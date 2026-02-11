БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС / ИСУС – ПРОРОК НА АПОКАЛИПСИСА

Превод: Gemini 2.5 Pro Think
ИСУС – ПРОРОК НА АПОКАЛИПСИСА
Може би ще поискате да препрочетете отново нашето обсъждане на юдейските очаквания за края на света в глава 8, във връзка с книгата „Даниил“. Накратко: апокалиптизмът възникнал по времето на сирийския цар Антиох Епифан, когато юдеите били подложени на гонения за това, че следвали своите религиозни традиции. До това време пророците в Еврейската библия твърдели, че причината, поради която Божият народ страда (от природни бедствия, политически сътресения или военни катастрофи), е тяхното непокорство на Бога, за което Той ги наказва. Привържениците на апокалиптичните възгледи трябвало да се справят със ситуация, в която юдеите се стараели да изпълняват Божиите повели и въпреки това страдали. Техните страдания били всъщност пряк резултат именно от спазването на Закона. Апокалиптиците развивали идеята, че причина за страданието не е Бог, а силите на злото, на които е дадена свобода на този свят – сили, които се противопоставят на Бога и на Неговия народ.
Привържениците на апокалиптичните възгледи развили дуалистична картина на света. Водела се битка между силите на доброто и злото, в която злото побеждава. Историята на света се представя дуалистично: има настоящ век, контролиран от силите на злото, и бъдещо Божие царство, в което за злото няма да има място и ще властва Господ. Настоящият век е изпълнен с демони, катастрофи, войни, болка, несгоди и страдания. Но Господ ще се намеси скоро в този ход на събитията, за да повали силите на злото и да установи Небесно царство на земята. Някои привърженици на апокалиптичните възгледи вярвали, че Небесното царство ще бъде донесено на земята от Месия, когото понякога наричали Син Човешки (Даниил, 7:13–14).
И кога ще свърши настоящият век и ще започне новият? Кога най-после доброто ще възтържествува над злото? Кога Божието царство ще замени царството на злото на земята? Това трябвало да се случи съвсем скоро. Ако не днес, то утре. Ето думите на Исус: „Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло в сила“ (Марк, 9:1). Ето какво казва Той по-нататък: „Истина ви казвам: това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.“ (пак там, 13:30).
Исус проповядвал за идещото Божие царство. Но това не било учение за „небесата“, където отива душата след смъртта. А за истинско царство, тук, на земята, което ще бъде донесено от Сина Човешки. Този велик съдия на земята ще започне съд над всичко и всеки, който се противопоставя на Бога. Но тези, които са се придържали твърдо към учението на Исус и са се обединили с Бога, ще получат награда в бъдещото царство. „Защото, ако някой се срами от Мене и от Моите думи в тоя прелюбодеен и грешен род, и Синът Човешки ще се срами от него, когато дойде в славата на Своя Баща със светите Ангели“ (пак там, 8:38).
Преди да разгледаме по-подробно структурата на апокалиптичното послание и мисията на историческия Исус, бих искал да представя няколко убедителни аргумента, посочени от учените в полза на това Той да бъде разглеждан като пророк на апокалипсиса.
Имал ли е Исус апокалиптични възгледи?
Ако анализирате внимателно нашите ранни източници за Исус (най-достоверните от историческа гледна точка), използвайки редицата критерии, които вече очертахме, ще ви стане ясно, че Исус е най-добре да бъде разглеждан като човек, който имал апокалиптични възгледи и очаквал наближаващия край на този свят, такъв, какъвто го познаваме.
Критерии
Първо, ситуативна достоверност. От Йосиф Флавий и от редица други юдейски съчинения от онова време знаем, че юдейският апокалиптизъм бил широко разпространен мироглед сред палестинските юдеи от I век. Фарисеите били несъмнено апокалиптици: за разлика от садукеите, те вярвали в бъдещото възкресение на мъртвите. Есеите също се придържали към апокалиптични възгледи, което се вижда ясно в Свитъците от Мъртво море. Според Йосиф Флавий из цяла Палестина имало юдейски пророци на апокалипсиса, включително Йоан Кръстител и други като него. Йоан, според източника Q, проповядвал следното: „И брадвата лежи вече при корена на дърветата; всяко дърво, което не дава добър плод, ще бъде отсечено и хвърляно в огън“ (Лука, 3:9). С други думи, часът на съда е близо и това няма да бъде радостно събитие за онези, които не са се подготвили.
