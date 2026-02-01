АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА: 4 и 5 НОЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5.2 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
4 ноември
Противника, след като успява сутринта да изтика нашите слаби части, заема к. 188. (Араклар) с една дружина, която се окопава там. След пладне насочва друга колона, около дружина, към с. Рахман, която заема (Кара-Тепе) и до 3 ч сл. пл. е задържана 3 км. северно от селото. Спешените части са поддържани с артилерийски огън; настъплението на противника е бавно и предпазливо. За положението е пратено следното донесение:
Твърде бързо
Командуващия III. армия
По долината към с. Рахман е настъпила една рота. В три ч. сл. пл. е достигнала от селото 3 км. Настъплението на ротата се подкрепя с артилерия от към с. Фагарашу-Ноу.
На фронта: к. 304., с. Чауш-Кьой. с. Каил-Дере, с. Саръ-Гьол промяна няма. Противника заема последното село с 2 ескадрона и около 1 рота. Миналата нощ противника е осветлявал с прожектор от с. Тестемел в посока на с. Алифакъ. Взвода изпратен към с. Инам-Чешме още не е влязъл в свръзка с 3. конен полк.
На левия бряг на Дунава срещу Хърсово неприятелските постове са се окопали през нощта. Продължават да стрелят даже по отделни хора, В с. Гюргенли и с. Пиуа - Петри се забелязват много пушеци, обаче, движение на хора не се виждало. № 702, от с. Сарай, 4. XI. 916. г., 4 ч. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
Вечерта 1. конен полк, който носи службата по разузнаването, от 4 дни е сменен с 2 к. п. в с. Рахман, Противника през нощта атакува селото и 2. конен полк е принуден, заедно с пехотната рота, да се оттегли на к. 173. Веднага (в 10 ч. 15 м. сл. пл.) е изпратена една дружина от 8. пех. полк из с. Мохамедча, която се и затвърдява на разсъмване на тази височина. За нападението в армията се донася със следното донесение.
Твърде бързо
Командуващия III. армия
По донесение от началника на авангарда в с. Рахман снощи противника, към 8 ч. сл. пл., настъпил към к. 103. (Кара-Тепе) с около една дружина. Наша рота, която заема тази височина, е отстъпила на к. 173. За закрепване положението тук се изпрати една дружина, която зае мястото си в 3 ч. сл. пл. и почнала да се окопава. Към 5 ч. 30 м. вчера, 4. того, противника се е опитал да настъпи от с. Саръ-Гьол към с. Касимча с 2 ескадрона и от к. 304. към с. Алифакъ с един ескадрон и на двете места е бил отбит. No 708. от с. Сарай, 5. XI. 916. год., 5 ч. пр. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев
5 ноември
През деня слаби опити на противника да настъпи с отделни роти от с. Рахман към с. Хайдар. Също така с отделни ескадрони настъпва от с. Чауш квой и с. Саръ-Гьол към с. Касимча. Тези му опити са отбити. Частите на дивизията запазват по целия фронт позициите си. За положението се изпраща следното донесение:
Твърде бързо
Командуващия III. армия - копие Сборната дивизия, н-ку 4 дивизия
При Хърсово положението без промяна. Противника, който зае Кара-Тепе, не проявява деятелност. От с. Харман на изток по посока на к. 194. и с. Куруджа противника насочва отделни роти и взводове. Сега е достигнал кръстопътя източно от с. Хайдар. При с. Чауш-кьой противника е насочил един и ½ ескадрон и рота пехота срещу нашия разузнавателен ескадрон, но този последния, усилен, е можал да го отбие и накара да заеме старите си позиции. Западно от с. Саръ-Гьол също се явяват групи пехота и конница, която се престрелва съ нашит разезди. Противника се опитва да овладее к. 145. (западно отъ Кара- Тепе), к. 193. No 712., от с. Сарай, 5. ХІ. 916. г., 4 ч. 30. м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
Командира на 2. конна бригада, полковник Мархолев получава ново назначение и заминава от дивизията.
