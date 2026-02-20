НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1997 г. / ИКОНОМИКА / РОБЪРТ МЪРТЪН

Робърт Мъртън (Robert Merton)
31 юли 1944 г.
Икономика (заедно с Майрън Шолс)
(За новия метод за определяне на стойността на дериватите)
Робърт С. Мъртън е американски икономист с фундаментален принос към съвременните финансови теории. Роден в академично семейство като син на известния социолог Робърт К. Мъртън, той първоначално се насочва към инженерството, което му дава силната математическа основа, необходима за по-късните му икономически изследвания. Мъртън преобразява финансовия свят, като въвежда използването на стохастичното смятане и моделите в непрекъснато време за анализ на пазарите.
През 1997 година Робърт Мъртън е удостоен с Нобелова награда за икономика, споделена с Майрън Шолс. Наградата е признание за разработения от тях нов метод за определяне на стойността на дериватите, известен като формула на Блек-Шолс-Мъртън. Докато неговите колеги полагат основите, Мъртън е този, който доразвива математическото доказателство чрез концепцията за динамично хеджиране, което позволява на инвеститорите да елиминират риска при оценката на опциите.
Освен работата си върху опциите, Мъртън създава и т. нар. „Модел на Мъртън“ за измерване на кредитния риск. Този подход разглежда капитала на една фирма като опция на нейните активи и днес е основен инструмент в банковия сектор за оценка на вероятността от фалит. Неговите теории за интертемпоралния модел за оценка на капитали (ICAPM) също така променят начина, по който се разбира разпределението на портфейлите в дългосрочен план спрямо променящите се пазарни условия.
Професионалният път на Мъртън включва и драматични моменти, свързани със съосноваването на хедж фонда Long-Term Capital Management (LTCM) през 90-те години. Въпреки че фондът постига огромен начален успех благодарение на неговите математически модели, той претърпява колапс през 1998 г. вследствие на руската финансова криза. Този случай остава знаков урок за границите на математическото моделиране при екстремни пазарни събития.
Днес Робърт Мъртън продължава своята научна дейност като почетен професор в MIT Sloan School of Management. Неговият по-късен интерес се фокусира върху реформирането на пенсионните системи и използването на финансови иновации за решаване на глобални социални предизвикателства. Той остава една от най-влиятелните фигури в икономическата мисъл, мост между висшата математика и практическите финанси.