Второ, древност. Най-древните източници – Марк, Q, M и L – съдържат множество апокалиптични поучения на Исус (за което ще кажа по-подробно след малко). Към момента, в който стигаме до последното канонично Евангелие (от Йоан), откриваме съвсем малко апокалиптични поучения (въпреки че някои присъстват, например в 5:28–29). А по-нататък, в текстове като текста на евангелието от Тома, апокалиптичните идеи се критикуват като погрешни. Неизбежно се налага изводът, че колкото е по-стар източникът, толкова по-охотно Исус е изобразяван като апокалиптик. Такъв е най-древният поглед върху Исус.
План Ерусалима през I в.
Трето, независимо свидетелство. Освен всичко останало, тези източници изобразяват Исус по независим един от друг начин. Марк не знаел за източника Q; източникът Q бил съставен без да се вземе предвид източникът L; източникът L – без да се има предвид M; източникът M – без да се има предвид евангелието от Марк и т. н. Апокалиптичните традиции, които могат да се намерят в тези ранни източници, са изцяло независими.
Четвърто, различие . Съществуват определен брой апокалиптични поучения, произнесени от Исус, които отговарят на критерия за различие. Например цитираният откъс от Марк (8:38). Начинът, по който всеки човек се държи спрямо Исус, ще определи начина, по който Синът Човешки ще се отнесе към него. Ако четете това изказване без вяра, че Исус е Синът Човешки, или без да знаете, че мнозина Го считали за такъв, нищо в тези думи не би подсказало, че Той говори за Себе си. Точно обратното: изглежда, че Той говори сякаш за някой друг. Няма как християните да измислят изречение, в което Исус подразбира под Син Човешки някой друг, а не Себе си? Подобно нещо е малко вероятно.
Или да вземем за пример описанието, което Исус прави на Съдния ден в глава 25 на eвангелието от Матей, когато Синът Човешки съди „овцете“ и „козите“. Овцете са хората, на които се дарява наградата на вечното блаженство, защото са вършили добри дела за Сина Човешки, когато бил в нужда. Тe Го хранили, обличали Го, посещавали Го в затвора и т. н. Но те възразяват: не са Го виждали никога преди. Синът Човешки отговаря, че след като са правили това за нуждаещия се, те са го правили за Него. Междувременно козите са обречени на вечно наказание, защото са отказали да вършат добро на нуждаещите се и, по този начин – на Сина Човешки, Когото никога преди не са виждали. Тази история почти със сигурност отразява нещо, на което е учил Исус. Защо? Замислете се за миг: какво биха мислили първите християни за това какво трябва да направи човек, за да заслужи вечната награда? Да върши добро? Не, съвсем не! Пътят към това минавал през вярата в Исус. Както ще видим, това е преобладаващата гледна точка на апостол Павел и на подобните нему. Никой не може да бъде „спасен“ чрез добри дела, а само чрез вяра в Христос. Но в тази история спасените получават вечна награда не защото са вярвали в Исус. Напротив, те не само не са вярвали в Него, но и не са знаели нищо за Него. Те са спасени чрез добрите си дела. Такава история не биха измислили по-късните християни, защото представеният в нея възглед за спасението се различава от този, който приели първите християни. Следователно тя почти със сигурност датира от самия Исус. И това е изцяло апокалиптична история.
Последният аргумент е основан на един специфичен критерий. С относителна увереност знаем как е започнало общественото служене на Исус. То започнало с участието на Йоан Кръстител, който кръстил Исус (на тези сведения, изхождайки от контекста, може да се вярва – те са засвидетелствани независимо и също така отговарят на критериите за различие и древност). Защо Исус се свързал именно с Йоан Кръстител, а не, да речем, с фарисеите, садукеите, представителите на „Четвъртата философия“ или с някой друг? Очевидно защото вниманието Му било привлечено най-вече от посланието на Йоан. А посланието на Йоан е изцяло апокалиптично: краят е близо и хората трябва да се подготвят за него, в противен случай ще бъдат проклети. Ние знаем не само как Исус започнал Своето служене, но знаем и какво се случило след него и след Неговата смърт. Християнските общини започнали да се появяват и да растат по цялото Средиземноморие. И как трябва да характеризираме вярванията на първите християнски общини? Те били изцяло апокалиптични. Ще видим това, когато стигнем до апостол Павел, който, подобно на Исус, очаквал близък край с идването на Съдията на света, който трябва да унищожи силите на злото (в неговия случай той мислел, че съдия ще бъде Исус). И така, знаем как започнало служенето на Исус, знаем и какво се случило след него. Началото и краят се характеризират с твърде силни апокалиптични настроения. А какво ставало между основните, апокалиптични по своя дух моменти? В средата е общественото служене на Исус. Началото и краят са ключ към средата: ако и двете са апокалиптични по своята същност, то и средата също трябва да бъде такава. С почти пълна увереност Исус може да бъде наречен апокалиптик.
