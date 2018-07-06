Пушкиниада

СЪБРАЛ НА БЛОГА СИ: ЛЕВОН БАБАЯН
ОТКРАДНАЛ И ПРЕПРАВИЛ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
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О. А. Кипренский, „Портрет на А.С. Пушкин“, 1827 г.
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В. А. Тропинин, „Портрет на А.С. Пушкин“, 1827 г.
Борис Казаков (Беларус)
В. Шулженко
Е. Шибанов
Р. Коношенко
В. Момот
В. Момот
Анжелика Джерих
Неизвестен автор
Василий Румянцев
Елена Блонди
Копейкин, „Синият Пушкин“
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Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.