Васил Левски – Джобно бележниче - 8

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.
Досега съм представил следното (по реда на публикуването):
1. НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
2. ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАЗПИТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ
3. РАЗПИСКА, ДАДЕНА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ
4. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
5. ДОПИСКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ВЕСТНИК "СВОБОДА" - 28 ЯНУАРИ 1871 ГОДИНА
6. ПИСМА
7. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ ПРЕД КОМИСИИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АРАБАКОНАШКИЯ ОБИР
8.
СМЕТКИ, БЕЛЕЖКИ И ДРУГИ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.
Сега продължавам да публикувам съдържанието на джобното бележниче на Васил Левски.
Публикуването правя по книгата на Димитър Страшимирав „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) – използвайки неговата номерация, неговите бележки под линия и коментарите му над някои от документите, които давам в курсив.
Павел Николов
№ 252.
Сметка. [1]
За поща до Търново и Лясковец. До Орхание.
27 м.(арт) книги за расписки и писаниееееееееееееее2 1/2
30 м. на Асла. Асан, и Боруиленческата поща за
Предс.(тавител)ееееееееееееее..еееееееееееееееееее40
4 Апр. на Сюлю. Даудовата пощаеееееееееее.ееееее17 1/2
4 Апр. на Тракийската поща, за Пред.еееееееееееее54
1. Стр. 83.
№ 253.
Бележка. [1]
На път за Влашко, заедно с председателя на Ловченския комитет.
6 Апр. трьгвам за Влаш. с предс.(едателя) през
Ор,(яхово) граница от Алилаа Силевли до ор. за раз-
носки три дни с кон с iоще един другар за
дама испрати и да са вьрни за другарят да ся
вьрни с 3, коня
за пашапорт [2]ееееееее17 1/2
ееееееееееееееееееее-----------
ееееееееееееее.ееееее8156
1. Стр. 83.
2. Тази бележка е писана с мастило и зачеркната на кръст с две линии. Чете се ясно.
№ 254.
Сметка. [1]
За поща до Орхание. За каик в лошо време.
29 Мар. забравини за ичмик, сино, и за от Л.(овеч)
поща до Сюлюма.(н) Даудееееееееееееееееееееееееее52
в Оряовоеееееееееееееееееееееееееееееееееее.ееееееее8
в Ор. за каик в развалено времееееееееее.еееееееееее40
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее---------
ееееееееееееееееееееееееееееееее.ееееееееееееееее8256
от одзад записанити дето сам [2] давалеееееееееее2148:20
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее---------
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее10404:20
1. Стр. 84.
2. По-късно записани действителни разходи.
№ 255.
Сметка. [1]
Подарък на именния му ден. Прибежище при сирота жена. За троица изпратени във Влашко.
еееееееееееееееееееееееее.еееееееееприведени що харчяеееее4266 1/2
деца от наши хора додоха да ми чиститат името
на нова годинаеееееееееееееееееееееееееееееее..ееееееееееееееее8
на една сирота нашя жена при която намирам
прибежищееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееегр. 105
димитр и Саву и iоще един другар испращам
за влаш. с коне и им давам [2]ееееееееееее.еееееееееееееееееее586 1/2
1. Стр. 90. Страници 85-89 са празни.
2. Последната бележка е зачеркната. Записана е по-напред.
№ 256.
Сметка. [1]
Получени пари от Тетевен в монети.
ееееееее6006ееееееее8539
ееееееее2233еееееееее610
ееееееее------еееееееее128
ееееееее8539еееееееее-----
еееееееееееееееееееее9897
от те.(тевен)ееееел. тур.
ееееееееееееееееееее20:
минцаеееееееееееееее2: 1/2
бели меджидiйее.ееее3:
един цванецеееееееее3: гр.
еееееееее9897 [2]
1. Стр. 92. Страница 91 е празна.
2. Сумата е отбелязана на свободното поле под последния ред. Цялата сметка е зачеркната с молив. Само двойният сбор от цифри горе стои свободен.
№ 257.
Постъпления. [1]
Вноски от Етрополе, София, Тетевен, Осиково, Гложене.
от де какво взимам
ееееееееприведениеееееее.ееееееее2397
ееееееееот Бочукооглу [2]ееееееееее600
ееееееееот Исак хаинъ [3]ееееееееее297
ееееееееееееееееееееееееееееееееее------
ееееееееееееееееееееееееееееееееее3294
ееееееееот Дер. ме. кър. [4]ееееееее2300
ееееееееееееееееееееееееееееееееее------
ееееееееееееееееееееееееееееееееее5594
ееееееееот Скендер Дерви. [5]ееееее502
ееееееееееееееееееееееееееееееееее------
ееееееееееееееееееееееееееееееееее6096
ееееееееот Искендер ефенди [6]ее.ее210
ееееееееееееееееееееееееееееееееее------
ееееееееееееееееееееееееееееееееее6306
1. Стр. 93.