Исус проповядва апокалипсис
Какво можем да кажем за особеностите на проповедта на Исус? Първите думи, записани като изречени от Исус, се срещат в най-ранното достигнало до нас Евангелие – евангелието от Марк. Исус започва проповедта си с апокалиптично послание: „Времето се изпълни и наближи Божието царство: покайте се и вярвайте в Благовестието“ (1:15). Мисля, че това обобщава всички поучения на Исус. Когато казва, че се е изпълнило времето, Той има предвид, че на този век е било отмерено определено количество време. И то почти е изтекло. Божието царство е почти тук – на една ръка разстояние. Според Исус това Царство не е просто божествена благословия за душата: то е истинско царство тук, на земята, което ще бъде управлявано от Господ чрез Неговия Месия. На някои ще бъде позволено да споделят радостите на това царство, други ще бъдат отлъчени от него, за да се изправят пред съда. Хората трябва да повярват на благите вести и да се подготвят. Защото това ще се случи скоро.
|
ОТСТЪПЛЕНИЕ
Малкият град Назарат
Малко може да се научи за младостта на Исус, но това, което може да се каже със сигурност, е, че Той израснал в Назарет – родния град на Йосиф и Мария. Това предание има множество потвърждения (Марк, 1:9; Матей, 1:23 (M); Лука, 4:16 (L); Йоан, 1:45) и отговаря успешно на критерия за различие: Назарет бил малко, незначително градче (дори това е твърде силна дума), без претенции за известност, за което дори не били чували повечето хора, живеещи в Палестина. Кой би измислил история, че Спасителят на света е произлязъл оттам? Ето защо и Натанаил пита с изненада: „Може ли от Назарет да произлезе нещо добро?“ (Йоан, 1:46).
Назарет не е споменаван никога в Еврейската Библия; Йосиф Флавий, който бил военачалник на юдейските войски в този регион (вж. отстъплението „Йосиф Флавий“), споменава четиридесет и шест други града там, но не казва нищо за Назарет. Той не е назован и в юдейската Мишна, която е написана в Галилея.
Археолозите са правили разкопки в Назарет, за да помогнат да се определи какъв е бил той по времето на Исус. Съдейки по всичко, животът там е бил доста мрачен. Няма свидетелства за каквито и да е обществени сгради (синагоги, градски постройки), павирани улици, вносни стоки или каквито и да било предмети на лукса. Изглежда, че оцеляването на обитателите на селището е зависело почти изцяло от местното земеделие. Изчисленията варират, но се предполага, че жилищната част на селото по времето на Исус е заемала по-малко от 10 акра (4 ха). Според най-точните оценки числеността на населението била в общи линии между двеста и четиристотин души. Жилищните условия били примитивни – оборите за добитъка и селските къщи се строели над малки пещери. Правели ги от необработени камъни, натрупани един върху друг и измазани за топлина с кал, глина и тор, смесени със слама, с лошо изработен сламен покрив и пръстен под.
Най-общо казано, като младеж Исус водел беден живот на селянин в затънтен земеделски район. Не бива да се изненадваме от факта, че ранните Евангелия съобщават как вече като възрастен Той прекарвал времето си в проповядване в малки селища и селски райони, избягвайки големите градове чак до момента, в който предприел своето последно и фатално пътуване до Йерусалим.
