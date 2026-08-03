МНОГО КРАТКИ ИСТОРИИ / ТИГЪРЪТ В ТРАПЕЗАРИЯТА

ИЗТОЧНИК: The Mind Collection
ПРЕВОД: : Meta AI
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК:
НАЙ-ДОБРОТО, НА КОЕТО СИ СПОСОБЕН
/ БЕЗ ПАТИЦА
/ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С РАЗЯРЕНАТА ТЪЛПА
/ НАПЛИВ ОТ КОБРИ
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
ТИГЪРЪТ В ТРАПЕЗАРИЯТА
Литературата е пълна с вдъхновяващи кратки истории. Историята "Тигърът в трапезарията" е взета от романа на Казуо Ишигуро "Остатъкът от деня". Това е разказ за един застаряващ английски иконом, който си припомня своя служебен живот. Кратката история е разказана с нескрито удоволствие от неговия баща (също иконом), за да илюстрира ценностите на достойнството и професионализма.
Имало едно време в Индия един английски иконом. Той влязъл веднъж в трапезарията и какво да види под масата? Тигър. Без да му трепне окото, отишъл право в гостната. "Хм, извинете ме, милорд" - и прошепнал, за да не разтревожи дамите:
"Много съжалявам, сър, но изглежда, че в трапезарията има тигър. Ще позволите ли да използваме дванадесеткалибровите пушки?" И, според легендата, няколко минути по-късно стопанинът и гостите му чули три изстрела. Когато икономът се появил отново в гостната известно време след това, за да смени чайниците, стопанинът го попитал дали всичко е наред.
"Всичко е наред, благодаря ви, сър" - бил отговорът. - Вечерята ще бъде сервирана в обичайното време и с радост мога да кажа, че до тогава няма да има никакви видими следи от неотдавнашния инцидент."
(Следва)
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