2. Заличено: "Етрополе" и написано с мастило: "Бочукооглу".
3. Заличено: "от София Ковачев".
4. Заличено: "Тетевен", писано с мастило и съкратено: "Дервишоолу Меемет Кърджала".
5. Заличено: "Осиковица".
6. Заличено: "Гложене".
№ 258.
Бележка.
Тръгване през Балкана за Тракия. Вземани пари от Д. Пеев.
18. фев. 1872 зимам от Пощата Д. Пеев 3243 от л. т. 102: гр.
трьгвам за през Бълканат в Тракiя с двама конници — на 20. фев. зимам и 10. печятни писма 12 расписки, чясни, и 30 общи.
№ 259.
Бележка. [1]
Какво е взел от поп Кръстьо.
зелсам от
еееееееекасiерат 6 л. т. ееееееее630
ееееееееи пак - 8, напол. еее..eее728
ееееееееееееееееееееееееееееееееееее11643
ееееееееееееееееееееееееееееееееееее10685
ееееееееееееееееееееееееееееееееееее--------
ееееееееееееееееееееееееееееееееееее22328 [2]
1. Стр. 94.
2. Отделно на долния край на листа.
№ 260.
Смeтка.
Сума от общ разход. Загуба при монетна размина. [1]
еееe..еeeеее3846
еееe..еeeeеее358
еееe..еeeeеее295:10
еееe..еeeеeее424
еееe..еeeееее703
еееe..еeeеее3896:15
еееe..еeeеeeеее5
еееeeеee.e.еее23
еееeeееeeеее848:10
еееееeeеее-----------
суммаееее10399:25еееещото похарчо.
на Парити Пагуба 130, по гр. 1 на л. тур.
еееeeeeeeeeeeeeeeeeeеееееа на бяло мид.
еееeeeeeeeeeeeeeeeeeеееее20 пари
------------------------
похарчини 10530:5. турски.
1. Стр. 95.
№ 261.
Сметка. [1]
Взел суми от Ангел Кънчев на път: в Пловдив, Царацово (повторени със съкращение и псевдоними), в Ст. Загора, Трявна, Севлиево и Ловеч.
от Ангела зимам гр. по(път)
в Пловдивееееееееееееееееееееееее15
в Царацовуееееееееееееееееееееееее2
от Ангела зимам гр.
в Серезли Юсеина [2]еееееееееееее15
в Цар.ацову [3]еееееееееее.еееееееее2
в Едирнели афъзаа [4]ееееееееееееее2
в Петко Пъров [5]еееееееееееееееее54
в Кючик ме. търновалъ [6]ееееееее104
в Л.(овеч)ееееееееееееееееееееееее235
ееееееееееееееееееееееее--------------------
ееееееееееееееее.ееедо тук о(т) Анге.(ла)
1. Стр. 96.
2. Вместо Пловдив писано първоначално с молив и заличено с перо и написан с мастило псевдонима.
3. Краят заличен.
4. Вместо Стара Загора.
5. Вм. Трявна.
6. Вм. Севлиево.
№ 262.
Постъпления. [1]
Получено от Видраре и Орхание.
в Б. на По [2] ееееееее 1050
в Сюлюмаоглу Даудееее105
в Б. на По.еееееееееееее831
еееееееееееееееееее--------------
ееееееееее.еприведени 2397
1. Стр. 96.
2. Бог на помощ, печат на частния комитет в с. Видраре.
№ 263.
Разход.
За ата. На изпроводяк в Царацово.
харчя
за хатат башлъкееееееее15
в Ц. испроводякеееееееее2
№ 264.
Разходи. [1]
В Троян за ата и в Карлово в две къщи. Панталони.
еееееееееееееееееееееХарчя [2]
в Троян, двалахти объ за амътъ, и потшивах
ееееееееколанити се на хататеееееееееееееееееее10:
в Карлово, за хатат на ханатееееееееееееееееееее15:
в Карлово на къщътъ дето стоя за единиеееее.еее20:
и друго заосигорявани друга къщъеееееееее.еее260:
и пак в Кар. за шяяк за Панталониеееееееееееее105:
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее---------
еееееееееееееееееееееееееееееееее.е.еееееееееее405:
1. Стр. 97
2. Начело на страницата почнато и заличено: "Харчя: в П. за хатът башлък 15; в Ц. испроводяк 2".
№ 265.