В Своите поучения Исус обявява, че това царство ще настъпи скоро; Той описва какво ще бъде то и уговаря народа да се подготви. Царството ще бъде донесено от Съдията на света, когото Исус нарича Син Човешки – препратка към видението в глава 7 на книгата „Даниил“. Исус обаче не смятал, че Синът Човешки е целият израилски народ (както Даниил интерпретира образа „Син човешки“ – Даниил, 7:13–14); напротив, подобно на други апокалиптично настроени юдеи от онова време, Исус вярвал, че Синът Човешки е реално съществуваща личност, Съдия на света, изпратен от Господ на небесни облаци.
Изследователите спорели дълго дали Исус е смятал Себе си за Сина Човешки. Според мене отговорът е „не“. Когато говори за идващия Син Човешки като за Съдия на света, изглежда, че Той почти винаги загатва за някой друг, различен от Него. Подобни „изказвания за Сина Човешки“ почти със сигурност идват от Исус, защото християните, както вече разбрахме, не биха измислили нещо такова.
А какво да правим с останалите изказвания в Евангелията, в които Исус говори за Сина Човешки и е ясно, че говори за Себе си („Синът Човешки трябва да отиде в Йерусалим и да бъде отхвърлен... и убит“)? Такива изказвания не отговарят на критерия за различие (защото по-късните християни вярвали, че Исус е Синът Човешки) и затова не можем да знаем дали Исус е казал някога нещо подобно.
Според учението на Исус, когато дойде Синът Човешки, ще има всеобщ съд. Все едно рибар е хванал голям улов. Той изтегля с усилие мрежата и изхвърля обратно рибата, която не иска, запазвайки само добрата: „Така ще бъде и при свършека на века: ще излязат Ангелите и ще отделят злите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ“ (Матей, 13:49–50). На този съд ще настъпи пълна промяна на съдбата. Онези, които са на власт сега, са били възвеличени от господстващите сили на този век – силите на злото. Онези, които страдат сега, ще бъдат отдясно на Господа. Всичко ще се преобърне в идващото Царство, където „последните ще бъдат първи, а първите – последни“ (пак там, 20:16). Ето защо „който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат“ (Q; вж. пак там, 23:12).
Хората трябва да се подготвят за идващото царство. Те се подготвят, като слушат и следват учението на Исус – единственият, който разбира правилно Тората на Господа. По-специално, Исус учи Своите последователи на необходимостта да се доверяват на Господа така, както детето се доверява на своя родител. Възможно е сега нещата да не вървят много добре, но можете да се доверите на Господа, че ще поправи всичко. Подготвяйки се за Царството, хората трябва да се посветят в настоящето един на друг. Именно това означава да се върши онова, което иска в действителност Бог, както Сам учи в Тората. Трябва да постъпвате с другите така, както бихте искали те да постъпват с вас. Трябва да обикнете ближния си като самите себе си. Според Исус това са основните учения в Писанието. Онези, които искат да наследят Царството, трябва да бъдат предани на Бога, да Му се доверяват и да се обичат помежду си.
Онези, които са започнали вече да постъпват така, са започнали да разбират какво ще бъде това Царство. То ще бъде Царство на мира, любовта и справедливостта. И така, тези, които укрепват мира, живеят в любов и се борят за справедливост, са в състояние още сега да зърнат за миг каква ще е действителността, когато настъпи Царството. Ето защо Царството прилича на синапово зърно, посадено в земята, което след това израства в могъщо растение (Марк, 4:30–32). То малко начало в живота на учениците на Исус; но когато Синът Човешки дойде за съда, то ще се разпростре по цялата земя.
Апокалиптична трактовка на смъртта на Исус
След Своето кръщаване от Йоан, Исус прекарал практически цялото време на Своето обществено служене в Галилея, проповядвайки Своето послание. Той събрал около Себе си дванадесет ученици (факт, засвидетелстван независимо); тази постъпка е осъществена вероятно в апокалиптичен дух, за да покаже, че бъдещият народ на Господа ще прилича на първоначалния избран народ, на дванадесетте израилеви колена. Исус вървял от село в град, убеждавайки хората да се покаят в подготовка за онова, което трябва да се случи скоро с идването на Сина Човешки. Той придава сила на това послание с много Свои деяния. Неговите противници са разгневени от това, че прекарва толкова много време сред отритнатите от обществото, сред грешниците – такива като омразните бирници и блудници. Но Той постъпва така, за да докаже, че бъдещото Царство няма да настъпи за силните на този свят. Те ще бъдат осъдени сурово за това, че са угнетявали и мразили. Бог ще застане на страната на грешника, на смирения, на угнетения и на презрения. Постъпките на Исус съответствали на Неговите думи. И именно Неговите постъпки и думи станали в крайна сметка причина за Неговите беди, свързани именно със силните на този свят, които Той толкова дълбоко презирал.
