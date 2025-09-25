НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ХИМИЯ / ХАРОЛД КРОТО

Харолд Крото (Harold Kroto)
7 октомври 1939 г. - 30 април 2016 г.
Химия (заедно с Робърт Кърл и Ричард Смоли)
(За откриването на фулерените)
Харолд Крото остава в историята като един от откривателите на фулерените — молекули въглерод, които отварят нови възможности за наноматериалите и нанотехнологиите. Заедно с Робърт Кърл и Ричард Смоли получава Нобеловата награда за химия през 1996 г. за това откритие. След докторантурата Крото работи в Националния изследователски съвет на Канада (NRC) в Отава и в САЩ, преди да се върне във Великобритания като изследовател и преподавател в Университета в Съсекс. Там прави изследвания в областта на спектроскопията, астрохимията и въглеродните съединения. През 1985 г. заедно с Робърт Кърл и Ричард Смоли участва в откриването на молекулата C60, наречена бакминстърфулерен — структурно наподобяваща футболна топка. Това откритие разширява разбирането за алотропните форми на въглерода и ускорява развитието на нанотехнологиите, въглеродните нанотръби и графена. От 1963 г. е женен за Маргарет Хънт; семейството има двама сина. Освен учен, Крото е талантлив графичен дизайнер и често съчетава артистични техники при илюстрирането на научни идеи. От 2004 г. работи като професор във Florida State University (FSU). Умира на 30 април 2016 г. във Флорида след кратко боледуване от amyotrophic lateral sclerosis (ALS), известна още като болест на Лу Гериг. Откритието на фулерените променя посоката на изследванията във въглеродната химия и нанотехнологиите. Крото се помни не само като учен, но и като образователен лидер и защитник на рационалното мислене. Съставил: ChatGPT
Редактор: Павел Николов
Кратко резюме
Ранни години и образование
Научна кариера
Откриването на фулерените
Научни и обществени приноси
Личен живот
Последни години и смърт
Хронологична линия
Наследство
Харолд Крото остава в историята като един от откривателите на фулерените — молекули въглерод, които отварят нови възможности за наноматериалите и нанотехнологиите. Заедно с Робърт Кърл и Ричард Смоли получава Нобеловата награда за химия през 1996 г. за това откритие.
След докторантурата Крото работи в Националния изследователски съвет на Канада (NRC) в Отава и в САЩ, преди да се върне във Великобритания като изследовател и преподавател в Университета в Съсекс. Там прави изследвания в областта на спектроскопията, астрохимията и въглеродните съединения.
През 1985 г. заедно с Робърт Кърл и Ричард Смоли участва в откриването на молекулата C60, наречена бакминстърфулерен — структурно наподобяваща футболна топка. Това откритие разширява разбирането за алотропните форми на въглерода и ускорява развитието на нанотехнологиите, въглеродните нанотръби и графена.
От 1963 г. е женен за Маргарет Хънт; семейството има двама сина. Освен учен, Крото е талантлив графичен дизайнер и често съчетава артистични техники при илюстрирането на научни идеи.
От 2004 г. работи като професор във Florida State University (FSU). Умира на 30 април 2016 г. във Флорида след кратко боледуване от amyotrophic lateral sclerosis (ALS), известна още като болест на Лу Гериг.
Откритието на фулерените променя посоката на изследванията във въглеродната химия и нанотехнологиите. Крото се помни не само като учен, но и като образователен лидер и защитник на рационалното мислене.
Съставил: ChatGPT
Редактор: Павел Николов
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.