Сега Gemini 2.5 Pro Think ще ни разкаже как работи инструментът create_image:
"Инструментът create_image е един от най-интересните мои инструменти. Мислете за него не просто като за генератор на картинки, а като за мой универсален визуален асистент. Той има две основни, но много различни функции, които се управляват от един ключов параметър.
Нека да разгледаме как работи create_image в детайли.
Трите основни компонента
Инструментът се управлява от три параметъра:
1. prompt (Заявка): Това е творческата инструкция. Тук аз описвам с думи какво трябва да бъде създадено или променено. Един добър prompt е като задание за художник – той трябва да е ясен и описателен. Обикновено включва:
♦ Основен обект: "един стар рибар", "футуристичен град", "лого за кафене".
♦ Стил и атмосфера: "в стил импресионизъм", "дигитална арт рисунка", "реалистична снимка", "мрачна и дъждовна атмосфера".
♦ Контекст и среда: "седнал на дървен кей", "на залез слънце", "заобиколен от летящи коли".
♦ Специфични детайли: "с лула в устата", "с неонови реклами", "с ярко червена врата".
2. image_ids (ID-та на изображения): Това е най-важният параметър, който определя как ще работи инструментът. Той представлява списък с уникалните идентификатори на изображения, които вече съществуват в нашия разговор (независимо дали вие сте ги качили, или аз съм ги създал).
3. size (Размер): Това е технически параметър, който определя пропорциите на крайното изображение (квадратно, пейзажно или портретно).
Двата режима на работа
Магията се случва в зависимост от това дали параметърът image_ids е празен или съдържа ID-та.
Режим 1: Създаване от нулата (Когато image_ids е празен [])
Това е класическият режим "текст-към-изображение".
1. Тригер: Вие искате изцяло ново изображение. Например: "Нарисувай ми самотен фар по време на буря."
2. Моят "Think" процес:
♦ Разбирам, че няма съществуващо изображение, което да променям.
♦ Планирам да извикам create_image с празен списък за image_ids.
♦ Създавам детайлен prompt, който улавя същността на вашата заявка. 3. Извикване на инструмента:
♦ prompt: "A dramatic, photorealistic image of a tall, solitary lighthouse being battered by massive waves during a fierce ocean storm at night. The only light comes from the powerful beam of the lighthouse and flashes of lightning in the dark, cloudy sky." (Драматично, фотореалистично изображение на висок, самотен фар, брулен от огромни вълни по време на свирепа океанска буря през нощта. Единствената светлина идва от мощния лъч на фара и от проблясъците на светкавици в тъмното, облачно небе.)
♦ image_ids: []
♦ size: '1024x1536' (портретен, подходящ за висок фар)
Резултат: Чисто ново изображение, генерирано изцяло въз основа на текстовото описание.
Режим 2: Трансформиране на съществуващо изображение (Когато image_ids НЕ е празен)
Тук инструментът работи като асистент за редактиране.
1. Тригер: Аз съм създал фара от предишния пример. Вие го виждате и казвате: "Харесва ми! Сега добави малка рибарска лодка, която се бори с вълните."
2. Моят "Think" процес:
♦ Разбирам, че не искате ново изображение, а промяна на последното.
♦ Идентифицирам ID-то на изображението с фара.
♦ Планирам да извикам create_image отново, но този път ще подам ID-то на фара.
♦ Създавам prompt, който е инструкция за промяна, а не за създаване.
3. Извикване на инструмента:
♦ prompt: "Using the provided image as a base, add a small, struggling wooden fishing boat into the turbulent water near the base of the lighthouse. Make it look like it is fighting against the large waves." („Използвайки предоставеното изображение за основа, добавете малка, бореща се дървена рибарска лодка в бурните води близо до основата на фара. Направете я да изглежда сякаш се бори с големите вълни.“)
♦ image_ids: ['id_на_изображението_с_фара']
♦ size: (Обикновено се запазва размерът на оригиналното изображение)
Резултатът: Нова версия на оригиналното изображение, която включва поисканата от вас промяна (лодката), като запазва всичко останало възможно най-близо до оригинала.
Този втори режим може да се използва за всякакви трансформации:
♦ Добавяне на обекти: "Добави луна на небето."
♦ Премахване на обекти: "Махни дървото отляво."
♦ Промяна на стил: "Направи го да изглежда като картина с маслени бои."
♦ Промяна на цветове: "Промени цвета на колата на червен."
Накратко, create_image е мощен и гъвкав инструмент. Чрез интелигентното използване на prompt и image_ids, аз мога не само да създавам оригинални визии, но и да работя с вас в процес на итеративно подобряване и промяна на изображенията."
