НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1997 г. / ИКОНОМИКА / МАЙРЪН ШОЛС

Майрън Шолс (Myron Scholes)
1 юли 1941 г.
Икономика (заедно с Робърт Мъртън)
(За новия метод за определяне на стойността на дериватите)
Майрън Шолс е фигура, която всеки в света на финансите познава – човекът, който буквално „оцени“ риска. Неговият принос промени начина, по който работят глобалните пазари, превръщайки сложните финансови деривати от хазартна игра в математическа наука. Роден през 1941 г. в Канада, Шолс е икономист, чието име е вечно свързано с оценката на финансовите опции. През 1997 г. получава Нобеловата награда за икономика, като наградата е признание за неговата работа върху нов метод за определяне стойността на дериватите. Неговият дългогодишен съавтор Фишер Блек умира две години по-рано, поради което не успява да сподели това най-високо академично отличие.
Революцията, която Шолс предизвиква, е концентрирана в т.нар. модел „Блек-Шолс“. Преди 1973 г. инвеститорите до голяма степен гадаят каква е честната цена на една опция. Шолс и Блек решават този проблем с елегантно диференциално уравнение, което позволява на инвеститорите да изчислят цената въз основа на текущата стойност на акцията, цената на упражняване, времето до изтичане, лихвения процент и най-важното – волатилността. Този модел не просто дава цена; той показва как да се елиминира рискът чрез динамично хеджиране, създавайки теоретично безрисков портфейл чрез прецизни математически пропорции.
Професионалният път на Шолс обаче съдържа и един от най-драматичните уроци в историята на Уолстрийт. Освен престижната си академична кариера в MIT и Станфорд, той става съосновател на хедж фонда Long-Term Capital Management (LTCM). През 1998 г., само година след Нобеловата му награда, Руската финансова криза предизвиква събития, които моделите не са предвидили. Фондът губи милиарди за месеци, което налага спешна намеса от страна на Федералния резерв. Този случай остава в историята като доказателство, че дори най-гениалните уравнения могат да бъдат уязвими пред ирационалното поведение на пазарите в моменти на крайна паника.
Въпреки сътресенията с LTCM, наследството на Шолс е неоспоримо. Благодарение на неговите разработки, пазарът на деривати се превръща в глобален механизъм за трилиони долари. Неговата формула поставя основите на съвременния рисков мениджмънт и се използва ежедневно от банки и корпорации за оценка на активи и стимули под формата на акции за служители. Шолс остава активен в научните среди, напомняйки ни, че математиката е мощен инструмент за разбиране на света, но пазарната реалност винаги изисква доза смирение.
Съставил: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
