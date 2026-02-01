АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА / 6 НОЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ
/ 4 и 5 НОЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА
6 ноември
Противникът засилва своята дейност сл. пл. Той насочва усилието си главно на фронта к. к. 74, 120 и 118 – западно от к. 193 (Кара-Тепе), като настъпва с около 3 дружини. Покрай Дунава настъпват 2 ескадрона с пехота. На изток от с. Хайдар неговата дейност е по-слаба и нашите части запазват местата си. За да се отклони един по-упорит бой на к. 173 (западно от с. Хайдар), началникът на дивизията заповядва, след смръкване, в 10 ч. сл. пл., пехотните части да се оттеглят, под прикритието на Лейбгвардейския и 2. конни полкове, на к. 115 (Д. Капужулуй) и к. 168, 3 клм. южно от с. Дюлгеру. Оттеглянето към новата позиция се извършва спокойно, необезпокоявано от противника.
В армията се праща следното донесение:
Командуващия III армия
Към 3 1 ½ ч. сл. пл. противникът прояви по-голямо оживление на линията на р. Дунав – к. 120 – 145 – 193, като останалата част на фронта ни към с. Рахман и по на изток е сравнително по-спокойна; обаче навсякъде неприятелските предни пехотни части са достигнали до 1200 крачки и по-малко от нашите окопи. Към 4 ч. сл. пл. неприятелят предприе настъпление в участъка западно от к. 193 до Дунава с тенденция да обхване левия фланг на пехотното ни разположение, като насочи около 2 дружини по две страни на пътя к. 120 – с. Сарай и около 1 дружина от к. 145 към к. 118; още по на запад, край Дунава е настъпил един ескадрон, поддържан от 1-2 пехотни взвода. В участъка между двете коти 313, северозападно и североизточно от с. Али-факи, противникът се е опитал да настъпи със силни пехотни патрули и разезди, но е бил отблъснат. Така че до този момент неприятелската линия се простира от запад към изток: к. 74, около 3 клм. южно от к. 120, 2 клм. южно от к. 118 и 125, между с. Рахман и Хайдар, между к. к. 313 и 304 и с. Чауш-кьой спорно.
При това положение ще оттегля отряда по височините на левия бряг на рекичката, която тече през с. с. Мохамедча и Сарай. No 158. Б, от с. Сарай, 6.XI.1916 г., 5 ч. 45 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия (п)
Генерал-майор Колев.
Заемането на новата позиция се урежда с оперативна заповед No 37 от 6.XI.1916 год., 10 ч. сл. пл., според която:
"3. За да заеме една по-удобна позиция за отбрана, дивизията да се разположи тази нощ и утре на разсъмване, както следва:
а) Ляв участък, полковник Табаков, с 2. конна бригада, 2 роти от 1/7. пех. дружина, 1 взвод от 2. конна батарея и 6. пеши картечен ескадрон, всичко: 6 ½ ескадрона, 2 роти, 2 оръдия, 12 картечници, да заеме и отбранява линията от Дунава, к. 77, к. 96, к. 116. (Кади-Кашла) включително, като разузнава от Дунава до шосето: с. Сарай, с. Тополог.
б) Среден участък, полковник Габарев, с 8. Приморски пех. полк, 2. конен полк, един взвод от 2. конна батарея, 3. пеши картечен ескадрон, всичко: 12 роти, 4 ескадрона, 20 картечници, 2 оръдия, да заеме и отбранява участъка к. 115. (Д. Капужиулуй) изключително, к. 168, южно от с. Мохамедча (включително). Конницата да разузнава по фронта между шосето Сарай, с. Тополог и пътя с. Куруджа, с. Калфа.
в) Десен участък, подполковник Топалджиков, с 3. конен полк, 1 ескадрон от 4. конен полк, 2 роти от 8. пех. полк, 3. конна батарея, 9. пеши картечен ескадрон, всичко: 4 ескадрона, 2 роти, 3 оръдия, 8 картечници, да заема и брани к. 252. (Д. Дюлгеру), като държи свръзка вляво със средния участък и разузнава от пътя с. Куруджа, с. Калфа до шосето с. Кулели, с. Сара-Гьол, в която страна да държи връзка с 3. конен полк.
