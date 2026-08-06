БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 13. ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ И ВТОРИЧНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ПАВЕЛ / ВТОРИЧНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ПАВЕЛ / ПОСЛАНИЕ ДО ЕФЕСЯНИТЕ

Превод: Meta AI
Редактор: Павел Николов
ДО ТУК ОТ БАРТ ЪРМАН
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“: „ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА“
ДО ТУК
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН / ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ / ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ / ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ: ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ / ЕВАНГЕЛИЯ ЗА ДЕТСТВОТО / СТРАСТИ ХРИСТОВИ / ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ / ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИСУС / ИСУС – ПРОРОК НА АПОКАЛИПСИСА
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ - ВАЖНА ФИГУРА В ИСТОРИЯТА НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО / ПРОБЛЕМ НА КНИГАТА „ДЕЯНИЯ“ / КРАТКА БИОГРАФИЯ НА ПАВЕЛ / КАКВО ПОТВЪРДИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ? / КАКВО ПРОМЕНИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ? / ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ИСУС / ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЗАКОНА / ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЮДЕИТЕ И ЕЗИЧНИЦИТЕ / МИСИОНЕРСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАВЕЛ / ПЪРВО ПОСЛАНИЕ ДО СОЛУНЯНИТЕ / ПЪРВО ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЯНИТЕ / ВТОРО ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЯНИТЕ / ПОСЛАНИЕ ДО ГАЛАТЯНИТЕ / ПОСЛАНИЕ ДО ФИЛИПЯНИТЕ / ПОСЛАНИЕ ДО ФИЛИМОН / ПОСЛАНИЕ ДО РИМЛЯНИТЕ
ГЛАВА 13. ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ И ВТОРИЧНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ПАВЕЛ - ПАВЕЛ ПО ВРЕМЕТО НА НОВИЯ ЗАВЕТ И СЛЕД ТОВА / ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ
ВТОРИЧНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ПАВЕЛ - ВТОРО ПОСЛАНИЕ ДО СОЛУНЯНИТЕ
/ ПОСЛАНИЕ ДО КОЛОСЯНИТЕ
„БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
ГЛАВА 13. ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ И ВТОРИЧНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ПАВЕЛ
ВТОРИЧНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ПАВЕЛ
ПОСЛАНИЕ ДО ЕФЕСЯНИТЕ
Сред критически настроените изследователи авторството на Посланието до ефесяните поражда по-малко спорове, отколкото авторството на вече разгледаните вторични Павлови послания. Доколкото Посланието до колосяните „не прилича“ на Павловите послания както по стил, така и по съдържание, Посланието до ефесяните се отклонява от тях в още по-голяма степен. За разлика от другите две послания, обстоятелствата, дали повод за написването му, не могат да бъдат установени с лекота. По всичко изглежда, че става дума за обща трудност, пред която били изправени редица църкви по времето на автора — предположително към края на I в. В някои църкви имало противоречия между юдеи и неюдеи, като неюдеите, които съставлявали мнозинство, гледали отвисоко на своите юдейски братя и сестри. Авторът е убеден, че подобно положение е лишено от основание, и написва посланието, за да го преодолее.
Авторът се стреми да напомни най-вече на своите читатели неюдеи, че макар в миналото да са отричали Бога, са се съединили сега с юдеите чрез служенето на Исус, чрез помирението на Исус с Господа и чрез Неговото покаяние (2:1–22). По-точно, смъртта на Исус е разрушила преградата, която разделяла дотогава юдеите от неюдеите — Юдейския закон, който съответно изгубил своята сила. Вследствие на това двете групи са напълно равни и могат да живеят в съгласие една с друга; нещо повече, Исус е съединил и двете групи с Господа. Вярващите не само са умрели с Христос, но и са възкръснали в Него, за да се наслаждават на радостите на небесното съществуване (2:1–10). Именно в единството на юдеите и неюдеите с Бога се съдържа, според автора, „тайната“ на Евангелието, която е вече разкрита (3:1–13).
Във втората половина на посланието авторът наставлява читателите да живеят в съответствие с провъзгласеното единство, което им е дадено. То следва да бъде явно в живота на църквата (4:1–16), в дълбоката разлика между християните и останалите членове на обществото (4:17–5:20), както и в обществените отношения на християните помежду им — особено в ролите им на съпрузи и съпруги, на деца и родители, на роби и господари (5:21–6:9).
Книгата завършва с наставление борбата срещу силите на злото да бъде продължена.
Както при Посланието до колосяните, а и в още по-голяма степен, специалистите по гръцки език отбелязват, че това послание се различава съществено от онези, които принадлежат безусловно на перото на Павел. Изреченията са тук по правило значително по-дълги и по-сложни от Павловите, а в текста се срещат голям брой думи, които ги няма в останалите му съчинения. Още по-убедителни от доводите, изградени върху стила на гръцкия език, са обаче тези, които почиват върху съдържанието на посланието. Ще ни бъде от полза да разгледаме по-внимателно един конкретен откъс, който на първо четене наистина напомня нещо, което Павел би желал да изложи. При по-задълбочено вникване обаче става ясно, че изразените в него възгледи се различават чувствително от възгледите на Павел. Трудно е да си представим, че Павел би могъл да напише това.
