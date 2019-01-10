Красавици, мутанти и траш фантастика в произведенията на Ралф Нис

ИЗТОЧНИК: Disgusting Men
ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Какво ще получите, ако смесите класически комикси за свъхгерои, манга и корици на евтини фантастични романи от осемдесетте години, като им добавите киселинни оцветители и разредите всичко това с чудовищни персонажи? Ще получите илюстрации на Ралф Нис, немски художник, който създава ярки артистични смесици с герои от космически опери, мултипликационни филми и комикси.
Ако списанието "Heavy Metal" и Джейми Хюлет от "Gorillaz" създадат своя рожба, откърмена от намиращия се под влиянието на халюциногени Брайън Ли О`Мали ("Скот Пилигрим"), тя ще изглежда точно като тези рисунки.
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