г) Гарнизона в Хърсово, поручик Писков, с 1 рота от 1/7. пех. дружина, колоездачната рота, един взвод от 2/2 полска с. с. батарея, всичко: 2 роти и 2 оръдия, заема и брани града от неприятелски десант през Дунава.
д) Войски в разпореждане на началника на дивизията: Лейбгвардейски и 1. конни полкове, с 1. конна батарея, да се разположат при с. Муслу.
§ 5. Домакинските обози на частите да се групират: на конницата и конно-артилерийското отделение в с. Муслу; на 8. пех. полк - в с. Сириу.
§ 6. Полската болница от 4. пех. дивизия да се премести в с. Еркесек.
§ 7. Началникът на дивизията ще се намира утре 7. до 6 часа в с. Сарай, а след това на к. 168., югозападно от с. Дюлгеру. Щабът на дивизията - в с. Капуджи". Началник 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
Началник щаба
(п) Подполковник Кисьов.
От заловен пленник се добиват ценни сведения, които се изпращат в армията със следното донесение:
Твърде бързо.
Командуващия 3. армия - копие н-ку
4. и Сборната дивизии.
Заловен пленник от пионерната команда на 36. Сибирски стрелкови полк казва: полкът бил на позиция от три дена, а 7 дена откак е в Добруджа. Минал е моста при Браила. Били по-рано на австрийския фронт срещу Свинюки. Полкът, заедно с 33, 34 и 35 полкове влиза в състава на 9. дивизия от 4. Сибирски стрелкови корпус. Дивизията се командува от генерал-лейтенант Раулски - 55 годишен. Полкът се командва от полковник Андреев, а 34. от полковник Пушенко - полкът има 4 дружини, от които една на позиция, другите три в резерв. В полка има 24 картечници. В дивизията има 6 батареи от 9. артилерийска бригада с по 6 оръдия. На позиция се видят само две оръдия. В рота имало по 220-230 човека. Пионерната команда сега останала с 60 човека от 120, които били в начало. При всеки полк имат команда разведчици 90 човека. Други руски части, освен 10. дивизия от 4. Сибирски корпус, не знае дали има тук. Конница колко имат тук, не знае. Той с очите си тяхна команда не е виждал. No 721, от с. Сарай, 6.XI.916. г., 5 ч. 30 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
За прикриване оттеглянето на частите, южно от Сарай, се използва бригадата от Лейбгвардейски и 1. конни полкове под началството на полковник Брадинов, комуто се праща следната заповед:
Твърде бързо
К-ру бригадата 1. и Лейбгвард. конни полкове.
Частите от левия фланг се отдръпват на позиция на левия бряг на Сарайската река, гдето ще продължават да задържат противника. 8. п. Приморски полк се оттегля от с. Мохамедча на к. 168., южно от същото село. 9. конен полк остава при с. Касимча (к. 252. в. Дулгеру), отдръпването на частите започва от 10 ч. през нощта. Колоната на полковник Мачев дохожда на к. 115. (в. Копуджиолу), югоизточно от Сарай, а 1/7. п. дружина от Хърсово дохожда на к. 116. (Кадикашлъ). Полковник Брадинов с 2. и Лейбгвардейския конен полк продължава да наблюдава за противника в района: от Дунава до с. Коруджа, като прикрива отстъплението на пехотните колони.
В случай на настъпление на противника го задържате. При моста на Сарай е поставен пост. Пратете ваши хора да го пазят, до вашето минаване, в случай, че други проход през реката няма. Следете за противника, който настъпва срещу нашия ляв фланг, който изглежда да е по-предприемчив. По заповед. No 723., от с. Сарай, 7. XI. 1916. г., 3 ч. 30 м. пр. пл.
Началник щаба на 1. конна дивизия
от генералния щаб,
(п) Подполковник Кисьов.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.