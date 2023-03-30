МЕМОАРИ И БЕЛЕЖНИЦИ ОТ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / СПИСЪК ОТ АНАСТАС П. ХИНОВ НА ЗАТОЧЕНИЦИ В МАЛА АЗИЯ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.
Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на
Павел Николов – Васил Левски.
Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.
След горепосочените публикации продължавам с публикуването на мемоари и бележници на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.
Мемоарите и бележниците са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.
В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.
(Павел Николов)
№ 513
Списък от Анастас п. Хинов на заточеници в Мала Азия [1]
I
От Софийското приключение
1. Васил Иванов „Левский - Дякона“ от гр. Карлово - обесен на 6 февруари 1873 г. в гр. София
2. Димитър Николов „Общий“ от с. Дяково (Албанско окр.) - обесен на 10 януари 1873 г. в гр. София
3. Ненка Павловица [2] от гр. Тетевене. Държана е в гр. София 3 1/2 месеца под арест и освободена
II
От Софийското приключение
а) В Бакържия-Мадем [3]
1. Стоян Костов Пандурина от Тетевене
2. Лечо Николов от Тетевене, умрял в Бакържия-Мадем
3. Атанас Толов от Тетевене
4. Въло Станчов от Тетевене
5. Марин Станчов от Тетевене
6. Йото Тенков от Тетевене
7. Цако Генчов от Тетевене
8. Найден Вълков от Тетевене
9. Павел Лалюв от Тетевене
10. Тодор Кръстюв от Тетевене
11. Марин Павлов от Тетевене
12. Васил Йонков от с. Гложене
13. Велчо Йотов от Орхание
14. Божил Генчов от Орхание
15. Никола Цветков от с. Правец
16. Васил Цолов от с. Правец, умрял на 8 юни 1874 г. в Бакържия-Мадем
17. Цвятко Вълчов от с. Правец, умрял на 2 май 1874 г. в Бакържия-Мадем
18. Доко Съйков от с. Г. Извор
19. Вутю Нинов от с. Г. Извор
III
б) В Енгюр (Ангора)
1. Димитър Крачунов от с. Г. Извор
2. Георги Стойков от с. Г. Извор
3. Марин П. Димитров от с. Г. Извор
IV
в) В Диарбекир
1. Анастас Хр. Попов (поп Хинов) от Плевен. Амнистиран през 1878 г. и на 14 май с.г. се завърна в Плевен
2. Гаврил Генчов Брънбаров от Орхание, избягал на 25 юни 1876 г.
3. Марин Николов от Орхание
4. Стоян Стаменов от Орхание
5. Димитър Петков Бояджи. от Враца
6. поп Георги Д. Тутмаников от с. Видраре
7. Филю п. Петров от с. Видраре
8. Йосиф п. Петров от с. Видраре
9. Иван Ветюв от с. Видраре
10. Вутю Ветюв от с. Видраре
11. Вутю Пелов от с. Видраре
12. Христо Цветков Гашов от с. Койнаре
13. Илия Костов от Сопот
14. Гюндузов (учител)
15. Христо Петров Ковачов (учител) от Сопот
16. Иван Дилов Фурнаджиев (учител) от Сопот
17. Васил Бушаранов от с. Г. Извор
18. Дико Тодоров от с. Г. Извор
19. Дидю Пеев от с. Г. Извор, умрял на 14 октомври 1874 г. в Диарбекир
20. Дико Беров от с. Г. Извор, умрял на 14 март 1875 г. в Диарбекир
21. Станчо п. Николов от с. Лупен
22. Петко Даков от с. Осиковица
23. Марин п. Луканов от Ловеч. Избягал на 25 юни 1876 г.
24. Димитър п. Николов Пъшков от с. Сопот (Ловч. окр.). Избягал на 25 юни 1876 г.
25. х. Станю х. Станчов от Тетевен. Избягал на 25 юни 1876 г.
26. Станчо х. Иванов от Тетевен, умрял в Диарбекир
27. Станю х. Иванов от Тетевен
28. Лало Пеюв от Тетевен, умрял в Диарбекир
29. Петко Милюв от Тетевен. Избягал на 25 юни 1876 г.
