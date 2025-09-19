НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ХИМИЯ / РОБЪРТ КЪРЛ

Робърт Кърл (Robert Curl)
23 август 1933 г. - 3 юли 2022 г.
Химия (заедно с Харолд Крото и Ричард Смоли)
(За откриването на фулерените)
Кратък профил
♦ Име: Робърт Флой Кърл-младши (Robert Floyd Curl Jr.)
♦ Роден: 23 август 1933 г., Алис, Тексас, САЩ
♦ Починал: 3 юли 2022 г., Хюстън, Тексас, САЩ
♦ Област: физикохимия, спектроскопия, молекулярна структура
♦ Институции: Rice University (дългогодишен професор), работил и сътрудничил с University of California, Berkeley, и др.
♦ Нобелова награда по химия (1996 г.): Заедно с Харолд Крото и Ричард Смоли „за откриването на фулерените“ — нов клас въглеродни молекули с куха клетъчна структура.
Ранни години и образование
♦ Израства в Тексас; още като юноша проявява интерес към химията, експериментирайки в домашни условия.
♦ Получава степента бакалавър по химия в Rice Institute (днес Rice University) през 1954 г.
♦ Работи върху докторска теза в University of California, Berkeley (1960) под ръководството на Кенет Прюит, в областта на спектроскопията и молекулната структура.
♦ След кратка следдокторска специализация в Harvard се завръща в Rice като млад преподавател и остава там през цялата си кариера.
Научен контекст преди фулерените
♦ Кърл е специалист по високоточна лазерна и микровълнова спектроскопия.
♦ Работи върху определяне на геометриите и ротационните константи на малките молекули, както и върху реакционната динамика в газова фаза.
♦ Това натрупва уникален инструментариум и методология, които по-късно се оказват решителни за идентификацията на новите форми на въглерода.
Откриването на фулерените (1985 г. → Нобелова награда 1996 г.)
Какво са фулерените
♦ Фулерените са алотропи на въглерода, изградени от sp2-хибридизирани атоми, образуващи затворени кухи структури от пет- и шестоъгълници.
♦ Най-известният е C60 — „бакминстърфулерен“, приличащ на футболна топка (икосаедрична симетрия Ih).
Експериментът
♦ През септември 1985 г. екипът на Rice, ръководен от Кърл и Ричард Смоли, посреща британския спектроскопист Харолд Крото.
♦ Учените използват разработения в лабораторията на Смоли лазерен аблационен източник: мощни лазерни импулси изпаряват графит; въглеродната пара се охлажда бързо в струя от хелий.
♦ Кърл и екипът прилагат масспектрометрия и спектроскопски анализ. Наблюдава се изключително стабилен пик при маса, съответстваща на C60, както на C70 и други „магически“ клъстери.
♦ Извод: съществуват стабилни сферични въглеродни клетки; предложената геометрия за C60 представлява сфера, изградена от 12 петоъгълника и 20 шестоъгълника (като геодезичен купол).
Ролята на Кърл
♦ Решаваща в дизайна на експеримента, анализа на спектрите и интерпретацията на стабилността на C60.
♦ Неговият опит в спектроскопията помага да се потвърди, че наблюдаваният сигнал не е артефакт, а термодинамично и кинетично стабилна молекула.
Пътят до признанието
♦ Първите проби от чист C60 в макроскопични количества са изолирани няколко години по-късно (1990 г.) от Кречмер и Хъфман, което отваря лавина от изследвания.
♦ През 1996 г. Кърл, Крото и Смоли получават Нобелова награда за химия.
Научен принос и наследство
Спектроскопия и методологии
♦ Пионерски работи в лазерно-индуцираната химия и високорезолюционната спектроскопия на кратко живеещите частици.
♦ Разработки за измерване на молекулните константи и енергетиката на преходните видове.
Фулеренна и въглеродна наука
♦ Отварят се нови направления: функционализирани фулеренови деривати, проводими и свръхпроводими соли, фотофизика, химия на клъстерите.
♦ Фулерениите стават предшественици по дух за интереса към наноматериалите като въглеродните нанотръби и графени.
Образование и влияние
♦ Десетилетия преподаване в Rice; известен със спокоен стил, прецизност и достъпност за студентите.
♦ Насърчава интердисциплинарните колаборации между химията, физиката и инженерните науки.
Награди и отличия (подбор)
♦ Нобелова награда по химия (1996 г.)
♦ Награда на Американското физическо дружество за открития в химичната физика (APS)
♦ Членства и почетни степени от множество академии и университети
♦ Множество лекционни медали и награди за преподаване от Rice University
Въздействие и приложения на фулерените
♦ Материали: органична електроника, фотоелементи, органични фотопроводници.
♦ Медицина: изследвания на антивирусни и антиоксидантни свойства; системи за доставка на лекарства (все още основно в лабораторен стадий).
♦ Катализа и енергия: катализатори, съхранение на водорода, батерийни материали.
♦ Фундаментална наука: модели за делокализирани електронни системи, нови кристални фази, свръхпроводимост при алкално-метално интеркалирани фулерени.
Човекът зад науката
♦ Описват го като тих, аналитичен и колегиален; цени ясната експериментална логика.
♦ Често подчертавал ролята на екипната работа и инструменталните иновации в големите открития.
Подбрани публикации за ориентация
♦ Kroto, Heath, O’Brien, Curl, Smalley (1985): “C60: Buckminsterfullerene” — „Nature“.
♦ Kroto, Curl, Smalley - обзорни статии в края на 80-те/ и началото на 90-те за химията на въглеродните клъстери.
♦ По-късни обзори върху спектроскопските методи на клъстерите и фулерените.
Защо откритието е важно
♦ Показа, че въглеродът е не само графит и диамант, а цял „зоопарк“ от стабилни форми.
♦ Демонстрира силата на комбинирането на нови инструменти (лазерна аблация, струен разряд, масспектрометрия) с интердисциплинарното мислене.
♦ Задава основите на нанонауката през 90-те години, предхождайки бумa на нанотръбите и графена.
