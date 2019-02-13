National Geographic Photo Contest 2018 - победители

ИЗТОЧНИК: СПИСАНИЕ „DISGUSTING MEN“
ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Конкурсът за снимки, който провежда списание „National Geographic“, е признат днес за един от най-престижните в света. И напълно заслужено – достатъчно е да видим това, което са ни представили финалистите и победителите за миналата година.
Голямата награда и първо място в категорията „Места“ (Ясен Тодоров)
Второ място (Николас Моир)
Трето място (Кристиан Вернер)
Първо място в категорията „Дивата природа“ (Пим Волкерс)
Второ място (Йонас Бейер)
Трето място (Елисон Лангевад)
Първо място в категорията „Хора“ (Миа Колис)
Второ място (Тод Кенеди)
Трето място (Авишек Дас)
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