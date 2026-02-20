УДИВИТЕЛНИ ПЛАКАТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ЙОЖЕН ОЖЕ В НАЧАЛОТО НА 20-И ВЕК

ИЗТОЧНИК: ДИЛЕТАНТ
Роден през 1861 г. в Париж, френският плакатист и илюстратор Йожен Оже започва своя път на художник като чирак при Шарл Верно – печатар специалист в изработката на плакати, и става литограф. През този период той се запознава с няколко видни майстори на плаката, сред които Адолф Леон Вилет, Жан-Луи Форен и Теофил-Александър Стейлен. В свободното си време Оже учи живопис в Академията „Жулиен“ и се възхищава на Жюл Шере – иноватор в дизайна на плакати.
През 90-те години на XIX век Оже отваря свое ателие и започва да проектира плакати – първоначално по договор с Верно, а след това с Пиер Веркасон. Постепенно развива собствен стил, отдалечавайки се от пищните женски образи, предпочитани от Шере. Към 1900 г. работи почти изключително с карикатури и се утвърждава със своя прочут плакат за „Billards Brunswick“, изобразяващ трима плешиви мъже. След 1902 г. си сътрудничи с „La Lanterne“ – всекидневник с антиклерикални нагласи.
В годините преди Първата световна война Оже прави карикатури на много видни личности, включително кралица Виктория и Пол Крюгер за „Върховните хапчета на д-р Трабант“ (лекарствен продукт от края на XIX и началото на XX век – бил. прев.) , както и на държавните глави от Постоянния арбитражен съд, за да рекламира ментовите бонбоните на „Giffard“. Сред останалите компании, за които работи, могат да се споменат „Maggi“, „Gellé frères“, „Bazar de l'Hôtel de Ville“ и „Réglisse Zan“.
По време на войната Оже създава много малко плакати, като вместо това се фокусира върху гумени модели и шаблони за рекламни балони. Умира през 1936 г. на 74-годишна възраст. По-долу е представена серия от удивителни плакати, проектирани от Йожен Оже през първите две десетилетия на XX век.