Разходи. [1]
В Пловдив, Царацово, Ст. Загора, Трявна, Севлиево, Ловеч, Етрополе, София, Таш Кесен. За С. Младенов кон, на В. Йонков
разписки. Сбор от цифри.
еееееееееееееееееееееееееееееееПриведени 405
в Плов. за Башлък на ха.ееееееее.еееееееееее15
на Царацову испрово.ееееееее.еееееее.еееееее2:
в Заара за испроводякеееееееееееееееееееееее3:
в Трявна за ичмикеееееееееееееееее.ееееееее12:
и пак за три обяда и осмь каветаеееееееееееее9:20
и пак за обувки с подковитиееееееее.ее.еееее31
в Севлiево за мене и конят харчееееееее.ееее22:20
и пак за каяр на хат.ееееееее.ееееееееееееееее5:
в Ловеч за ичмик на хататееееееее.еееее.ееее20:20
на Сава Младенов давам да си земи конее..е210:
в Етрополеееееееее.ееееееееееееееееееееееее30
на васил iонков от Гложиниееееееее.ее.еееее105
в Софiяееееееее.еееееееееееееееееее.ееееееее10
Таш кесенееееееее.еееееееееееееееееееееееее14 1/2
ееееееее.еееееееееееееееееееееееееееееееее-----------
ееееееее.ееееееееееееееееееееееееееееееееее695 1/2
ееееееее105
еееееееее38
ееееееее----ееееееее1885
ееееееее840еееее.еее695: 1/2ееееееее5594
ееееееее315ееееееее--------еееееееееее783
ееееееее----ееееееее4580ееее.ееееееее-----
еееееее3990ее.еееее4200: 1/2ееееееее4811
ееееееее695: 1/2еееее695
ееееееее------ееееееее----
ееееееее4685: 1/2еее4895: 1/2
1. Стр. 98.
№ 266.
Сметка. [1]
Само цифри.
ееееееее105ееееееее3990ееееееее3885
ееееееееее8еееееееее695 1/2ееееее695 1/2
ееееееее-----ееееееее------ееееееее-------
ееееееее840ееееееее4685 1/2е.еее3580 1/2
ееееееее315
ееееееее4200ееееееее5594
еееееееее695 1/2ееееее783
ееееееее-------ееееееее------
ееееееее4895 1/2еееее4811
1. Стр. 99-100. Листът (стр. 99-100) е наполовин откъснат.
№ 267.
Разход. [1]
На Димитър в Тетевен, София, Враждебна, Таш Кесен, при кулата на хана.
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееприведениее695 1/2
На Димитра в тетевениеееееееееееееееееееееееееееее21
на Димитра в Софiяееееееееееееееееееееееееееееееее42
в враждебнаееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее7
на хановити софиiски в полето на отвеждани в
Софiя, и на врыштаниееееееееееееееееееееееееее.ееее4 30
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее--------
еееееееееееееееееееееееееееееееее.ее.ееееееееееееее770:0
в Таш кесенееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее14 1/2
и пак на връщане в таш кесен [2]ееееееееееееееееееее12
при кулата на ханат на отивани и на връщани
в Соф.еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее1
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-------
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее783:30
1. Стр. 101.
2. По-напред написано (на по-горния ред): "в Таш кесен 14 1/2 и заличено.
№ 268.
Сметка. [1]
На Димитър, в Панега, Гложене, на Коледа, в Червен бряг, Телиш, Плевен и др.
ееееееееееееееееееееееееееееееееееприведени 783:301
на Димитраееееееееееееееееееее.еееееееееееее126
на Панега на хан.еееееееееееееееееееееееееееее13
в Гложени два конакаеееееееееееееееееееееееее10:3
в Червени Бряк на Колида за две вечериееееееее2
телишееееееееееееееееееееееееее.ееееееееееееее2
леблебiй и стафидиееееееееееееееееееееееееееее1
в Плевенъ за хататеееееееееееееее.ееееееееее3150
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее4098:20
на Саватаеееееееееееееееееееееееееееееееееееее21
на васил тетевеницатеееееееееееееееееееееееее102
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее4219:20
1. Стр. 102.
№ 269.
Сметка. [1]
Взел от Ангел Кънчев.
г. от Ангела зимам
104
54
3
1. Стр. 103.
№ 270.
Сметка. [1]
Дребни разходи в Плевен.
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееПриведени 4219: 1/2
в Плевен испроводяк и кааве и други дребни разнос.еееееее5:
фес за менееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее21
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее----------
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее4245:1/2
в Ловеч за ичмик [2]еееееееееееееееееееее.еееееееееееееее21:
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее42бб: 1/2
1. Стр. 103.