През последната седмица от Своя живот Исус отишъл в Йерусалим, за да участва в ежегодния празник Пасха. Според нашите най-ранни източници, това било първото Му посещение в голям град. Онова, което видял, не Му харесало. Храмът, при цялото си необикновено великолепие, Го поразил с това, че противоречал на Божията истина. Господ отсъствал сред силата и великолепието; Той бил Бог на бедните и угнетените. Исус, както е фиксирано в много предания, влязъл в Храма и преобърнал масите на онези, които обменяли римски монети за храмови (обменяли ги, защото използването на монети, свързани с идолопоклонничеството, с изобразяването на божествения император, не било позволено в Храма), и изгонил онези, които продавали жертвени животни. За Исус било несъмнена измама да се „печели“ от онова, което би трябвало да бъде автентично поклонение пред Бога.
Нещо повече, Исус предсказал, че когато настъпи краят (много скоро), Храмът ще бъде унищожен. Може би това било основното Му убеждение, скрито зад актовете на насилие спрямо сарафите и продавачите на животни. Той представял вероятно нагледна притча, точно както правили векове по-рано пророците Еремия и Езекиил. В такъв случай, преобръщайки масите и предизвиквайки вълнение, Той обявявал може би онова, което Господ ще направи скоро в по-голям мащаб. Господ не е на страната на юдейските религиозни авторитети. Напротив, когато дойде Синът Човешки, именно тях ги очаква съд.
|
ОТСТЪПЛЕНИЕ
Още един Исус – апокалиптичен пророк
Исус от Назарет не бил единственият апокалиптичен пророк, възвещаващ близкия Божи съд, който няма да бъде избегнат не само от враговете на юдеите (римляните), но и от някои юдеи. Йосиф Флавий съобщава за още няколко подобни пророци по времето на Исус (без да броим Йоан Кръстител). Интересно е, че името на един от тези пророци било също Исус (име, необичайно за онова време).
Според Йосиф Флавий («Юдейската война», кн. 6) около тридесет години след смъртта на Исус от Назарет, в Йерусалим се появил човек на име Исус, син на Анан, който дошъл в Свещения град по време на ежегодния празник и започнал да проповядва с пълен глас: „Глас от изтока, глас от запада, глас от четирите вятъра, глас, крещящ срещу Ерусалим и храма… глас, крещящ срещу целия народ!“. Знатните граждани сметнали проповедника, вещаещ фатална съдба, за нарушител на спокойствието и заповядали да го накажат с удари на тояга, но това не го спряло. Той продължил да проповядва гръмко на обществени места: „Горко, горко на тебе, Ерусалиме!“. Римският прокуратор заповядал да го арестуват и да го бичуват почти до смърт. Но решавайки, че той е със сигурност луд, прокураторът го пуснал на свобода.
В продължение на още седем години този Исус продължавал да проповядва, че наближава падането на Ерусалим, докато градът не бил обсаден в края на 60-те години на I век, а той не бил убит с камък, изстрелян от римска катапулта над стените.
Във всеки случай Исус от Назарет не бил единственият юдейски пророк, възвещаващ близкото падение на града, нито единственият, който се противопоставял на местните юдейски лидери, нито единственият арестуван и наказан от римския прокуратор. Той дори не е бил единственият Исус, с когото се е случило всичко това!
Онези, които притежавали властта, видели какво прави Исус и решили да Го държат под око. Както видяхме, Пасхата била най-посещаваният от поклонниците празник в Йерусалим и градът бил десеторно по-пренаселен от обикновеното, защото от цял свят пристигали юдеи, за да отбележат събитието на Изхода. Римските власти се отнасяли с пълна сериозност към това седемдневно празненство (свързано и с Празника на безквасните хлябове): по това време на годината римският прокуратор – в случая Понтий Пилат – идвал в Йерусалим, разполагайки се сред своите войски. Те присъствали там, за да поддържат спокойствието. И не били идиоти. Те разбирали, че ежегодното празненство напомня за времето, когато според юдейските предания Господ спасил Своя народ от неговите чуждоземни угнетители. Мнозина юдеи отбелязвали този празник не просто заради онова, което Бог направил в миналото, а защото очаквали от Него същото: деяние, което ще повали врага – в този случай римляните. Римските власти били съсредоточени върху това да предотвратят бунтове и въстания; те наблюдавали особено зорко всеки потенциален подстрекател, който би могъл да разбуни тълпата, всеки, който възвещава например неотвратимо унищожаване на враговете на Бога.