Ще разгледаме откъс от Посланието до ефесяните (2:1–10). Прочетете го внимателно. Тук авторът припомня на своите читатели неюдеи обръщането в началото на техния път към спасението, което познали в Христос. Засягат се редица важни за Павел теми: отделянето на човека от Бога преди приемането на Христос е определено като „смърт“; дяволът е наречен „княз, господстващ във въздуха“; заявено е, че благодатта на Господа ще донесе спасение чрез вяра, а не чрез деяния; и че новото съществуване на човека трябва да води занапред към добри дела. На първо четене това напомня нещо, което Павел би могъл да напише.
Важно е обаче да се вгледаме по-внимателно. Да започнем с това, че съществува немалка трудност относно положението на вярващия. Описанието е удивително близко до онова, което срещаме в Посланието до колосяните — двете послания си съответстват в много отношения. Макар в посланията, които несъмнено принадлежат на Павел, да се подчертава ясно, че възкресението на вярващите, дори в духовен смисъл, не се е състояло още, авторът на Посланието до ефесяните заявява, че вярващите били съживени с Христос, възнесени с Него и поставени „на небесата в Христос Исус“ (2:6). Разбирането за положението на християните като възнесени е изразено тук дори по-категорично, отколкото в Посланието до колосяните, защото авторът настоява, че вярващите са преживели вече същото състояние на възнесение, което е преживял Христос. В глава 1 той заявява, че след Възнесението на Христос Господ Го поставил „отдясно на Себе Си на небесата, по-горе от всяко Началство и Власт, и Сила, и Господство, и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия“ (1:20–21). Такова е Възнесението. А къде са вярващите християни? Те са поставени там, редом с Него. Възможно ли е това да е написано от същия автор, който укорявал сурово коринтяните за твърденията им, че са се възнесли вече с Христос и затова царуват вече заедно с Него?
Друго различие от Павловите послания се състои в това, че авторът на Посланието до ефесяните — особено в откъса 2:1–10 — представя като напразни „делата“, извършени от човека, за да постигне спасение. В посланията на Павел неюдеите стават праведни в очите на Господа не чрез „делата на Закона“, а чрез вярата в смъртта на Христос.
Следователно, когато говори за дела, Павел има предвид изпълнението на онази част от Юдейския Закон, която придава на юдеите отличителни черти като народ на Господа: обрязването на момчетата, допускането само на кошерна храна, спазването на Шабата и т. н. Именно това е основната грижа на Павел: никой не бива да смята, че трябва да върши юдейски „дела“ — и по този начин да стане юдеин, — за да бъде праведен в очите на Господа. Когато обаче авторът на Посланието до ефесяните говори за „дела“, той съвсем не влага този смисъл. Той има предвид „добри дела“ — вършенето на добро за хората. Павел вероятно би се съгласил с това, а може би и не, но темата не е сред онези, по които той е писал или към които е проявявал интерес. Учението на Павел за „делата на Закона“ се е видоизменило в учение за „добрите дела“.
Заедно със специфичното юдейско съдържание на понятието за делата се е изгубил изглежда и предишният живот на автора, в който той се заел със своите задачи. Както вече установихме от краткия биографичен очерк в глава 12, Павел говорел с гордост за предишния си живот, в който спазвал Юдейските закони по-добре от ревностните фарисеи, които го съпровождали в младостта му. Според неговите думи: „по ревност – гонител на Божията църква, по правда законна – непорочен“ (Фил. 3:6). Приемането на новата вяра от Павел не е отделяне на неговото праведно и нравствено настояще от някакво разпуснато минало. То е преход от една форма на строга религиозност към друга. А как стоят нещата с автора на Посланието до ефесяните? Тук положението е съвсем различно. Авторът заявява, че „между тях [т. е. между езичниците] и ние всички живяхме някога според нашите плътски похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите“ (2:3). Той водел също толкова разпуснат живот, какъвто водели множеството безнравствени езичници по земята. Нима това е Павел?
Наистина, на места Павел говори за това, че вършел неща, за които знаел, че не бива да ги върши (Рим. 7). Но в посланията, които му принадлежат несъмнено, неговият грях се състои в „пожелаването“ (пак там, 7:7–8), а не в разпътния и сластолюбив начин на живот на езичниците, който на места порицава (вж. например: пак там, 1:18–32). По отношение на своя живот Павел живеел „безпорочно“. Авторът на Посланието до ефесяните не живеел така.
Следователно Посланието до ефесяните, също както Второто послание до солуняните и Посланието до колосяните, не е написано по всяка вероятност от Павел. Отново не знаем нищо за истинския автор, освен че бил член на една от основаните от Павел църкви, вероятно към края на I в., и че искал да разгледа възникналата нова ситуация. В отношенията между неюдеи и юдеи в познатите му църкви се появило напрежение и той пише, за да утвърди отново онова, което видял в основата на Павловите идеи: че Христос е направил юдея и неюдея равни и ги е примирил с Господа. В отговор на своето ново съществуване в Христос — като хора, които вече са се възнесли с Него и царуват с Него на небесата — всички членове на християнската църква трябва да приемат и да утвърждават единството, което носят вече в себе си.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.