според които този ден в зоната източно от с. с. Первели, Геринджек, Татладжак действува руската конна дивизия, подкрепена с пехотни части (или пеши ескадрони) в състав около 2 дружини.
Вечерта в армията се праща следното донесение:
Командващия III. армия,
копие началника 25. турска дивизия.
След като изпълни задачата да подпомага на 25. турска дивизия за овладяване с. Амузача, 1. конна дивизия насочи усилията си за овладяване на к. 90.; след като тази височина бе заета (в 5 ч. 30. м. сл. пл.) забеляза се общо отстъпление на противника в с. и. посока. От с. Геринджек се изтеглиха 8 ескадрони, артилерия и картечници; от с. Первели две дружини с артилерия и обоз. В с. Геренджик влязоха наши части. № 277., от с. з. част на с. Геренджик, 24. ІХ. 918. г. 9 ч. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(под.) Генерал-майор Колев.
Дивизията през деня има загуби: убити войници 2, ранени 10.
(Следва)