30. Марко Йончов от Тетевен
31. Иван Стоянов (лекар) от Тетевен
32. Дочо Маринов Мръвков от Тетевен
33. Иван Петков от Тетевен
34. Стоян Костов пандур от Тетевен
25. Петър Цаков от Тетевен
36. Васил Петров от Тетевен, умрял в Диарбекир
37. Васил Цветков Пупешков (учител) от Тетевен
38. Поп Стоян п. Пенков от с. Жилява (Соф. окр.)
39. Тоне Иванов от с. Жилява (Соф. Окр.)
40. Стоян Младенов - Мечката от с. Жилява (Соф. Окр.), умрял на 27 октомври 1873 г. в Диарбекир
V
От Шуменското приключение
а) В Мусул [4]
1. Танас Стойков Ковачев от Шумен
2. Танас Жечев Преславски от Шумен
3. Злати Велчев Ченгелский от Шумен
4. Георги Ников абаджи от Шумен
5. Тодор Маринов учител от Русе
6. Васил Станчев Дилков от Шумен
7. Рафаил Гергев Мащев от Шумен
VI
6) В Диарбекир
1. Таню Стоянов [5] Уйгунсуза от Сливен. Избягал на 14 януари 1875 г.
2. Христо Гълъба Сарнев [6] от Калофер. Стоял 5 1/2 г. в Цариградски затвор и 2 г. в Диарбекир
VII
От Хасковското приключение
В Диарбекир [7]
1. Костадин Т. Семедчиев от Хасково
2. Янаки Тонюв от Хасково. Избягал на 25 юни 1876 г.
3. Георги х. Ив. Минчев от Хасково. Избягал на 25 юни 1876 г.
4. Мих. х. Ив. Минчев от Хасково. Избягал на 25 юни 1876 г.
5. Дим. п. Стефанов от Хасково
6. х. п. Димитър Ив. Коларов от Чирпан
7. Янко Т. Кочов (учител) от Чирпан
8. Георги Данчев (живописец) от Чирпан. Избягал на 25 юни 1876 г.
9. Киряк В. Сербезов (учител) от Чирпан. Избягал на 25 юни 1876 г.
10. Стоян п. Заимов (учител) от Чирпан. Избягал на 25 октомври 1874 г.
11. Стефан п. Сливков от Стара Загора
12. Георги х. Дечов от Стара Загора
13. Дончо Димов Аладжиев от с. Семейне (Старозагор. окр.)
14. Бойчо Русев от с. Гюреджий (Старозагор. окр.). Избягал на 25 юни 1876 г.
15. поп Еню п. Димитров от с. Гюнели Махле, умрял на 7 август 1876 г. в Диарбекир
16. поп Минчо Кънчев от с. Арабаджиево
17. Станчо Петров от с. Джамбазето, паднал от Диарбекирската крепост, че се пребил
18. Христо Илич от Пловдив
19. Костадин Дошюв (?) от Копривщица. Избягал на 25 юни 1876 г.
20. Мирчо Попов Аспарухов от Казанлък. Избягал на 25 юни 1876 г.
21. Петър Ив. Берковски (учител) от Лом. Избягал на 25 юни 1876 г.
VIII
В Бакържия-Мадем
1. Атанас Ц. Узунов (учител) от Одрин
IX
От Търновското приключение 1862 г.
а) В Кютая
1. Стани Димчев от Търново
2. Павел Тютюнджията от Търново
3. Симеон Петров Мазилото от Търново
4. Край Бенчо от Търново
5. Колю Кундурджията от Търново
6. Иванчо Кундурджията от Търново
7. Танас Фуранджията от Казанлък
8. Симеон... от Търново
9. Дядо Митрофан (свещеник) от Габрово
10. Васил Игнатов от Търново, умрял в Кютая
X
б) В Цариград [8]
1. Ботю... от Габрово
2. Трифон Момчев... (не се чете) от Търново
3. Танас Кундурджия от Търново
4. Стефан Маждраков от Търново
5. Стефан Димитров от Търново
6. Илия... от Търново
7. Ангел... от Търново
8. Марин х. Неделков от Търново
9. Дядо Димо Рогюв от Търново
XI
в) От същото приключение [9]
1. х. Петър Моткуров от Търново
2. Петър Симеонов от Търново
3. Иларион Хайверков от Търново
4. Панайот Баляков от с. Арбанаси (Търн. окр.)