2. Прибавено с молив и заличено пак с молив: "Три деца от наши хора додоха дама сорукуват и да ми честитат на много години".
№ 271.
Сметка. [1]
В Трявна, Севлиево, Ловеч, Ст. Загора. Изпроводяк на детето на народен човек.
ееееееееХарчя!еееееееееееееееееееееееееееееееееееегр.
в трявна, за ичмикееееееееееееееееееееееееееееееееее12
в Севлiево, за меня, и за конятеееееееееее.еееееееееее22:20
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее5:
и пак за каяр на ко. испроводякееееееееееееееееееееееее:20
в Ловеч за конят ичим.ееееееееееееееееееееееееееееее20:20
за каишити на хатат и дрьвину маслуеееееееееее.ееееее1:20
в иски заара за испроводяк на един народен
чиляк и моя. роднина на детето му, едно цванчеееееееее3:
в трявна, едни обувки за по кърът с подковити
наедноееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее31:
и пак три единета и 8 кавета [2]еееееееееееееееееее.ееее2:20
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее--------
ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее105:20
1. Стр. 105. Стр. 106. е празна. Горе е почнато и заличено с молив: "Приведени 105: 1/2 на Васил Ионков от Гложени 105".
2. Тая сметка е зачеркната.
№ 272.
Бележка. [1]
Тръгва за Тракия (21. II.) с троица другари. Харч на Лбланския и Дълбошкия хан.
21. фев. трьгвам с трима конници за през Балканат
в Тракия разноскити ми
ееееееееееееееееееееееегр: пари
21 на Абланскiя ханееееееее:30
21 на далбошкiят ханееееее1:
1. Стр. 106.
№ 273.
Бележка. [1]
Как да стават гласуванията: устно или писмено. Какво положение ще заема от днес в организацията. Никакво общение с чужди без съгласие на вътрешната организация. За печата. Случаи. За сменяване на Ц. к.
Гласоподаванiята писменноли ще са дават!
ас как тряба да бъда в работите от днес нататък!
на никаква народност няма да съобщавате нищо народно, до кътто ни земете гласът ни!
с печятат как за дане би Лъстително!
в случяй ако Ц. К. неизвьршява длъжноститеси, то Ч. К-ти ще проминат членовите на Ц. К. или...
1. Стр. 114. Страници 107-113 са празни. На стр. 110 писано с мастило и заличено: "Тук оставям едно от петатаните писма. За Етрополе подписка В. Л-ий, 2) За Видраре В. Л-ий". - На стр. 112 личи: "1) Костаки х. Котов от фев. 6 872: Писмо. и 2)." съвсем грижливо заличено: "Заповяда тайно на х. Стани за 6 души юнаци Стоян с дружината му да им... Заплати по една пушка, един нож и по един леворвер и да да им дава по малко тютюн за по път".
№ 274.
Адреси. [1]
За П. Хитов и Д. Хр. Попов.
адреса.
ееееееееГ-ну Гоiорги Чавутов в Калараш за Хитiова.
еееееееееев Т. М.
ееееееееееГ-ну Драгомирчiову
ееееееееееееееееееееееБратовче ми.
1. Стр. 116.
№ 275.
Адреси. [1]
За Лом. Описание на лице.
писма от Лом за Аслан Дервишооглу. Г-ну Кърджялъ
висок с черна Бръдъ 50 годишен.
1. Стр. 116.
№ 276.
Бележка. [1]
За смъртта на брата му Христо.
в Букурещ 1870 почина Братми Христю на 9:ый Апр. чяса по 11:1/2 по Европейски през денът.
1. Стр. 116.
№ 277.
Сметка. [1]
Сума от разни монети.
ееееееее126
ееееееее158ееееееее182ееееееее54ееееееее594ееееееее11 м(инца)
ееееееее126ееееееее180ееееееее11ееееееее182ееееееее3 п(ола)
ееееееее-----ееееееее90ееееееее----ееееееее312ееееееее3 м(еджиди)
еееееееее32ееееееее-----ееееееее54ееееееее10 8
ееееееееееееееееееее455ееееееее54еееееееее45
ееееееееееееееееееееееееееееее-----ееееееее-----
ееееееееееееееее.ееееееееееееее593еее.ееее1133
1. Стр. 116.
№ 278,
Бележка. [1]
Гробът на Иван от Панайотовата чета 1867 г.
Упокоиса Капитан Иван от Трьново между Братаница и Орта Конак. в Коджя Юрт между Тетевени и Златица, на 1867:
1. Стр. 116.
Н. Б. II. Н. п. 60, № 8025.
Бележничето на Левски — обща
сигнатура за № 171—278.
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