четвъртък, септември 25, 2025

НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ХИМИЯ / ХАРОЛД КРОТО

Харолд Крото — Нобелов лауреат за химия (1996)

Харолд Крото (Harold Kroto)

7 октомври 1939 г. - 30 април 2016 г.

Химия (заедно с Робърт Кърл и Ричард Смоли)

(За откриването на фулерените)

Кратко резюме

Харолд Крото остава в историята като един от откривателите на фулерените — молекули въглерод, които отварят нови възможности за наноматериалите и нанотехнологиите. Заедно с Робърт Кърл и Ричард Смоли получава Нобеловата награда за химия през 1996 г. за това откритие.

Ранни години и образование

  • Роден на 7 октомври 1939 г. в Уисбеч, Кембриджшър, Англия, в семейство на евреи, избягали от нацизма.

  • Израства в Болтън, Ланкашър.

  • Бакалавър (1961 г.) и доктор (PhD, 1964 г.) по химия от Университета в Шефилд.

Научна кариера

След докторантурата Крото работи в Националния изследователски съвет на Канада (NRC) в Отава и в САЩ, преди да се върне във Великобритания като изследовател и преподавател в Университета в Съсекс. Там прави изследвания в областта на спектроскопията, астрохимията и въглеродните съединения.

Откриването на фулерените

През 1985 г. заедно с Робърт Кърл и Ричард Смоли участва в откриването на молекулата C60, наречена бакминстърфулерен — структурно наподобяваща футболна топка. Това откритие разширява разбирането за алотропните форми на въглерода и ускорява развитието на нанотехнологиите, въглеродните нанотръби и графена.

Нобелова награда: Харолд Крото, Робърт Кърл и Ричард Смоли получават Нобелова награда за химия през 1996 г. за откриването на фулерените.

Научни и обществени приноси

  • Популяризатор на науката — създава проекта VEGA Science Trust, фокусиран върху видео и интернет образователни ресурси.
  • Активен защитник на светското образование и свободата на мисълта.
  • Член на Кралското дружество (FRS) от 1990 г. и притежател на множество отличия и почетни докторски степени.

Личен живот

От 1963 г. е женен за Маргарет Хънт; семейството има двама сина. Освен учен, Крото е талантлив графичен дизайнер и често съчетава артистични техники при илюстрирането на научни идеи.

Последни години и смърт

От 2004 г. работи като професор във Florida State University (FSU). Умира на 30 април 2016 г. във Флорида след кратко боледуване от amyotrophic lateral sclerosis (ALS), известна още като болест на Лу Гериг.

Хронологична линия

  • 1939 — Роден в Уисбеч.
  • 1961 — Става бакалавър по химия, Университета в Шефилд.
  • 1964 — Получава PhD по химия.
  • 1985 — Участие в откриването на C60 (фулерените).
  • 1996 — Нобелова награда за химия (заедно с Kroto, Кърл и Смоли).
  • 2004 — Професор във Florida State University.
  • 2016 — Умира на 30 април.

Наследство

Откритието на фулерените променя посоката на изследванията във въглеродната химия и нанотехнологиите. Крото се помни не само като учен, но и като образователен лидер и защитник на рационалното мислене.

Съставил: ChatGPT

Редактор: Павел Николов