5. Гичо Бакърджията от Стара Загора
5. И още един негов другар (неизвестно името) от Стара Загора
6. Поп Димитър от Габрово
XII
с). В Кютая
Михаил Радославов от Ловеч. Стоял само 3 г. в Кютая и освободен.
От 1868 г.
XIII
а) В Акия
1. Поп Димитър от с. Василовци (Ломско окр.)
2. Ангел Тихов от Русе
3. Тончо Стоянов от Тулча
4. Савва Кънчов от Търново
5. Христо Николов от с. Шипка. Избягал от затвора на 15 юни 1874 г.
6. Кръстю Минков от Казанлък
7. Марин Нейков от Свищов
8. Тодор Симеонов от с. Галиче (Оряхов. окр.)
XIV
б) В Мердин [10]
1. Димитър Манчов от Плевен
2. Васил Ганчев от Плевен
3. Доктор Миркович от Сливен
4. Брайко Копривщенеца от Копривщица
XV
Имената на заточеници от разни приключения, умрели в Диарбекир и други градове на Азия
1. Георги (Дедо Хилюв другар) от гр. Манастир
2. Тодор... от с. Белица (Разложко окр.)
3. Паша Петко от с. Грамадове (Видин, окр.)
4. Дядо Нено Найденов от с. Бранковец (Видин, окр.)
5. Иван Радагов от с. Гръцко (Видин, окр.)
6. Стефан... от Сараевското окръжие
7. Ралчо... от Сараевското окръжие
8. Савва... от Банялука
9. Иван Рачов от Габрово
10. Иван Найденов от Троян
11. Йеромонах дядо Йовсиникия от София
12. Христо... от Жеравна
13. Петър Павлов (ножар) от с. Белово (Пазардж. окр.)
14. Тодор Хрулев (учител-книжовиик) от Свищов
15. Митю Юнката от Свищов
16. Никола Копюв от Свищов
17. Николай Врачанов от Свищов
18. Кара Иван от Свищов
XVI
В Мезре
1. Симеон Влаха от Свищов
XVII
В Бакържия-Мадем
1. Тодор Бождаров (учител) от Свищов
БЕЛЕЖКИ
1. Сведенията са събирани и списъкът стъкмен още от Диарбекир през 1873-1878 г. от Анастас Хр. Попов - брат на Данаил Хр. Попов от Турну Мъгуреле. Първоначално - през време на другаруването му с Левски - той бе известен под името Анастас поп Хинов. Фигурира в настоящия списък: IV, №1. Списъкът ни е доставен от сина му Мих. Ан. Попов, живеещ в Плевен.
2. Тя е, която изведе Д. Общи, преоблечен в женски дрехи посред множество тур. войска, която беше обсадила Тетевене и не пущаше никого нито да влиза, нито да излиза из града и търсеха Общи, тя го заведе до с. Гложене, гдето го предаде на В. Йонков - съучастник в народните движения. (Бел. от Ан. п. Хинов)
3. Бакърджия-Мадем е главната терсина на Диарбекир. (Бел. от Ан. п. Хинов)
4. Пристигнали в Диарбекир на 17 октомври 1876 г. и на 20 октомври с.г. заминали за гр. Мусул.
5. Докаран сам, стоял само 3-4 месеца и избягал.
6. На 23 март 1875 г. пристигнал в Диарбекир. (Бел. от Ан. п. Хинов)
7. Пристигнали в Диарбекир на 4 февруари 1874 г. (Бел. от Ан п. Хинов)
8. Оставени под поръчителство в Цариград да живеят.
9. Умрели в Цариградските терсани.
10. Които след 5 1/2 г. стоене в Цариградските терсани на 5 август 1874 г. ги докарали в Диарбекир, гдето и там стояли до 14 месеца и на 14 ноември 1874 г. посред нощ ги дигнали за гр. Мердин.
(Следва)
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