За това, че един от учениците на Исус, един от дванадесетте, решил да Го предаде за пари, има много свидетелства; освен това, този факт отговаря на критерия за различие (едва ли ранните християни биха се гордели с подобно предание). Трудно е да се разбере защо Юда направил това, което направил. Възможно е да е смятал Исус за месия, който ще унищожи римляните, и да е останал горчиво разочарован, когато Той не вдигнал народа на бунт. Може би е смятал, че Исус е стигнал твърде далече в Своята опозиция срещу юдейската върхушка. Това няма да разберем никога. Но Юда решил да предаде Исус и разказал на властите онова, което им трябвало да знаят.
Състояла се Тайната вечеря на Исус с Неговите ученици, на която, според нашите най-ранни свидетелства, Той им загатнал, че знае: не Му остава още дълго време. Не е трудно да разберем какво би се случило по време на Пасхата с човек, който убеждавал народа да се подготви за предстояща намеса на Бога, когато Той ще унищожи царството на злото на земята и ще установи Свое Царство с център Йерусалим, където ще управлява не чуждоземен император, а юдейски месия. Исус събирал тълпи от хора, времената били неспокойни и властите били готови да потушат всяка опасна акция.
Исус излязъл в градината за молитва и именно там Юда довел властите при Него. Юдейските лидери били силно заинтересовани от това да предотвратят всякакви вълнения, а Исус събирал последователи. Много по-добре било да бъде премахнат, отколкото да се бунят масите и да се принуждават римляните за намеса с меч в ръка. Но юдейският синедрион нямал властта да екзекутира нарушители на спокойствието. Рим запазвал това право за себе си.
И така, юдейските власти предали Исус на римския прокуратор Пилат, обвинявайки Го в метеж срещу властта. Те не казали на Пилат, че е богохулник. Това не би заинтересувало Пилат. Те му казали, че наричал Себе си Цар Юдейски.
Това било злонамерено обвинение, защото, както вече видяхте, Исус не наричал всъщност никога Себе си така в Евангелията. Тогава защо бил обвинен в това и в крайна сметка екзекутиран на това основание? Неведнъж съм посочвал, че в бъдещето Царство, за което проповядва Исус, ще управлява Месия. Исус разяснил определено на Своите дванадесет ученици, че те ще „седнат на дванадесет престола да съдят дванадесетте израилеви колена“ (Q; вж. Матей, 19:28). По всичко личи, че дванадесетте ще управляват, подчинявайки се на Месията. Но кой е Месията? Исус бил този, който избрал дванадесетте веднага след думите Му за това какво би помогнало на човека да попадне в бъдещото Царство. Учил ли е Исус тайно Своите ученици, че ще бъде бъдещият Месия? Че Той ще бъде царят в бъдещото Царство?
Ако е така, тогава всичко си идва на мястото. Исус бил обвинен в това, че нарича Себе си Цар Юдейски, защото наистина се наричал така. Но не публично. Как обаче са разбрали властите за това? Подкупили са информирано лице заради информацията. И Юда им я дал. Юда разказал на властите за тайните напътствия на Исус и това било всичко, от което се нуждаели. Юдейските власти информирали Пилат. Пилат съдил Исус и Го питал дали е истина, че вижда Себе си като цар. Исус не можел да отрече това изцяло, защото наистина виждал Себе си като цар. За Пилат тези сведения били достатъчни.
Прокураторът имал правото да се разпорежда с живота и смъртта. Ако пожелаел, можел да заповяда човек да бъде екзекутиран. Така постъпил с двама други нарушители на спокойствието. И по същия начин постъпил с Исус. Съдът отнел вероятно само няколко минути. Прокураторът заповядал да разпънат смутителя, нарушителя на спокойствието, пророка на апокалипсиса, самопровъзгласилия се цар. Войниците му бичували Исус, извели Го извън града и Го приковали към кръста. След шест часа Той издъхнал.
(Следва)
